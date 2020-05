Cannabis-Dealer foppen Polizei mit selbstlöschenden Mobiltelefonen

Wiener Polizei auf Corona-Streifenfahrt will Dealerbande in flagranti erwischt haben

Eine Glosse von Sadhu van Hemp

In der Niederlage einen Triumph zu feiern, ist zweifelsfrei die schönste Art des Verlierens. Vor allem dann, wenn der übermächtige Feind Vater Staat heißt, der mit allen Mitteln zum Himmel schreiendes Unrecht durchsetzt und sich dabei zur Freude der Gedemütigten zum Gespött macht. Die Geschichte kennt viele große Frauen und Männer, die noch auf dem Schafott über ihre Richter und Henker triumphierten, weil sie wussten, dass sie für die rechte Sache zu Unrecht zur Rechenschaft gezogen werden und der Nachwelt als Widerstandskämpfer in Erinnerung bleiben.

Im Unglück einen kleinen Triumpf konnten Ende April vier Cannabis-Fachhändler genießen, die der Wiener Gendarmerie ins Netz gingen, als sie gerade einen etwas größeren Deal abwickelt haben sollen. Wie die österreichische Tageszeitung „Heute“ berichtet, war mal wieder der berühmt-berüchtigte Kommissar Zufall im Einsatz, den die Pressestelle der Bemützten immer dann aus der Mütze zaubert, wenn aus ermittlungstechnischen Gründen nur die halbe Wahrheit der Öffentlichkeit serviert werden soll.

Diesmal war Kommissar Zufall auf Corona-Streife, als er an einer roten Ampel rein zufällig beobachtet haben will, wie der Beifahrer des neben ihm haltenden Automobils dem Fahrzeugführer ein Portionspäckchen „Drogen“ unter die Nase hielt. (Wie man das halt so rein zufällig macht als professioneller Cannabis-Dealer, der aus dem Verkehr gezogen werden will.)

Kommissar Zufall nahm umgehend die Verfolgung der beiden Suchtgiftgangster auf und konnte in der Folge rein zufällig beobachten, wie sie zwei weitere Drogenverbrecher zwecks Qualitätskontrolle an den „Probepackungen schnuppern ließen“.

„Kurze Zeit später“ will Kommissar Zufall Zeuge geworden sein, wie das Dealerquartett das Fahrzeug „mit einer größeren Menge Haschisch“ beladen hat. Als Versteck soll im Kofferraum die Reserveradmulde gedient haben. Bei der anschließenden „Drogenfahrt“ soll es dann zum Zugriff gekommen sein – selbstverständlich spektakulär, um der Legende den nötigen Spannungsbogen fürs Protokoll zu verleihen. So soll der Fahrer versucht haben, den Rückwärtsgang einzulegen, während der Beifahrer dabei scheiterte, die Türen zu verriegeln. Kommissar Zufall war wie immer reaktionsschnell, wusste bereits, was die Täter vorhatten, bevor die wussten, was sie vorhaben, und konnte die Mitglieder der Drogenbande quasi im Alleingang fesseln und knebeln.

Kaum war der Universalpolizeiheld fertig mit der Arbeit, übernahmen realexistierende, aber weitaus weniger talentierte Polizeibeamte die Einvernahmen der Bösewichte. Wie es sich für Profi-Cannabis-Dealer gehört, zeigten sich die Gentlemen äußerst wortkarg und leugneten konsequent, etwas mit dem kiloweise sichergestellten Cannabis und den rund 15.000 Euro Bargeld zu tun zu haben.

Letzte Hoffnung der Polizei war die Auswertung der Mobilfunktelefone, um den offensichtlich minutiös geplanten Schlag gegen die Cannabissuchtgiftkriminalität als Erfolg verbuchen zu können und der ganzen Dealerbande mit allen Helfern und Helfershelfern den Garaus zu machen. Doch dann ging den Beamten das Licht auf, dass sie einen Pyrrhussieg errungen hatten: Bei den Handys handelt es sich um hochwertige „Skyphones“, die nach dreimaliger Falscheingabe des Entsperrcodes einen Reset durchführen und alle gespeicherten Daten, Chatprotokolle und Nachrichten löschen. Laut „Heute“-Recherchen kann mit „Skyphones“ nur gechattet und nicht telefoniert werden. Die Server der Anbieter stehen im schönen Panama, an die die österreichischen Polizeispitzel nicht herankommen. Ein Beamter erklärt das Dilemma: „Auf diesen Mobiltelefonen sind eigene, nicht allgemein erhältliche Instant-Messenger-Dienste installiert.“

Der Wunsch der Polizeiversager, die vier völlig zu Unrecht Beschuldigten mögen doch die Codes für die Handys herausrücken, um den Rest der Bande hops nehmen zu können, blieb ebenso unerfüllt. Der Triumph der verfolgten und geächteten Cannabis-Dienstleister war somit perfekt – und eine schallende Ohrfeige für die Polizei, die trotz Kommissar Zufall nur einen marginalen Teilerfolg im Kampf gegen den illegalen Hanfhandel erzielen konnte.

Die Ehrenmänner des systemrelevanten Cannabis-Gewerbes können sich in ihren Zellen in der Justizanstalt Wien-Josefstadt erst einmal entspannt zurücklehnen und darauf vertrauen, dass ihnen fürs Schweigen gedankt wird. Das Mandat für die Verteidigung wurde bereits vergeben – an die Wiener Promi-Anwälte Philipp Wolm und Christian Werner, die wissen, wie man gnadenlosen Richtern, rachsüchtigen Staatsanwälten und schwindelnden Polizeizeugen in rechtswidrigen Cannabis-Prozessen den Schneid abkauft.

