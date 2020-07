Sommerpause für alle!

Gute Gedanken kann man sich auch im Urlaub machen …



Das erste Halbjahr 2020 ist vorüber und wohl ein Großteil der Bevölkerung unserer Erde ist ganz froh darüber, dass zumindest wieder am Himmel die Sonne scheint. Nach den vergangenen Monaten weiß man ja nur bedingt, wo sich die Menschheit gerade tatsächlich befindet. Die Corona-Krise hat große Spuren hinterlassen, die sich nicht nur in den Statistiken und Kontoauszügen auffinden, sondern besonders auch in den Köpfen und Gedanken aller Betroffenen. Zeit für eine Pause, Zeit für fröhliche Empfindungen und Zeit für Optimismus sind jetzt wohl die Bedürfnisse vieler Personen, denen seit Ende Februar die Welt verkehrt wurde.



Wie stark es unter den vergangenen Bedingungen im Topf zu kochen beginnen kann, zeigten die Ereignisse des 20.06.2020 in Stuttgart, wo sich nach einer Cannabis-Kontrolle Hunderte zuvor noch friedlich feiernde Menschen mit einem Besitzer von Marihuana solidarisierten und gegen eine martialisch ausgerüstete Staatsmacht auf offener Straße kämpften. Die Zündschnur scheint sehr kurz geworden, wenn es um Eingriffe in das private Leben geht, was den politischen Lenkern des Landes nun unangenehm nah vor Augen geführt wurde. Doch gerade die Frage nach legalem Gras ist in Zeiten, in denen das Cannabusiness in den USA als essenzielles Gütergeschäft bestätigt wurde, auch hierzulande eine immer wichtiger werdende. Schließlich zeigen die Beispiele aus Übersee, dass eine Legalisierung von berauschenden Hanfprodukten einen Vorteil für Gesellschaft und Staat bedeutet, auf den man nach Milliardenausgaben und harten Einschränkungen der Freiheitsrechte nicht noch länger verzichten sollte.



Leider verhindern die derzeitigen Corona-Maßnahmen eine fachgerechte Hanfparade in diesem Jahr, sodass das Demonstrieren für legales Kraut nicht nach gewohntem Ablauf stattfinden kann. Nötig wäre es jedoch bei der politischen Engstirnigkeit beschäftigter Politiker, den Druck gegen diese steifen Akteure zu erhöhen. Cannabis ist nicht nur ein Mittel für Ruhe und Gelassenheit, sondern ein Antrieb für Wirtschaft und kreative Innovationen. Auf derartige Einflüsse sollte Deutschland nicht länger verzichten wollen und auch nicht dürfen. Schließlich leiden Millionen erwachsene Bürger hierzulande unter einer kontraproduktiven Verfolgung mit Strafandrohung, die mehr Schaden anrichtet, als es das natürliche Rauschmittel Cannabis je könnte. Diese Nachrichten in die Denkapparate der Gemeinschaft zu bugsieren, sollte das Ziel der verdienten Sommerpause darstellen, damit nach dem ganzen Chaos endlich gesunde Grünpflanzen die Bundesrepublik zieren und findige Geschäftsleute neue Antriebskraft für die Öffentlichkeit bereitstellen können. Nach der Sommerpause muss die Cannabislegalisierung daher ernsthaft in Angriff genommen werden – friedlich!

Teilen Twitter

Facebook

LinkedIn

Tumblr

Pinterest

Pocket

Reddit

Skype

Telegram

WhatsApp

Drucken