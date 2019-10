Schuldspruch wegen zwei Cannabis-Pflanzen

Amtsgericht Freudenstadt inszeniert Strafprozess wegen des illegalen Anbaus von zwei Hanfpflanzen auf dem Balkon

Sadhu van Hemp

Welch großes Unglück das Cannabis-Verbot über die Menschen bringt, zeigt das traurige Schicksal eines Mannes aus Freudenstadt in Baden-Württemberg. Alles begann damit, dass ein besorgter Bürger seiner staatsbürgerlichen Pflicht nachkam und der Polizei eine Drogenplantage in einem Mehrfamilienhaus meldete. Die Polizei rückte umgehend mit Mann und Maus aus, stürmte die Wohnung und wurde fündig – auf dem Balkon. Die dort betriebene Drogenplantage bestand aus zwei Cannabis-Pflanzen. Im Zuge der Wohnungsdurchsuchung förderten die Schnüffler noch drei Ecstasy-Tabletten und eine handelsübliche Zentralfeuerpatrone zutage. Die Beweisstücke wurden konfisziert und der 48-jährige Wohnungsmieter wegen des Verstoßes gegen das Waffen- und Betäubungsmittelgesetz angezeigt.

Nachdem die Polizei im Sommer 2017 ihren Dienst am Bürger vollzogen hatte, brach für den Mann aus Freudenstadt die Welt zusammen. Der Vermieter kündigte das Mietverhältnis fristlos und der heute 48-Jährige sah sich gezwungen, der drohenden Obdachlosigkeit dadurch zu entgehen, indem er im Kinderzimmer seines Elternhauses unterkroch. Dies führte dazu, dass der Beschuldigte für das Gericht nicht mehr auffindbar war, da er es versäumt hatte, sich umzumelden. Dadurch zog sich das Verfahren mehr als zwei Jahre in die Länge.

Seinen Lebensunterhalt bestreitet er bis heute durch Almosen, die ihm Vater Staat im Rahmen des Zweiten Sozialgesetzbuch gewährt.

Letzte Woche war es dann endlich soweit: Das Amtsgericht Freudenstadt eröffnete den Strafprozess gegen den Unglücklichen. Gleich zu Beginn der Verhandlung gab der Beschuldigte alle ihm zur Last gelegten Rechtsverstöße zu. Er sagte aus, die Patrone auf einem Hochstand im Wald gefunden zu haben. Eine Schusswaffe habe er nie besessen. Was die Ecstasy-Tabletten betrifft, gab der Angeklagte an, diese von einem Freund bekommen zu haben. Dass er noch im Besitz der Pillen war, sei ihm gar nicht bewusst gewesen.

Ebenso wenig habe er gewusst, dass die Aufzucht von zwei Cannabis-Pflanzen auf dem heimischen Balkon eine Straftat darstellt. Vielmehr habe er geglaubt, dass die Strafvorschriften für den Hanfanbau zum Zwecke des Eigenbedarfs längst gelockert worden seien. Zuletzt beteuerte die arme Seele mehrfach, dass er sein damaliges Verhalten zutiefst bereue und seitdem ein drogenfreies Leben führe.

Wie es sich für einen Schauprozess gehört, wurden keine Kosten und Mühen gescheut und Zeugen der Anklage geladen. Ein Polizeibeamter gab zu Protokoll, dass die beiden Rauschgiftpflanzen aufs Revier gebracht wurden, wo sie bis zur Blüte gehegt und gepflegt wurden. Die Ernte der Blätter und Blüten brachten pro Pflanze 15 Gramm auf die Waage. Auf eine Analyse des THC-Gehalts wurde verzichtet.

Für die Staatsanwältin gab es keinen Zweifel, dass es sich bei dem geernteten Cannabis um eine nicht geringe Menge handelte, was eine Verurteilung unumgänglich macht. Der Vorwurf des Verstoßes gegen das Waffengesetz wurde angesichts des vollumfänglich geständigen Angeklagten großzügiger Weise fallengelassen. In ihrem Plädoyer forderte die Staatsanwältin eine Geldstrafe in Höhe von 45 Tagessätzen zu jeweils 15 Euro, also 675 Euro.

Der Rechtsbeistand des Angeklagten widersprach der Forderung der Staatsanwaltschaft. Die Höhe der Strafe sei unangemessen, da die Tat schon viel zu lange zurückliege und die Ernte nur als geringe Menge zu betrachten sei. Auch läge keine Bestimmung des Wirkstoffgehalts der beiden beschlagnahmten Cannabis-Pflanzen vor. Der Anwalt plädierte – wie schon zu Beginn der Verhandlung – auf eine Verfahrenseinstellung mit der Auflage von Sozialstunden.

Das letzte Wort hatte wie immer der Richter. Die leise Hoffnung, dass Amtsgerichtsdirektor Rainer Graf-Frank angesichts des Justizirrsinns, der sich in seinem Gerichtssaal abspielt, das schlechte Gewissen beißt, erfüllte sich nicht. Statt sich wie der Bernauer Kollege Andreas Müller außerstande zu sehen, den Angeklagten noch tiefer in die Scheiße zu reiten, und den Fall dem Bundesverfassungsgericht zur Prüfung vorzulegen, verkündigte der Richter ein in seinen Augen salomonisches Urteil – trotz der „nicht geringen Menge“. Zu Gunsten des Angeklagten sprachen das umfassende Geständnis, der Verlust der Wohnung und die lange Verfahrensdauer. Und so gab es für den Angeklagten die Schnäppchen-Strafe von 45 Tagessätzen zu 10 Euro – eine Ersparnis von 225,00 Euro. Davon lassen sich immerhin schon mal die Anwalts- und Verfahrenskosten anzahlen.

Nach der Urteilverkündung sagte der völlig konsternierte Abgeurteilte, dass er sich noch nicht im Klaren darüber sei, ob er sich mit dem Richterspruch abfinden oder Rechtmittel einlegen soll.

Quelle: Schwarzwälder Bote

