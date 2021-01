Hanfaktivist Wenzel Cerveny steht vor Gericht

Cerveny wird bandenmäßiger Drogenhandel in 36 Fällen vorgeworfen

News von Derya Türkmen





Wenzel Cerveny betreibt die älteste mitteleuropäische Einzelhandelskette „Hanf – der etwas andere Bioladen“. Die Staatsanwaltschaft München wirft ihm illegalen Betäubungsmittelhandel vor. Es kam zu etlichen Razzien in seinen Läden, ca. 200 Polizeibeamte und Staatsanwälte waren dabei und beschlagnahmten 22 Kilo an CBD-Produkten. Cerveny äußert sich wie folgt: “Die bayerische Polizei und die bayerische Justiz handeln gegen geltendes EU-Recht und verschwenden mit ihrer unrechtmäßigen Hetzjagd gegen die Hanfbranche Steuergelder.”

Am 10. November 2020 hat Cerveny eine Petition beim bayerischen Landtag eingereicht unter dem Slogan: „CBD ist kein Suchtmittel“

