Was haben der Rapper Will.i.am und Mario Götze mit Cannabis zu tun?

Die Sanity Group gewinnt Promis als Investoren

Fotos: Bud Spencer

News von Derya Türkmen



Die beiden Promis sind Anfang Dezember 2020 als Investoren bei dem deutschen Unternehmen Sanity Group eingestiegen. Der Musikproduzent Will.i.am und Fußballer Mario Götze beteiligen sich nun an dem circa vier Millionen Euro schweren Unternehmen. CBD-haltige Produkte werden z. B. in den USA von Sportler*innen zur Muskelgeneration genutzt, weshalb Götze die Sanity Group in der Produktion solcher speziellen Cannabisprodukte unterstützen möchte.

