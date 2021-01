Zitat der Gründerin der Cannovum-AG

News von Derya Türkmen



„Deutschland braucht eine Cannabis Revolution!“ Das sagt die Gründerin von Cannovum-AG Pia Marten. Mit ihrem Start-Up will sie in Deutschland den Cannabis-Markt modernisieren. Marten möchte mit dem Unternehmen dem Cannabis einen neuen und besseren Ruf verleihen, in dem der Cannabis-Markt nicht nur für Patienten, sondern auch auf dem deutschen Aktienmarkt öffnet. „Ich würde es mir nie verzeihen, bei dieser Cannabis-Revolution nicht dabei gewesen zu sein“, so berichtet Pia Marten gegenüber dem Handelsblatt.



Ob sich da der Ruf der Pflanze ändert? Wir bleiben gespannt!

Teilen Twitter

Facebook

LinkedIn

Tumblr

Pinterest

Pocket

Reddit

Skype

Telegram

WhatsApp

Drucken