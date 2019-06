Mortler und Cannabis – sie kann’s nicht lassen

Prohibitionisten feiern „Weltdrogentag“ mit tüchtig Anti-Cannabis-Propaganda

Eine Glosse von Sadhu van Hemp

Noch einmal schlafen, dann ist Feiertag für alle Anti-Drogen-Krieger dieser Welt. Der 26. Juni ist der „Internationale Tag gegen Drogenmissbrauch und unerlaubten Suchtstoffverkehr“. Seit 1987 wird die Weltbevölkerung mit diesem von den Vereinten Nationen spendierten Festtag beglückt, doch so recht mitfeiern will niemand. Bis heute ist nicht bekannt, dass der Weltdrogentag irgendwo auf dem Erdball zelebriert wird und sich die Menschen vor Freude über diesen Tag in die Hose machen. Kein Wunder, denn der Sinn und Zweck dieses Feiertags ist ausschließlich gegen das gerichtet, was Spaß macht – z.B. zur Feier des Tages einen richtig fetten Joint abzubrennen.

Der Weltdrogentag ist in Wahrheit ein Trauertag. So lange der 26. Juni im Kalender rot angestrichen wird, tobt auch der menschenrechtswidrige War on Drugs, der immer mehr Opfer fordert. Somit ist dieser Tag der Tag der Prohibitionisten, die sich einmal im Jahr allesamt auf die Schulter klopfen und in einer konzertierten Aktion eine Flut von Anti-Cannabis-Propaganda in die Welt hinausschleudern. Die Presseticker spucken im Sekundentakt Fakenews und Horrormeldungen über die Gefährlichkeit von Cannabis aus, um die Menschen in die Irre zu führen und zu ängstigen.

Auch in Deutschland wird pünktlich zum Weltdrogentag medial aus allen Rohren gefeuert. Vorneweg stürmt mal wieder die Noch-Drogenbeauftragte der Bundesregierung Marlene Mortler, die als frischgebackene Europaparlamentarierin offenbar noch genug Zeit findet, um den Deutschen den Marsch zu blasen. Wie immer mussten die lieben Kinderchen herhalten, um das Horrorszenario einer Cannabis-Legalisierung auszumalen.

Aufhänger für den Mortlerschen Erguss war die von der Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung (BZgA) verbreitete Schreckensmeldung, dass immer mehr junge Menschen Cannabis konsumieren. Die Studie der BZgA besagt, dass 22 Prozent der 18- bis 25-Jährigen angegeben haben, im Jahr 2018 mindestens einmal Cannabis genommen zu haben. 2016 waren es noch 16,8 Prozent und 2008 nur 11,6 Prozent. Bei den Zwölf- bis 17-Jährigen haben nach eigenen Angaben acht Prozent der Jugendlichen mindestens einmal im Jahr Cannabis konsumiert. Daraus stricken die Redakteure von tageschau.de die reißerische Unterüberschrift, dass „mehr als jeder fünfte Jugendliche (sic) im vergangenen Jahr „Gras geraucht“ hat.“

BZgA-Leiterin Heidrun Thaiss zeigt sich bekümmert: „Die Anstiege des Cannabiskonsums bei jungen Menschen geben Anlass zur Sorge“. Und diese Sorge teilt Marlene Mortler natürlich: „Wer behauptet, Cannabis ist ungefährlich, der irrt sich gewaltig! Cannabis ist und bleibt eine Droge mit hohen gesundheitlichen Risiken, gerade für regelmäßig konsumierende Jugendliche. Daher führt eine Debatte um Legalisierung völlig am Ziel vorbei. Wir möchten erreichen, dass mehr Jugendliche über die Gefahren Bescheid wissen und nicht aus Gruppenzwang oder Neugierde noch leichter an den Stoff herankommen. Ich habe mich dafür stark gemacht, dass der Bund mehr Geld für bundesweite Präventionsprojekte bereitstellt. Das hat geklappt, die BZgA arbeitet gerade auf Hochtouren an Materialien, die bald schon an die Schulen verteilt werden. Ein wichtiger Schritt, dem noch weitere folgen müssen!“

Die Mortlerin bleibt sich also bis zum letzten Atemzug als Drogenbeauftragte treu – Satzbaustein für Satzbaustein. Sie kapiert’s einfach nicht, dieses Mysterium von Ursache und Wirkung. Dabei müsste sie sich das Zahlenwerk der Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung nur etwas genauer anschauen, um festzustellen, dass die Zunahme der Konsumentenzahlen die Früchte ihrer fast sechsjährigen Tätigkeit als Drogenbeauftragte sind. Mortler hat versagt, geradeso wie ein Klempner, der bei der Reparatur der Klospülung das ganze Haus unter Wasser setzt.

Teilen Twitter

Facebook

LinkedIn

Tumblr

Pinterest

Pocket

Reddit

Skype

Telegram

WhatsApp

Drucken