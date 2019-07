Jugendlicher bietet Polizisten Fake-Cannabis an

Sechzehnjähriger Cannabis-Dealer will Polizeibeamten außer Dienst mit Buchsbaumblättern ablinken

Ein Kommentar von Sadhu van Hemp

Unerquickliches gibt es aus Köln zu berichten. Das Presseportal der Polizei Nordrhein-Westfalen veröffentlichte gestern die Meldung: „Polizist bekommt Buchsbaumblätter zum Kauf angeboten“. Das klingt bekloppt und lädt zum Lesen ein:

„Am Donnerstagabend (11. Juli) hat ein Jugendlicher (16) auf dem Ebertplatz einem Polizisten in Freizeit eine Kunststofftüte mit vermeintlichem Cannabis zum Kauf angeboten. Offenbar hatte der „Verkäufer“ nicht damit gerechnet, dass es sich bei dem mutmaßlichen Abnehmer um einen Polizeibeamten handelte. Bei seiner Kontrolle gegen 19.30 Uhr durch eine Streife gab der 16-Jährige an: „Ich habe die Blätter vom Boden aufgesammelt und wollte sie als Cannabis verkaufen“. Da auch der Handel mit Betäubungsmittel-Attrappen strafbar ist, stellten die Uniformierten das Tütchen samt der Buchsbaumblätter sicher. Der 16-Jährige muss sich nun in einem Strafverfahren wegen des Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz verantworten.“

Zunächst löst diese Polizeimeldung ob der Dämlichkeit des betrügerischen Nachwuchsdealers Kopfschütteln aus. Bei näherer Betrachtung des Sachverhalts zeigt sich jedoch die ganze Absurdität der Cannabis-Prohibition. Gäbe es das Hanfverbot nicht, hätte es diese Straftat nie gegeben und der Sechzehnjährige hätte sein „kaufmännisches“ Talent auf dem legalen Cannabismarkt unter Beweis stellen können. Oder er hätte eine Lehre in einer Gärtnerei begonnen, um die hohe Kunst des Cannabis-Anbaus zu studieren. Ein legales Cannabisbusiness böte viele ehrbare Ausbildungsberufe, geradeso wie in der legalen Pharma- Tabak- und Alkoholindustrie, wo minderjährige Azubis von der Pike auf lernen, wie man die Menschen mit richtig harten Suchtgiften versorgt.

Das Cannabis-Verbot bringt junge (und alte) Menschen erst auf die Idee, eine Karriere als Unterweltler zu starten und als Dealer, Schmuggler oder Grower den Lebensunterhalt zu bestreiten. Die Verlockung nach schnell verdientem Geld im Drogenhandel zieht zudem nicht immer die gescheitesten und ehrenwertesten Zeitgenossen an. Der sechzehnjährige Kölner ist so ein Beispiel, dass im illegalen Cannabis-Gewerbe mitunter echte Halunken unterwegs sind, die keine Skrupel kennen, die Kundschaft aufs Übelste abzulinken. Die Chance auf dem Schwarzmarkt einem Cannabis-Fachverkäufer auf den Leim zu gehen, der gestreckte und verunreinigte Rauchware verhökert, ist groß. So ist es auch nicht verwunderlich, dass der Sechzehnjährige so dreist war, Buchsbaumblätter statt Gras anzubieten. Und es wäre ebenso wenig verwunderlich, wenn sich der Knabe für diesen Betrugsversuch einen Satz warme Ohren einfangen hätte.

Nun ist der Jung-Dealer auf einen Polizisten getroffen, und manch Hänfling wird sagen: Gut so! Wer bescheißt, verdient kein Pardon. Doch selbst das Pech des Lümmels ist eine Folge der Prohibition. Laut Polizeimeldung war der Beamte privat unterwegs, und die Frage muss gestattet sein, warum der Polizist auf der Straße Verkaufsgespräche in Sachen Hanf führt. Wer hat wen angesprochen? Und weshalb treibt sich ein Beamter in seiner Freizeit ausgerechnet auf dem Kölner Ebertplatz herum, der als Drogen-Hotspot in Verruf steht? Kann es sein, dass der „mutmaßliche Abnehmer“ gar kein „mutmaßlicher“ Abnehmer war? Es soll ja auch in den Reihen der Polizei den einen oder anderen Hänfling geben, der auf Grund des Cannabis-Verbots auf dem Schwarzmarkt angewiesen ist.

Nun gut, sei wie es sei. Letztlich kann man sich als einigermaßen intelligenter Mensch nur an den Kopf fassen, was für hässliche Geschichten die Hanfprohibition schreibt und schreibt und schreibt …

