Doping: NBA testet Spieler nicht mehr auf Cannabis

Basketballprofis können zwischen den Spielen des verkürzten Finales in Disney World so viel Cannabis konsumieren, wie sie wollen – ohne dass der Arzt kommt

Die Auswirkungen der Coronavirus-Pandemie haben auch die Welt des Sports hart getroffen. So hätten sich morgen Abend in München vor ausverkauftem Haus die besten Fußballspieler von Frankreich und Deutschland gegenübergestanden, wenn denn nicht der Lockdown die Austragung der Europameisterschaft unmöglich gemacht hätte. Lange ging nichts mehr, weder im Breiten- noch im Profisport. Die Angst vor dem SARS-CoV-2-Virus lähmt bis heute die Sportwelt, und nur langsam eröffnen sich Wege, um zu einem einigermaßen funktionierenden Sportbetrieb zurückzufinden.

Die Fußballbundesliga ist bereits wieder voll im Gange, allerdings vor leeren Rängen und mit strengen Auflagen. Auch die deutsche Basketballliga will die Meisterschaft akkurat mit einem Meister beenden und hat sich deshalb offiziell als „Wohngemeinschaft“ von 250 Personen in einem Münchener Hotel einquartiert.

Eine Basketball-„Bubble“ wird es auch in den USA geben. Auf dem Gelände von Disney World in Orlando werden 22 Teams die reguläre Saison in einem verkürzten Modus beenden. Der Restart soll am 31. Juli stattfinden. Doch vorab müssen alle Spieler aus der Zwangspause zurückkehren, um das Training in den Clubs wieder aufzunehmen und an den SARS-CoV-2-Testreihen teilzunehmen. Von den Spielern wird in dieser Phase erwartet, dass sie freiwillig in häuslicher Quarantäne bleiben, bis es schließlich am 7. Juli nach Orlando geht. Dort befindet sich dann für die kommenden Wochen und Monate der Lebensmittelpunkt der Spieler, Trainer und Funktionäre.

Das Vorhaben des Restarts stieß nicht bei allen Profis auf Gegenliebe, da das Leben in der „Blase“ auch erhebliche Einschränkungen mit sich bringt. Nun wird die National Basketball Association (NBA) den Ballkünstlern in so weit entgegenkommen, dass sie nach Lust und Laune Cannabis konsumieren dürfen, wenn sie denn schon wie Galeerensklaven gehalten werden. Zwar werden weiterhin Dopingtests durchgeführt, aber nicht auf Cannabis-Wirkstoffe. Den Spielern soll somit die Möglichkeit eingeräumt werden, den Liga-Stress mit der Einnahme von Cannabis-Präparaten abzubauen.

Bislang war es zwischen der NBA und der Spielergewerkschaft (NBPA) vereinbart, dass Spieler bis zu viermal pro Saison und zweimal in der Nebensaison auf Drogen getestet werden. Ein positiver Test auf Cannabis führte zu einer Suspendierung und/oder einer Geldstrafe. Die jetzt getroffene Regelung, nicht mehr auf Cannabis zu testen, setzt diese Vereinbarung außer Kraft. Viele Beobachter der US-amerikanischen Sportszene gehen nun davon aus, dass das Zugeständnis der NBA-Bosse, die Spieler nicht mehr am Cannabis-Konsum zu hindern, einem Paradigmenwechsel gleichkommt, der alle Profisportarten in den USA erfassen wird. Eine Rückkehr zur bisherigen Regelung, die Marihuana als leistungssteigerndes Dopingmittel einstuft, wird es in der nächsten NBA-Saison mit ziemlicher Sicherheit nicht geben.

Teilen Twitter

Facebook

LinkedIn

Tumblr

Pinterest

Pocket

Reddit

Skype

Telegram

WhatsApp

Drucken