Versklavter Cannabis-Gärtner stirbt nach Großbrand

England: Zwei illegale Cannabis-Grows lösen Feuerinferno bei Birmingham aus

Von Sadhu van Hemp

Auch in Großbritannien zwingt der Wahnsinn der Prohibition den Hanf, in illegal betriebenen Indoorplantagen zu blühen. Kein Tag vergeht, an dem die Polizei nicht zuschlägt und den Bust eines Hanfgartens vermeldet. Der illegale Cannabis-Anbau breitet sich auf der Insel wie ein Flächenbrand mit unzähligen Glutnestern aus, und kaum hat die Polizei eines dieser Nester ausgetreten, flammen an anderer Stelle zwei neue auf. Und das mitunter im wahrsten Sinne des Wortes und mit schrecklichen Folgen.

In Flammen aufgegangen ist letzten Donnerstag eine illegale Cannabis-Fabrik bei Birmingham, wobei es zu einem Todesopfer kam. Am frühen Abend musste die Feuerwehr zu einem Großbrand nach Brierley Hill in den West Midlands ausrücken, der in einem Gebäude auf einem Industriegelände ausgebrochen war. Während des Einsatzes konnten zwei Männer im Alter von 20 und 43 Jahren aus dem Flammenmeer befreit werden, die offenbar in dem Gebäude festgehalten wurden, um eine Cannabis-Plantage zu betreuen. Beide Männer wurden von Sanitätern mit schweren Brandverletzungen und Rauchvergiftungen ins Krankenhaus gebracht. Während der 20-Jährige überlebte, erlag der 43-Jährige am Freitagnachmittag seinen schweren Verletzungen.

Die Polizei tappt noch im Dunklen, was es mit der Cannabis-Fabrik auf sich hat und wie es zum Brand kam. Vermutet wird, dass die beiden ausländischen Männer in das Vereinigte Königreich geschleust wurden. Ein Polizeisprecher sagte, dass die Männer „effektiv gegen ihren Willen festgehalten“ wurden. Sie hätten keine Möglichkeit gehabt, dem Feuer zu entkommen, da die Halle, in der Cannabis im großen Stil angebaut wurde, abgeschlossen war. Die Ermittler gehen davon aus, dass beide Männer von einer Drogenbande als Arbeitssklaven ausgebeutet wurden,

Die Tragödie ist wieder einmal mehr der Beweis, dass die Cannabis-Prohibition großes Leid über die Menschen bringt. Ohne das Verbot gäbe es keine kriminellen Banden, die schutzbedürftige Flüchtlinge für den illegalen Cannabis-Anbau versklaven, um die Kiffercommunity mit Gras zu versorgen. Dass die Politik in den Parlamenten derartige Auswüchse fördert und begünstigt, indem sie an der Prohibition festhält, ist eine Schande. Der furchtbare Feuertod wäre dem 43-jährigen Arbeitssklaven erspart geblieben, wenn der Marihuana-Anbau nicht unter Strafe stünde.

Ebenso schändlich ist die Verantwortungslosigkeit der Prohibitionsfanatiker, auch unbeteiligte Personen der Gefahr auszusetzen, bei lebendigem Leibe zu verbrennen. Am Sonntagmorgen wäre es beinahe passiert: Nur ein paar Kilometer weiter in Smethwick schlugen gegen 2 Uhr 30 Flammen durch das Dach eines Reihenhauses. Ausgelöst wurde der Brand durch einen Defekt in der Elektrik einer Hanfplantage. 30 Feuerwehrleute waren bis Tagesanbruch im Einsatz, um ein Übergreifen des Feuers auf die benachbarten Häuser, deren Bewohner evakuiert werden mussten, zu verhindern. Das Haus wurde laut Feuerwehr „vollständig zerstört“, Menschen kamen glücklicherweise nicht zu Schaden. Die beiden Betreiber des Indoor-Grows wurden festgenommen und mit dem Vorwurf konfrontiert, das Leben der Nachbarn und Feuerwehrleute in Gefahr gebracht zu haben.

Ja, das haben sie wohl – mit freundlicher Unterstützung der Prohibitionisten, die mit dem Hanfverbot derartigem Dilettantismus Vorschub leisten.

