Linksjugend demonstriert in Offenburg für Cannabis-Freigabe

Baden-Württembergs Polizei kennt keine Gnade – auch nicht für Hanfgärtner im Greisenalter

Sadhu van Hemp

Hanffreunde, die im süddeutschen Raum ihr bisschen Leben leben, haben mit Abstand das schwerste Leid zu ertragen, das der War on Drugs in der Bundesrepublik verursacht. Die Reihen der Cannabis-Prohibitionisten unterhalb des Weißwurstäquators sind fest geschlossen, und die Rädchen aller drei Staatsgewalten greifen ineinander über wie zu guten alten Zeiten, als es die Deutschen mit der Rechtsstaatlichkeit nicht so genau nahmen. Und das betrifft nicht nur die Hatz auf Kiffer. In Bayern und Baden-Württemberg scheinen die Strafverfolgungsbehörden mittlerweile über einen Freifahrschein zu verfügen, wenn es darum geht, Unrecht mit unrechtsstaatlichen Mitteln durchzusetzen. Durchsuchungen in Flüchtlingsunterkünften ohne richterlichen Beschluss gehören in diesen Bundesländern längst zur gängigen Polizeipraxis. Die in Artikel 13 des Grundgesetzes garantierte Unverletzlichkeit der Wohnung wird kurzerhand ignoriert.

Dass sich die Bayern mit der bundesrepublikanischen Wertegemeinschaft schwertun und sich die Welt machen, wie sie ihnen gefällt, ist die Folge der ungebrochenen CSU-Herrschaft. Linke und grüne Flausen sind bei der Mehrheit der Bajuwaren unerwünscht. In Baden-Württemberg hingegen leisten sich die Bürger seit 2011 einen grünen Ministerpräsidenten – verbunden mit der Hoffnung, dass neue Besen besser kehren. Doch davon ist nichts zu sehen. Seit acht Jahren genießt Winfried Kretschmann das süße Leben eines alimentierten Landesvaters, der großväterlich die begünstigt, die es am wenigsten nötig haben. Kretschmann ist ein Besitzstandswahrer und ein Spießer, der nicht im Traum daran denkt, etwas ins Ländle zu lassen, das nicht zur Folklore passt. Und Cannabis passt schon mal gar nicht in die heile Welt Baden-Württembergs. Mit dieser politischen Agenda ist der 71-Jährige ganz auf Linie seiner grünen Partei, die in Baden-Württemberg in der Koalition mit der CDU im Stile der CSU regiert.

Ein Aufbegehren gegen die Übermacht der Ewiggestrigen scheint zwecklos, angesichts der Mehrheitsverhältnisse. Von 143 Sitzen im Landesparlament sind 110 an Bündnis 90/Die Grünen, CDU und AfD vergeben. Für Polizei und Justiz bedeutet das „Knüppel frei“ im Kampf gegen alles, was nicht konform geht.

Dennoch – Kretschmann und Konsorten können noch so viele Polizisten, Staatsanwälte und Richter von der Leine lassen, der Widerstand gegen das Unrecht des Hanfverbots bleibt ungebrochen. Am Samstag rief die Linksjugend „Solid Ortenau“ unter dem Motto „Legalize it“ zur Demonstration in Offenburg auf. Ab 14 Uhr versammelten sich am Busbahnhof rund 80 Teilnehmer zum 2. Local Marijuana March, um gegen die Kriminalisierung der Cannabis-Konsumenten zu protestieren.

„Jedes Jahr werden Millionen in den Sand gesetzt, um Graskonsumenten polizeilich zu verfolgen“, mahnt die Linksjugend zu einem Umdenken in der Drogenpolitik. Betroffen seien „tausende Menschen, die nichts getan haben, was anderen oder der Gesellschaft schadet. Es ist nichts anderes als blanke Schikane gegen ansonsten unbescholtene Menschen.“

Die Verbraucher würden zum Erwerb auf den Schwarzmarkt gezwungen, was mit der Gefahr eines Einstiegs in die kriminelle Szene verbunden sei. Dort gäbe es keinerlei Kontrolle über die Qualität der angebotenen Substanzen. Die Demonstranten forderten eine gesetzliche Freigabe zum Eigenanbau und die Zulassung von Cannabis Social Clubs. Laut Polizei verlief die Demonstration ohne Zwischenfälle.

Dafür kam die Polizei andernorts in Baden-Württemberg ins Schwitzen – genauer gesagt im Allgäu. Der Hinweis eines aufmerksamen Bürgers bescherte der Miliz in Wangen einen grandiosen Sieg im Kampf gegen das Cannabis-Berufsverbrechertum und eine Schlagzeile in der Presse. Auf einem schwer einsehbaren Grundstück entdeckten Polizeibeamte mehrere bis zu 3,5 Meter hohe Hanfpflanzen, die umgehend gefällt und zur Feststellung des Wirkstoffgehalts konfisziert wurden. Laut Polizeibericht ist der Hanfgärtner geständig: Hanfsamen seien aus dem Vogelfutterhaus gefallen und aufgegangen – und da das hübsch anzusehen war, gab es keinen Grund, die Pflänzchen am Wachstum zu hindern.

Die Polizei leitete gegen den Hanfgärtner umgehend ein Ermittlungsverfahren wegen des Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz ein. „Mehrere“ 3,5 Meter hohe Hanfpflanzen dürften unterm Strich eine nicht geringe Menge ergeben. Gut möglich also, dass der 85-jährige Senior-Grower von der baden-württembergischen Justiz zu einer langjährigen Haftstrafe verurteilt wird.

