CBD-Vollspektrum-Öl – Aus Leidenschaft zur Hanfpflanze entstanden

Promotion

Anfang diesen Jahres ist das engagierte Team von meinCBD mit dem Brand Canna Anna selbst unter die Anbieter von CBD-Vollspektrum-Ölen gegangen. Seit nunmehr vier Jahren widmet sich meinCBD, aus der Leidenschaft zur Hanfpflanze, allem rund um das Thema CBD. Davon profitiert nun auch eine neue Produktlinie von hochwertigsten CBD-Massageölen, die als Eigenmarke Canna Anna im Handel erhältlich sind.



Das mittels schonender CO 2 -Extraktionsmethode gewonnene Öl wird höchsten Qualitätsansprüchen gerecht. Da diese Methode ohne Lösungsmittel oder Hitzeeinwirkung arbeitet, entsteht ein besonders reines, natürliches Hanföl. In Canna Anna steckt also die gesamte Kraft des Hanfs! Der verwendete EU-zertifizierte Nutzhanf wird selbstverständlich rein natürlich angebaut. Auf Pestizide wird dabei vollständig verzichtet. Canna Anna enthält nur das natürliche Spektrum der im Hanf vorkommenden Cannabinoide und Terpene. Im Öl finden sich also keine Anreicherung mit kristallinem oder synthetischem CBD.



Jede Produktionscharge der Canna Anna-Öle wird abschließend in einer Analyse überprüft, sodass 100 Prozent Sicherheit auf ein erstklassiges Produkt besteht.



(Anmerkung der Redaktion: Das Produkt ist so rein, dass es bei einem natürlich rein versehentlichen Verzehr kaum schaden würde.)



Das Öl von Canna Anna ist derzeit bereits mit 5 % CBD im erhältlich. 10 % und 15 % werden bald folgen. Durch die natürlichen Inhaltsstoffe sind alle Produkte dieser Linie sehr effektiv, und durch die sparsam Anwendung ist auch das Preis-Leistungsverhältnis unschlagbar.



Unter www.mein-CBD.de gibt es das Öl von Canna Anna und viele weitere CBD-Produkte zu kaufen – schaut einfach mal im Onlineshop vorbei.







