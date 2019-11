Wo kein Wille ist, ist auch kein Weg

Eine Analyse von Sadhu van Hemp



Mitte Oktober kam es im Deutschen Bundestag zur Abstimmung über den Antrag der Grünen, zum 1. Januar 2020 auf deutschen Autobahnen ein Tempolimit von 130 km/h einzuführen. Aktuellen Umfragen zufolge wünscht sich mehr als die Hälfte der Deutschen (56,5 Prozent) ein Wende in der Verkehrspolitik, die nach wie vor auf „freie Fahrt für freie Bürger“ setzt. Der Vorsitzende des Verkehrsausschusses, Cem Özdemir (Grüne), sagte in der Bundestagsdebatte, dass die Zeit der Drängler mit Lichthupe ohnehin bald vorbei sei, wenn das automatisierte Fahren Einzug hält. Die Verkehrsexpertin der Linken, Ingrid Remmers, spricht von einer schnellen, einfachen, wirkungsvollen und kostenlosen Maßnahme zur Verbrauchsminderung und Verbesserung der Verkehrssicherheit.



Davon wollen CDU, CSU, FDP und AfD nichts wissen. Karl Holmeier (CSU) diskeditiert den Vorstoß der Grünen als „ideologische Forderung“, und FDP-Verkehrsexperte Oliver Luksic warnt vor einer Bevormundung der Bürger.



Und so kam es im Deutschen Bundestag, wie es kommen musste: Die SPD duckte sich wie immer weg und übte Verrat am Wähler. Zwar wisse man darum, dass Tempo 130 weniger Tote, weniger Schwerverletzte und weniger klimaschädliches Kohlendioxid verursacht, aber um den Koalitionsfrieden zu wahren, müsse die Raserei auf den Autobahnen in Kauf genommen werden. Am Ende stimmte die SPD nahezu geschlossen gegen den Antrag der Grünen. Bei der FDP und AfD fand sich niemand, der zugunsten des Tempolimits abstimmte. In der Union gab es zwei Abtrünnige, sodass am Ende von 631 Volksvertretern 498 gegen den Willen der Mehrheit des Volkes votierten.



Das Abstimmungsergebnis ist der Beleg dafür, dass im Bundestag Politik nach Gutsherrenart betrieben wird. Was die Bürgerinnen und Bürger mehrheitlich wünschen, geht den Damen und Herren im Bundestag am Allerwertesten vorbei. Und so ist auch mit dem Cannabis-Verbot, das die Mehrheit der Deutschen ablehnt. Die Bundestagsabgeordneten von CDU, CSU, SPD, FDP und AfD wollen den War on Drugs und sehen keine Veranlassung, eine Drogenpolitik für die Menschen zu gestalten. Vorneweg sträubt sich der für die Drogenpolitik zuständige Bundesgesundheitsminister Jens Spahn (CDU) gegen einen vernünftigen gesellschaftlichen Umgang mit Cannabis und anderen psychoaktiven Substanzen. Spahn (39), der kritische Journalisten meidet wie der Teufel das Weihwasser und sich lieber mit seinesgleichen auseinandersetzt, lässt sich gar nicht erst auf das Thema „Cannabis-Legalisierung“ ein. In einem Interview mit FDP-Chef Christian Lindner (40) schöpft er aus der Tiefe seiner Lebenserfahrung und postuliert, dass eine Legalisierung das „falsche Signal“ sei. Der Tatsache, dass er ein lupenreiner Prohibitionist ist, begegnet der Christdemokrat mit einer Selbstlüge: „Ich bin kein Ideologe.“ Dass er überdies ein Zyniker ist, zeigt seine selbstherrliche Antwort auf die Frage, warum Cannabis und Alkohol nicht gleichbehandelt werden. Er schiebt kulturelle Gründe für das Hanfverbot vor und begründet dies damit, dass Jesus zwar Wasser zu Wein gemacht habe, aber „nicht Gras zum Schwarzen Afghanen“.



Das geistige Niveau der Berufspolitiker in den Reihen der CDU, CSU, SPD, FDP und AfD ist erschreckend niedrig. Und das Schlimme ist, dass diese Versager fest im Sattel sitzen und überhaupt nicht fürchten müssen, eines Tages zur Rechenschaft für ihre Missachtung des Bürgerwillens gezogen zu werden. Es wird einfach so weitergehen – bis zur nächsten und übernächsten Wahl. Geduldig lassen sich die Deutschen von den Politikern der genannten Fraktionen über den Tisch ziehen, ohne auch nur im Ansatz zu rebellieren oder zivilen Ungehorsam zu zeigen. In Deutschland leiden rund vier Millionen Menschen und deren Angehörige unter dem Cannabis-Verbot, indem sie diskriminiert, stigmatisiert und kriminalisiert werden. Obwohl dieses gewaltige Unrecht sicht- und spürbar ist, will es einfach nicht gelingen, die Legalisierungsparteien Bündnis90/Die Grünen und die Linke in Regierungsverantwortung zu bringen. Offensichtlich ist die von dem Establishment eingepflanzte Abscheu vor Linken und Grünen so groß, dass selbst Hanffreunde lieber das größere dem kleineren Übel vorziehen und die Prohibitionsparteien wählen.



Die Aussichten auf eine baldige Cannabis-Legalisierung sind trüb. Zumal damit zu rechnen ist, dass im Kampf um die Merkel-Nachfolge ein Mann aus Bayern in den Ring steigen wird. Und der heißt Markus Söder.

Teilen Twitter

Facebook

LinkedIn

Tumblr

Pinterest

Pocket

Reddit

Skype

Telegram

WhatsApp

Drucken