Deutsche Cannabis-Politik – ein Trauerspiel

Das Murmeltier der Cannabis-Prohibition

Von Sadhu van Hemp



Dramaturgen, die Drehbücher für Kriminalfilme schreiben, lieben den War on Drugs – denn Drogen gehen immer. Tagein tagaus werden sie auf Dealerjagd geschickt, die Damen und Herren von der Filmpolizei, um jene Unholde zur Strecke zu bringen, die Deutschland mit verbotenen psychoaktiven Substanzen grundversorgen. Die Moral dieser Kriminalgeschichten ist immer dieselbe: Illegale Drogen sind Teufelszeug, die mitsamt der Konsumenten zum Wohle der Menschheit ausgemerzt gehören. Die Dealer sind die Bösen und die Polizei die Guten. Die Konsumenten sind grenzdebile Opfer, die vor sich selbst geschützt werden müssen, indem ihnen Daumenschrauben angelegt werden.



Was am frühen und späten Abend aus den Fernsehkanälen flimmert und die Zuschauer gruselt, spult sich auch in den Köpfen der „systemrelevanten Elite“ ab, die an den Schalthebeln des politischen Machtapparates sitzt und den Anti-Drogenkrieg als unendliche Geschichte inszeniert. Wie im Kintopp wird das Horrorgemälde völlig entfesselter Junkies und enthemmter Dealer gemalt, um den gnadenlosen Kampf gegen Menschen, die illegale statt legale Drogen bevorzugen, zu rechtfertigen. Kurzum, die letzte Klappe des Drogenkriegsdramas wird so schnell nicht fallen, solange sich die Mehrheit der Bevölkerung an den Bildern der Kriegsberichterstattung ergötzt und aufgeilt.



Und so grüßt es täglich, das Murmeltier der Cannabis-Prohibition. Gefangen in der Dauerschleife des immer gleichen Films drehen die Hanffreunde wie im Laufrad ihre Runden, während über ihren Köpfen das Damoklesschwert der Strafverfolgung schwingt. Dass der Film nicht abreißt, dafür sorgen die, die das Kriegsdrama wie eine Daily Soap täglich von neuem in Szene setzen.



Das Drehbuch trägt wie eh und je die Handschrift jener Zeitgenossen, die die bei Laune halten wollen, die alles, aber auch alles in Reih und Glied sehen wollen. Für diese Gattung Mensch sind in Deutschland seit ewigen Zeiten die Märchenerzähler der braven konservativen Mitte zuständig, die in fast allen im Bundestag vertretenen Parteien in Sachen Cannabis- und Drogenpolitik das Wort führen und keine Veranlassung sehen, den realen Irrsinn der Prohibition zu stoppen.



Die Chancen, dass die Bürger*innen in absehbarer Zeit eine Bundesregierung bekommen, die einen anderen Film als den alten fährt, sind gering. Auch wenn die Sozialdemokraten vorgeben, das Hanfverbot eine Spur lockern zu wollen, letztlich kommt die Handreichung zu spät, um die kiffende Wählerschaft einzufangen. So oder so, die SPD hat abgewirtschaftet und wird sich nach der nächsten Bundestagswahl auf der Oppositionsbank neu erfinden müssen.



Auch um die LINKE ist es auf Bundesebene schlecht bestellt, das aber stabil um zehn Prozent. Zwar fordert die Linkspartei eine Cannabis-Legalisierung, aber das reicht nicht, um das Gros der deutschen Angstbürger davon zu überzeugen, es mal mit linksbürgerlicher Politik zu versuchen.



Einzig Bündnis90/Die Grünen wecken die Hoffnung, dass mit ihnen auf der Regierungsbank die Weichen für einen Cannabis-Legalisierung gestellt werden. Dass die Grünen nach der nächsten Bundestagswahl mitregieren werden, dürfte gesetzt sein. Doch mit wem – außer mit der Union? Und werden sich die Grünen in den Koalitionsverhandlungen mit der CDU/CSU durchsetzen, wenn es um die Legalisierungsfrage geht?



Ein Paradigmenwechsel in der Drogenpolitik von Seiten der Union ist nicht zu erwarten. Die CDU wird sich auf der Suche nach sich selbst in der rechten Ecke wiederfinden und im Schulterschluss mit der CSU nicht einen Millimeter von der restriktiven Drogenpolitik abweichen. Für die CDU/CSU ist die Hanfcommunity keine zu berücksichtigende Größe im Kampf um die Wählergunst, wohl aber gilt es, die Legalisierungsgegner des Wut-, Hass- und Spießbürgertums bei der Stange zu halten. Der Rechtsdrall der bürgerlichen Mitte in den Flächenländern ist für die Christdemokraten geradezu existenzbedrohend angesichts der Wählerwanderung zur völkisch-rechtsextremen AfD. Der CDU/CSU bleibt überhaupt keine Wahl, als nach rechts zu rücken.



Und das ist auch gut so – leider! Doch die rechtskonservativ eingestellte Wählerschaft einem Faschisten wie Bernd Höcke in die Arme zu treiben, kann auch nicht im Sinne der Hanfcommunity sein. Schließlich will die AfD nach der Machtergreifung allen Drogensüchtigen, zu denen auch Hänflinge zählen, das Leben richtig verleiden.

