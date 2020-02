Miese Geschäfte mit Cannabis-Ölen

Deutscher Hanfverband (DHV) fordert generelle Regulierung des Marktes für CBD-Produkte

Auf seiner Website teilt der Deutsche Hanfverband mit, dass sich seit einiger Zeit Beschwerden verärgerter Menschen häufen, die bei ihrer Suche nach Cannabis-Ölen auf fragwürdige Anbieter und Werbemethoden gestoßen sind. Laut DHV geht es konkret um das Hanfsamenöl von RubaXX und um Cannabis-Produkte von Kannaway. So würde RubaXX durch seinen Preis und durch den Vertrieb als Nahrungsergänzungsmittel in Apotheken vielen Menschen suggerieren, dass es sich bei dem Produkt um ein CBD-Öl handelt, obwohl es den Cannabis-Wirkstoff CBD überhaupt nicht enthält. Bei dem Kannaway-Produkt „Pure Gold“ kommen nach Laboruntersuchungen Zweifel am tatsächlichen CBD-Gehalt auf.

Der DHV führt bezüglich RubaXX aus: „Seit einigen Monaten wird RubaXX-Cannabissamenöl in ganzseitigen Zeitungsanzeigen oder auf diversen Internetseiten massiv beworben. Laut Packungsbeilage enthält ein 10ml-Fläschchen 500mg Cannabissamenöl sowie natürliches Cannabisaroma bei einem THC-Anteil von weniger als 0,002%. Was das Öl jedoch nicht enthält, ist CBD. Dies behauptet der Hersteller zwar auch nicht, dennoch suggeriert die Aufmachung der Verpackung, die beigefügte Pipette zum Dosieren sowie der Preis des Produkts (10ml für über 30 Euro), dass es sich um ein Produkt mit CBD handeln könnte – mal ganz abgesehen davon, dass es bei diversen Online-Apotheken Seite an Seite neben tatsächlichen CBD-Ölen angeboten wird, die im gleichen Preissegment sind. Das als „Cannabis ohne Rausch“ präsentierte Öl unterscheidet sich von seinen Inhaltsstoffen her abgesehen vom zugesetzten Aroma nicht im Geringsten von herkömmlichen und außerhalb von Apotheken verfügbaren Hanf-Speiseölen. Mit einem großen Unterschied: 250 ml Hanf-Speiseöl kosten rund neun Euro, die gleiche Menge Cannabissamenöl von der Firma Rubaxx hingegen kostet rund 750 Euro Für einige enttäuschte Nutzer, die aufgrund der massiven Werbung das Samenöl bestellten, ist dies ein klarer Fall von Verbrauchertäuschung, weshalb sie das Produkt nicht nur uns, sondern auch der Verbraucherzentrale sowie der Info-Plattform Foodwatch meldeten.“

Auch Kannaway-Produkte halten offensichtlich nicht, was sie versprechen. Laut DHV konnte der österreichische Patienten-Verein „ARGE Canna“ mittels Laboruntersuchungen nachweisen, dass das CBD-Öl „Pure Gold“ von Kannaway, zwar den Cannabis-Wirkstoff CBD enthält, allerdings nicht in der Konzentration wie bei anderen frei erhältlichen Produkten, die überdies noch erheblich günstiger sind.

Die Arge Canna schreibt dazu: „Eine Flasche Kannaway „Pure Gold“ mit 120ml kostet deutlich über 100 Euro. Die meisten anderen handelsüblichen CBD-Vollspektrum-Produkte enthalten nicht nur tatsächlich andere Cannabinoide und Terpene, sondern kosten auch deutlich weniger. Durchschnittlich sind sie um ca. 70 Prozent billiger und können aufgrund des vom starken und breiten Cannabinoidspektrum verursachten Entourageeffekts auch niedriger dosiert werden. Die Wirkung eines solchen „echten“ Vollspektrum-Öls dürfte wohl auch deutlich besser sein aufgrund genau dieses Entourageeffekts, den die Cannabinoide und Terpene gemeinsam im Körper entfachen. (…) Kannaway Pure Gold enthält ansonsten ausschließlich MCT-Öl, ein denaturiertes Kokosöl, neben den winzigen Mengen CBD. Es wurden keinerlei sonstige Cannabinoide oder Terpene festgestellt. Die oft gehörte Behauptung, es handle sich um ein Vollspektrum-CBD-Öl, haben unsere Laboranalysen widerlegt, sofern man davon ausgeht, dass der Begriff Vollspektrum-CBD-Öl sich auf Produkte bezieht, die ein breites Spektrum von Cannabinoiden und Terpenen enthalten.“

Der DHV kommt zu dem Schluss: „Es wird daher Zeit für ein auf unabhängigen Laboranalysen beruhendes Gütesiegel sowie eine generelle Regulierung des Marktes für CBD-Produkte, damit Verbraucher und verantwortliche Produzenten vor unseriösen Trittbrettfahrern geschützt werden.“

Teilen Twitter

Facebook

LinkedIn

Tumblr

Pinterest

Pocket

Reddit

Skype

Telegram

WhatsApp

Drucken