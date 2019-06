Kein Pardon für Cannabis-Konsumenten in Japan

Ex-Sänger der Popband KAT-TUN wegen des Besitzes von 2,2 Gramm Cannabis angeklagt

Junnosuke Taguchi ist in Japan ein Teenie-Idol und Traumschwiegersohn à la Justin Bieber. Sein Kapital ist sein gutes Aussehen, mit dem er sich durch Japans Unterhaltungsindustrie lächelt. Seit ein paar Wochen gibt’s jedoch nicht mehr viel zu lachen für den 33-Jährigen, denn am 22. Mai wurde Junnosuke in seinem Tokioer Apartment festgenommen und zusammen mit seiner Freundin, der Schauspielerin Rena Komine (38), in Untersuchungshaft genommen. Vorausgegangen war eine Hausdurchsuchung, bei der laut Polizeiangaben „eine große Menge Marihuana-Asche“, Longpapers, ein Grinder und 2,2 Gramm Cannabis beschlagnahmt werden konnten. Letzten Mittwoch erhoben die Staatsanwälte des Tokioer Bezirksgerichts gegen Taguchi und Komine Anklage wegen des Verstoßes gegen das Cannabis-Verbot.

Die Sache steht misslich für die beiden Künstler, denn Japan gilt als eines der strengsten Länder, wenn es um Cannabis geht. Der Besitz und auch Konsum wird im „Land der aufgehenden Sonne“ mit bis zu fünf Jahren Freiheitsentzug unter Strafe gestellt. Dabei ist die seit 1948 herrschende Null-Toleranz-Politik überaus erfolgreich: Eine Cannabiskultur wie in den USA und Westeuropa ist aus dem Hanfverbot nicht erwachsen, und der Genuss von Marihuana und Haschisch bleibt nur einigen wenigen vorbehalten, die sich Grammpreise um die fünfzig Euro leisten können. Eine Hanf-Community, die gegen die restriktive Cannabispolitik aufbegehrt, existiert de facto nicht und hätte in der Bevölkerung auch keinen Rückhalt. Japaner, die es nach psychoaktiven Substanzen gelüstet, greifen vornehmlich auf Alkoholika und Aufputschmittel zurück.

Der Fall des kiffenden Teenie-Schwarms und seiner Freundin zeigt deutlich, dass Japan weit davon entfernt ist, den Cannabis-Genuss gesellschaftlich zumindest zu tolerieren. Nachdem den beiden Künstlern die Anklage eröffnet wurde, konnten sie der Untersuchungshaft bis zum Prozess nur entgehen, indem jeder eine Kaution von rund 3 Millionen Yen (rund 24.000 Euro) stellte. Überdies zeigte sich das kiffende Künstlerpärchen vollumfänglich geständig und reumütig. Taguchi soll sich den Ermittlern sogar soweit offenbart haben, dass er zugab, bereits seit zehn Jahren regelmäßig zu knattern.

Am Freitag kam es dann vor dem Tokyo Metropolitan Police Department zum großen medialen Showdown, als Taguchi und Komine auf freien Fuß gesetzt wurden. Zwar war für den Traumprinzen aller japanischen Jungfrauen kein roter Teppich ausgerollt, aber Herscharen von Reportern standen bereit, um den ehrlosen Kerl zu empfangen.

Und so trat Taguchi gesenkten Kopfes vor die Tür und tat das, was in Japan üblich ist, wenn man Scheiße gebaut hat und sich reinwaschen will. Nein, blutig wurde es nicht: Taguchi zog keinen Dolch aus der Tasche und beging Harakiri, wie es sich für einen Mann gehört, der sein Gesicht verloren hat. Dafür gab er eine offizielle Erklärung ab, in er um Entschuldigung bat und ein Gelöbnis ablegte: „Ich verspreche, dass ich nie wieder illegale Drogen, einschließlich Marihuana, anfassen werde und mich in derartige Verbrechen verwickeln lasse.“ Ferner kündigte er an, mit dem Showbusiness für eine Weile auszusetzen und sich darauf zu konzentrieren, das Vertrauen der Öffentlichkeit zurückzugewinnen.

Wie tief ein Mensch dank der Cannabis-Prohibition sinken kann, bekam die Presse anschließend vorgeführt. Taguchi vollzog die Männern vorbehaltene Dogeza-Geste. Mit Anzug und Krawatte fiel er auf die Knie und beugte den Oberkörper nach vorne, bis die Stirn den Boden berührte. Kurz gesagt, Taguchi hat als Zeichen der Unterordnung den Kotau gemacht. Ganze 20 Sekunden lang ist er so zu Kreuze gekrochen – um Ehre und Karriere zu retten.

Seine Freundin Rena Komine verkniff sich eine öffentliche Stellungnahme. Sie ist derzeit nicht in der Unterhaltungsbranche tätig, so dass die geheuchelte Reue nicht zwingend erforderlich war.

Teilen Twitter

Facebook

LinkedIn

Tumblr

Pinterest

Pocket

Reddit

Skype

Telegram

WhatsApp

Drucken