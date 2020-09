Promotion – Cannabidiol für höchste Qualitätsansprüche



Der Markt für CBD-Produkte wächst. Immer mehr Menschen greifen zu dem natürlichen und nicht berauschend wirkenden Inhaltsstoff der Hanfpflanze, der in vielerlei Formen Anwendung findet. So wächst auch die Masse an Herstellern und Händlern, die sich auf die fachgerechte Verarbeitung von Cannabidiol spezialisieren. Wie man als Konsument jedoch aus dem Dickicht der Anbieter den richtigen Hersteller findet, gestaltet sich von Monat zu Monat schwieriger, da immer mehr Produkte den Weg in den Handel schaffen und der Überblick immer schwerer zu bewahren bleibt. CBD Extra aus Hamburg möchte aus dieser bezweifelnden Betrachtungsweise herausstechen und konzentriert sich daher auf Erzeugnisse mit Cannabidiol, die höchsten Qualitätsansprüchen gerecht werden.





Der Hersteller, der sich einzig auf biologisch angebauten Hanf aus der EU spezialisiert hat, garantiert, dass seine Produkte vollkommen frei von Pestiziden, Schwermetallen und Zusatzstoffen sind und alle Waren von namhaften Analyselaboren regelmäßig überprüft werden. Sogar das angesehene Labor TÜV SÜD ELAD bestätigt, dass alle angebotenen Erzeugnisse den hohen Anforderungen gerecht werden, die man hierzulande stellen könnte. Natürlich sind die Vollspektrum-CBD-Öle von CBD Extra der deutschen Gesetzeslage entsprechend nicht mit einem THC-Wert von über 0,2 Prozent versehen, sodass eine Rauschwirkung zu einhundert Prozent ausgeschlossen werden kann und auch Autofahrer bei Kontrollen nichts zu befürchten haben. Damit dies eindeutig erkennbar wird, listet CBD Extra alle Inhaltsstoffe transparent auf und lässt keine Fragen bezüglich der Produkte offen. Neben den erwähnten CBD-Ölen bietet der Händler natürlich auch weitere Erzeugnisse mit Cannabidiol an, die vielen Menschen eine Erleichterung bei alltäglichen Beschäftigungen bieten. So gibt es die Premium CBD Hautsalbe für verspannte Muskulatur sowie gereizte Haut, die selbst nach frischen Tätowierungen eingesetzt werden kann. CBD Kapseln, die mit Öl gefüllt sind, erleichtern dagegen die Einnahme von Cannabidiol, falls jemandem der Geschmack des flüssigen Produktes nicht liegen sollte. Die Extra Plus CBD Kapseln von CBD Extra enthalten 15 Milligramm CBD pro Kapsel und können praktisch in ihrem Behältnis überall hin mitgenommen werden, sodass jederzeit eine Einnahme ermöglicht wird. Zusätzlich zu dem Cannabidiol wird allen 30 Kapseln pro Dose eine gewisse Menge Schwarzpfefferextrakt hinzugefügt, der besonders gut mit dem nicht berauschend wirkenden Inhaltsstoff der Hanfpflanze harmoniert. Das sogenannte Piperin soll wie CBD ebenfalls zahlreiche gesundheitsförderliche Eigenschaften besitzen und hilft dabei, die Bioverfügbarkeit des Cannabidiols zu erhöhen.





Im Gegensatz zu vielen anderen ähnlichen Produkten auf dem deutschsprachigen Markt verzichtet CBD Extra bei der Herstellung hierbei auf eine Beigabe von Gelatine, sodass sogar Veganer auf die Extra Plus CBD Kapseln zurückgreifen können. Alle Angeboten des bereits in vielen verschiedenen Publikationen beleuchteten Herstellers können dazu versandkostenfrei an die eigene Haustür bestellt werden, damit die mit moderaten Preisen versehenen Produkte nicht weitere unnötige Kosten verursachen. Ist man trotzdem noch unschlüssig, ob CBD Extra der richtige Anbieter für die individuellen Bedürfnisse ist, lohnt sich ein Anruf, eine E-Mail oder eine Nachricht via Kontaktformular, sodass alle offenen Fragen über den freundlichen Kundenservice geklärt werden können.



CBD Extra hilft – garantiert!



www.CBD-Extra.de

Teilen Twitter

Facebook

LinkedIn

Tumblr

Pinterest

Pocket

Reddit

Skype

Telegram

WhatsApp

Drucken