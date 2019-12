Gut gerutscht ins neue Jahr – mit Cannabis

Silvester – das Fest, das Frauen auf dumme Gedanken bringt

Eine Glosse von Sadhu van Hemp

Die Silvesternacht ist wie geschaffen für Männer, die wissen, wie Frauen ticken. Eines dieser seltenen Exemplare ist Mario Haschke, ein flotter Mittvierziger, der noch auf jeder Silvesterparty alle Frauenherzen erwärmt – und schließlich auch bricht.

Haschkes Masche ist ganz simpel: Mit dem Wissen darum, dass der Jahreswechsel bei fast allen Frauen Melancholie und Sehnsüchte auslöst, bietet er sich als Frauenversteher an, der mitfühlt und voller Verständnis zuhört. Dabei machen es ihm die Kerle der Frauen wirklich leicht, denn die haben am Silvesterabend nur noch eines im Kopf – und das ist Saufen bis der Arzt kommt und Knallen bis die Finger ab sind. Wie es Frauchen dabei geht, sich für ihr Männchen zu schämen, interessiert die Ignoranten nicht die Bohne.

Haschkes großer Auftritt beginnt Punkt zwölf, wenn der deutsche Mann hackedicht und sprengstoffbeladen ins neue Jahr rutscht. Kaum dass die Kerle zum Knallen vor die Tür getreten sind, spult Haschke sein bewährtes Programm ab. Zunächst versammelt er alle in der guten Stube zurückgebliebenen Frauen zum Kiffen und Bleigießen. Natürlich weiß er jedes gegossene Bleistück so zu deuten, wie es alle Damen gerne hätten. So seien die große Liebe, der Mann fürs Leben und der Kindsvater in spe bereits zum Greifen nah und es müsse nur zugriffen werden.

Wie lockerflockig es ist, zuzugreifen, verbildlicht Haschke, indem er zur Gitarre greift und diese zärtlich umschließt. Dann folgt der nächste Schritt, um die um ihn gescharrten Damen davon zu überzeugen, dass er ihr Traummann ist. Es folgen die einzigen beiden Lieder, die er tonsicher spielen und singen kann: zunächst „Über den Wolken“ von Reinhard Mey, anschließend, sofern die Zeit noch reicht, „Dirty Love“ von Frank Zappa.

Spätestens wenn der erste Macker von der Knallorgie zurückkehrt und beleidigt die Frage lallt, warum ihm dabei nicht zugesehen wurde, hat mindestens die Hälfte der Frauen die Entscheidung getroffen, sich im neuen Jahr beziehungstechnisch umzuorientieren.

Doch der vorletzte Akt ist für Haschke der schwerste. Nun muss er zeigen, dass er nicht nur ein Süßholzraspler ist, der das Weibsvolk mit Cannabis, Wahrsagerei und Gesang um den Finger wickelt, sondern ob er auch genug Arsch in der Hose hat, das widerrechtlich angeeignete Eigentum zu verteidigen. Fast auf jeder Silvesterparty ist nämlich einer dabei, der Haschke aus Eifersucht auf die Rübe hauen will. Sein Vorteil ist, dass er nüchtern und noch bei Verstand ist. Und der sagt ihm, sich hinter den Frauen zu verstecken und die Wut des Gehörnten auf die Person zu lenken, die es wegen ihrer Treulosigkeit viel eher verdient, verdroschen zu werden. Doch dazu kam es bislang nie, da die Frauen geschlossen zusammenstanden.

Im letzten Akt muss Haschke nur noch ernten, was er gesät hat. Im Kreise der Frauen, die sich gegen ihre Männer entschieden haben, lässt er die Silvesternacht ausklingen. Sie rauchen Haschisch und Marihuana, trinken grünen Tee dazu, und Haschke erzählt von der Erleuchtung, die Mann und Frau erfahren, wenn sie sich der wahren Liebe hingeben und die Körper miteinander verschmelzen – gerne auch zu dritt oder zu viert. Es soll schon vorgekommen sein, dass Haschke ein Großraumtaxi bestellen musste, um alle Verehrerinnen in einem Schwung mit nach Hause zu nehmen.

Auf welcher Silvesterparty er heute den Suff- und Knallköppen die Frauen wegnehmen will, hat der gute Haschke nicht verraten. Da er überall sein Unwesen treibt, sei allen Männern, die ihre Frauen behalten wollen, angeraten, besser die Finger von Alkohol und Böllern zu lassen. Mit einem Joint lässt sich‘s auch ganz gut knallen und ins neue Jahr rutschen – und das, ohne am Neujahrstag etwas bereuen zu müssen.

Die Hanf-Journal-Redaktion wünscht allen Leserinnen und Lesern einen guten Start ins neue Jahr!

