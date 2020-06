Hanf Journal live am kommenden Samstag

CBD-Händler im Gespräch um 16:20 Uhr



Bereits dreimal hat das Hanf Journal im letzten Monat einen Live-Stream durch das Internet gesendet und auch im Juni soll ein wenig zusätzliche Informationsverbreitung stattfinden. Aus diesem Grund setzen wir uns am kommenden Samstag um 16:20 Uhr mit einer freundlichen Mitarbeiterin von Tom Hemp’s zusammen, um über die aktuellen Gegebenheiten im Business zu reden. Derzeit ist es für Händler der nicht berauschenden Inhaltsstoffe aus Hanfpflanzen nicht unbedingt leicht, sich über Wasser zu halten, da neben der argwöhnisch beobachtenden Staatsmacht auch die Novel-Food-Verordnung manchem Schreibtischtäter vermittelt, dass der CBD-Handel eingeschränkt gehöre.



Wir laden daher alle Interessierten dazu ein, sich am 06.06.2020 vor den Bildschirm ihrer Wahl zu klemmen und via Facebook oder unsere Web-Präsenz das Gespräch zu verfolgen. Der in Berlin Kreuzberg ansässige Laden Tom Hemp’s hat sicherlich einiges zu berichten, da auch wir davon wissen, dass das Bezirksamt des eigentlich eher locker geltenden Bezirkes trotz grüner Bürgermeisterin ein Auge auf die Branche geworfen hat und es allen Beteiligten leider ziemlich schwer macht, legal und geschäftlich aktiv zu bleiben. Es wird daher spannend! Fragen können auch von Zuschauern während des Streams eingereicht werden, sodass ein interaktives Erlebnis auf euch wartet. Nehmt euch daher doch einfach ein wenig Zeit und lasst einen blauen Daumen da, wenn es am Samstag um 16:20 wieder heißt: Hanf Journal live!



Wir sehen uns dann!

