Huhu, Cannabis-Community!

Aufwachen!



Von Sadhu van Hemp



1997 ging es noch hoch her, als rund 10.000 Menschen dem Aufruf der Haschrebellen, Hanfpiraten und dem Bündnis Hanfparade folgten und unter dem Motto „Mit Hanf in die Zukunf! Legalisierung jetzt“ durch Berlin zogen. Es war die Zeit des Aufbruchs – verknüpft mit der Hoffnung, dass die Politik den Ruf der Straße hört und begreift, dass das Hanfverbot mit den sich daraus ergebenen gesellschaftlichen Verwerfungen kein gutes Erbe ist, das mit ins neue Millennium genommen werden sollte.



Das Thema „Cannabis-Freigabe“ wurde in jenen Jahren heiß diskutiert; die Grünen setzten sich an die Spitze der Legalisierungsbewegung, die 1998 mit rund 50.000 Paradeteilnehmern eine Duftmarke setzte, die bis heute einmalig in der Geschichte des deutschen Protests gegen die Cannabis-Prohibition ist. Entsprechend groß war die Euphorie der Community, als die CDU/FDP-Regierung im September 1998 vom Wähler aus dem Amt gejagt wurde und SPD und Bündnis90/Die Grünen das Kommando übernahmen. Endlich schien der Weg frei aus der Sackgasse der Hanfprohibition. Doch dann geschah das, was immer geschieht, wenn es um die Einlösung von Wahlversprechen geht: Plötzlich war es den Grünen kein Anliegen mehr, die Jagd auf Cannabis-Konsumenten einzustellen und das Genuss- und Heilmittel in den legalen Verkauf zu bringen. Die einmalige Chance, sich an der liberalen Drogenpolitik der Niederlande zu orientieren und einen entspannten Umgang mit den Kiffern zu pflegen, wurde kläglich vertan. Die Grünen haben sich als schäbige Verräter geoutet – und bewahren dieses Markenzeichen bis heute.



Der Verrat der Grünen wurde von den Akteuren der Legalisierungsbewegung zur Kenntnis genommen – immer noch in gutem Glauben, das gut Ding Weile haben will und die rotgrüne Regierung schon zur Besinnung kommen würde, wenn weiter getrommelt wird. Die folgenden Hanfparaden entfalteten jedoch nicht mehr jene Wirkkraft wie 1998. Bis zur Wiederwahl der rotgrünen Regierung 2002 stagnierte die Zahl der Teilnehmer bei rund 10.000. Der erneute Verrat der Grünen, der SPD kein Zugeständnis in der Legalisierungsfrage abzuringen, öffnete schließlich vielen Hänflingen die Augen, dass mit Grünen und Sozialdemokraten kein Staat zu machen ist, der das Elend der Prohibition aus der Welt schafft. Seitdem dümpelt der Protest gegen das Unrecht des Hanfverbots vor sich hin. Jedes Jahr haben sich die Organisatoren der Hanfparade und Global-Marihuana-Märsche abgemüht, um der Öffentlichkeit zu zeigen, dass es sie gibt – die Verfolgten und Geächteten der Cannabis-Prohibition. Geschätzte drei bis vier Millionen Hänflinge soll es in Deutschland geben, doch in all den Jahren haben sich nur die wenigsten solidarisch unterhakt und Gesicht gezeigt. Viele bleiben aus Angst in Deckung oder haben schlichtweg keine Lust für ihre Rechte einzutreten.



Dennoch – bis letztes Jahr waren sie noch zu sehen, die unbeugsamen Demonstranten, die die Fahne der Legalisierung hochhalten. Im August 2019 kamen immerhin noch 4000 Menschen in Berlin zusammen. Und heute – anno 2020? Nix, die Hanfparade fällt aus – wegen der SARS-CoV-2-Pandemie. Die Organisatoren hatten wegen der Beschränkungen des Versammlungsrechts keine Planungssicherheit, was die Durchführung der Parade betrifft. Ersatzweise soll die 24. Hanfparade am 8. August als Livestream im Internet stattfinden. So nett die Notlösung des Livestreams auch ist, mit der Reichweite des Protests gegen die Cannabis-Politik ist es jedoch nicht weit her. Letztlich schwimmt die Community nur in der eigenen (digitalen) Blase, die keinerlei Außenwirkung hat. Man bleibt unter sich und schwätzt über das, was sowieso alle wissen. Nein, so darf der Kampf gegen das Hanfverbot nicht enden! Jetzt erst recht! Eine Hanfparade geht auch ohne Partycharakter, zumal es sich im Kern um eine Demonstration handelt, die auch ohne Bumsmusik und bunt geschmückte Umzugswagen auskommt. Die Gelegenheit ist da, so wie zu Großvaters Zeiten mit ernster Miene Gesicht zu zeigen, die Reihen fest geschlossen, gerne auch unter Einhaltung des Mindestabstands. Eine Hanfdemo braucht keine mit Werbung verzierte Redner- und Gesangsbühne, sondern nur eine Freitreppe, auf der die stehen, die durchs Megaphon etwas zu sagen haben.



Für die Hanfcommunity gibt es wirklich keine Veranlassung, in vorauseilendem Gehorsam wegen der Corona-Angst auf dem heimischen Sofa sitzen zu bleiben und sich zu verstecken. Das Versammlungsrecht ist wieder weitgehend hergestellt, und die Anmeldung einer Demonstration bei der Behörde ist eine Sache von wenigen Minuten.

