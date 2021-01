CBD zur Vorbeugung und Behandlung der Herzinsuffizienz

Neues über Cannabidiol aus Hanf



von Dr. Franjo Grotenhermen



Das wichtigste gemeinsame Kennzeichen von Herz-Kreislauf-Erkrankungen ist ein langsames Fortschreiten entzündlicher Prozesse. Diese werden durch einen ungesunden Lebensstil begünstigt, bei dem Rauchen, hoher Cholesterinspiegel, eine an raffiniertem Zucker reiche Ernährung und Bluthochdruck die Schädigung der Endothelzellen fördern. Endothelzellen kleiden die Innenwände von Blutgefäßen aus. Zu diesen Erkrankungen gehören koronare Herzkrankheit, Aortenaneurysmen (krankhafte Weitungen der Hauptschlagader), Arterienerkrankungen in den Beinen und anderen Organen, akute Schlaganfälle, die auf einer Verengung der Arterien im Gehirn basieren, und venöse Thrombosen sowie Embolien.



CBD besitzt starke antioxidative Wirkungen, fängt also schädliche freie Radikale, und schützt Zellen vor einem Sauerstoffmangel, einer Mangelversorgung mit Blut und entzündlichen Prozessen. Im Herz-Kreislauf-System kann es helfen, die Entspannung der Blutgefäße und die Kontraktion der Herzmuskelzellen zu modulieren. Gemäß einer Übersicht mexikanischer Wissenschaftler vom Oktober 2020 stellt CBD eine vielversprechende Therapiemöglichkeit für chronische Erkrankungen, wie z. B. Herzinsuffizienz (Herzschwäche), mit wenigen unerwünschten Wirkungen oder Kontraindikationen dar (Garza-Cervantes et al. 2020). Bisher liegen dazu vor allem Daten aus der Grundlagenforschung mit Tieren vor, die entsprechende Wirkungen nahelegen. Nun haben auch die ersten klinischen Studien begonnen.



In der Datenbank der US-amerikanischen National Library of Medicine sind 278 klinische Studien mit Cannabidiol aufgelistet, von denen 98 abgeschlossen sind (Stand: 12. Dezember 2020). Die anderen befinden sich in der Planung oder werden gegenwärtig durchgeführt. Vier dieser Studien beinhalten die Messung von Herzkreislauf-Effekten. Eine aktive Studie zur oralen Nahrungsergänzung mit CBD bei jungen und älteren gesunden Menschen konzentriert sich auf die Verbesserung unseres Verständnisses, wie CBD die Gesundheit der Blutgefäße sowie die geistige und körperliche Leistungsfähigkeit kontrollieren und regulieren könnte, und umfasst Messungen des Blutdrucks und der Herzfrequenz. Eine 2020 abgeschlossene Studie aus den USA, die die Auswirkungen von oralem CBD (0, 200, 400 oder 800 mg/kg) auf die subjektiven, verstärkenden, geistigen und Herzkreislauf-Wirkungen von gerauchtem Cannabis untersuchte, bewertete die Wirkung von CBD auf die Herzfrequenz beim Rauchen von Cannabis. Die Wissenschaftler fanden keine signifikanten Auswirkungen von CBD auf die Herzfrequenz. Eine weitere Studie zielt darauf ab, die möglichen Risiken und Vorteile einer CBD-Therapie auf das Herz-Kreislauf-System bei Kindern mit schwerer Epilepsie abzuschätzen.



In Bezug auf die Herzschwäche bzw. Herzinsuffizienz unterstützen experimentelle und klinische Beweise die kritische Rolle der Entzündung als zentraler Vermittler bei der Entwicklung und dem Fortschreiten der Herzinsuffizienz. Die Veränderung bestimmter weißer Blutzellen (B-Lymphozyten), die vermehrte Ausschüttung entzündungsfördernder Botenstoffe (Zytokine), die Entwicklung von Antikörpern gegen Herzzellen und die Aktivierung des sogenannten Komplementsystems sind Bestandteile dieser Entzündungsaktivität. Je stärker die Entzündung ist, umso schlechter ist der weitere Verlauf der Herzschwäche. In Anbetracht des Zusammenhangs zwischen Entzündung und Herzinsuffizienz stellt CBD einen vielversprechenden, alternativen entzündungshemmenden Therapieansatz dar.



Derzeit konzentriert sich nur eine laufende klinische Studie auf die Wirksamkeit von CBD bei Patienten mit Herzinsuffizienz. Es handelt sich um eine Studie, die die Sicherheit der Cannabidiol-Behandlung bei Patienten mit Herzinsuffizienz untersuchen soll. Die Stichprobe wird 20 Patienten mit Herzinsuffizienz mit verschiedenen Schweregraden umfassen. Die Patienten werden Cannabidiol in einer maximalen Dosis von 25 Milligramm pro Kilogramm täglich mit einer Nachbeobachtungszeit von sechs Monaten erhalten. Ergebnisse der Studie liegen noch nicht vor.



Insbesondere bei der jüngsten Corona-Pandemie ist die häufigste COVID-19-Krankheitsausprägung mit Schädigungen der Endothelzellen, einer Gerinnungsstörung und anderen Veränderungen im Bereich von Herz, Nieren, Arterien und Venen verbunden. In diesem Zusammenhang wurde kürzlich über eine klinische Studie berichtet, die die Wirksamkeit und Sicherheit von CBD bei Patienten mit COVID-19 und kardiovaskulären Erkrankungen oder Risikofaktoren untersucht. Die Studie, die als CRDL-COVID bezeichnet wird, untersucht die Wirkung von CBD auf die Genesung von Patienten, die aufgrund von COVID-19 ins Krankenhaus eingeliefert wurden. Die Patienten werden Cannabidiol in einer maximalen Dosis von 25 Milligramm pro Kilogramm täglich mit einer Nachbeobachtungszeit von sechs Monaten erhalten.



Literatur:



Garza-Cervantes JA, Ramos-González M, Lozano O, Jerjes-Sánchez C, García- Rivas G. Therapeutic Applications of Cannabinoids in Cardiomyopathy and Heart Failure. Oxid Med Cell Longev. 2020;2020:4587024.

