Viel Schwindel mit CBD

Studie zeigt auf: Viele online vertriebenen CBD-Produkte sind falsch beschriftet.



Die kürzlich erschienene Studie von Dr. Bonn-Milller, der bei der Medizinischen Schule der Universität von Pennsylvania beschäftigt ist, zeigte auf, dass bis zu zwei Drittel der von Online-Händlern vertriebenen Produkte inkorrekte Daten bezüglich des Cannabinoidgehaltes in ihren Beschreibungen aufzeigen. Der Markt für Hanfprodukte ist extrem fragmentiert, sowohl in den USA wie auch in Europa, was hauptsächlich auf die Inkonsistenz der Gesetzgebung sowie Dutzende variierenden Regulierungen innerhalb der Staaten und Länder zurückzuführen ist. Während die meisten CBD-Produkte zwar nicht illegal sind, sind die Hersteller oft dazu gezwungen in einer Grauzone zu operieren, in der ein juristisches Chaos herrscht. Dies bekommen die Kunden dann auch zu spüren – eine der praktischen Konsequenzen dieser Situation kann sich eindeutig in den unterschiedlichen Qualitäten der CBD-Produkte zeigen.



Die Ergebnisse der Studie von Dr. Bonn-Millers Team zeigen zum einen eine offensichtliche Ungenauigkeit bei den Label-Beschriftungen vieler CBD-Produkte auf. Das Team aus Pennsylvania erwarb 84 verschiedene Produkte im Onlinehandel, welche mit der Beschriftung „Enthält CBD“ versehen waren, von 31 unterschiedlichen Verkäufern aus dem Netz. Die Produkte wurden entsprechend der Verpackungsbeschreibung aufbewahrt. Man entfernte diese Labels dann jedoch durch leere Studienaufkleber und sandte sie zu einem Laboratorium für eine Analyse. Hoch effektive Flüssigkeitschromatographie (HPLC) wurde für die Identifikation von Cannabidiol(CBD), Cannabidiol(CBDA), Cannabigerol(CBG), Cannabinol(CBN), Delta-9-Tetrahydrocannabinol(THC) und Tetrahydrocannabinolicsäure(THCA) eingesetzt. Hierbei sei erwähnt, dass ein Vorkommen der beiden letzten Stoffe – THC und das nicht psychoaktiv wirkende Derivat – nicht in den erworbenen Produkten erwartet worden waren. Jedes Produkt wurde insgesamt dreimal getestet, wobei die finalen Ergebnisse anschließend auf den Durchschnittswert gemittelt worden sind. Und diese waren besorgniserregend – um es einmal gelinde auszudrücken.



Konzentrieren wir uns auf CBD – hier waren 43 Prozent der Produkte als nicht ausreichend beschriftet aufgefallen, wobei sie stets einen höheren Wirkstoffbestandteil besaßen, als auf der Verpackung angegeben. 26 Prozent zeigten jedoch das genaue Gegenteil auf und nur etwas mehr als 30 Prozent besaßen den ungefähren Anteil an CBD, der auch ihren Labels angegeben war. (Hierbei ist ein Spielraum von 10 Prozent seitens der US-Pharmakologie erlaubt.)



Interessanterweise gab es signifikante Unterschiede in der Genauigkeit der Angaben auf den jeweiligen Labels bezüglich der Produktkategorie. So waren CBD-Öle zu 45 Prozent richtig beschriftet, während Fluids für Vaporisatoren auf ihren Labels nur einen Wahrheitsgehalt von 12,5 Prozent erreichten. Gerade im Bezug zu Vaporisator-Fluids war die durchschnittliche Abweichung des Inhaltes gegenüber den Angaben der Beschriftung am Schlimmsten – bis zu zehn Mal konnte der tatsächlich Wert die Angaben übersteigen oder unterbieten!



Nach den Ergebnissen von Bonn-Miller sind Fluktuationen in der Menge von CBD, einer Substanz mit einem sehr guten Sicherheitsprofil, nicht gefährlich, dennoch führen sie den Kunden in eine falsche Richtung. Eine Überbewertung der wirklichen Inhaltsmenge hält den Käufer schließlich möglicherweise von den spürbaren Vorteilen der angemessenen Dosis CBD fern.



Die Schlussfolgerung der US-Forschung ist von universeller Natur und betrifft die Märkte auf beiden Seiten des Atlantiks. Eine nähere Überwachung von CBD-Produkten und überlegter Regulierung betreffend dieser Thematik erscheinen essenziell. Die Forscher weisen darauf hin, dass eine derartige Abweichung der tatsächlichen und angegebenen Werte darauf zurückzuführen sein könnte, dass man sich beim Einkauf ausschließlich auf Onlinehändler verließ. (Diese Shops sind gewöhnlich etwas schwieriger zu kontrollieren, um sie nicht als schleierhaft bezeichnen zu müssen.) Doch dies ist keine Entschuldigung, um Bestellungen online einen anderen Status zu gewähren.



Denkt man über diese Empfehlung etwas nach – auch wenn es derzeit zivilisiert wird, war der Markt für Hanfprodukte in Polen ein Weilchen zu lange Laisser-faire – wäre eine vergleichbare Untersuchung für diesen Markt mehr als wünschenswert. So kann man davon berichten, dass eine eigens durchgeführte Nachforschung anhand polnischer Produkte ebenfalls recht alarmierende Ergebnisse zutage förderte …



Unabhängig von den Bemühungen der regulatorischen Organe, die beste Garantie für eine überprüfte Qualität in der Zusammensetzung der Produkte ist, sich auf zertifizierte und professionelle Händler zu konzentrieren. Jede Charge von CannabiGold beispielsweise ist durch eine Multiinspektion überprüft, die garantiert, dass die angegebene Inhaltsmenge auf den Verpackungen mit denen im Produkt übereinstimmt. Und jedes Fläschchen ist mit der optimalen Komposition natürlicher Phythocannabinoide befüllt.





Quellen: Marcel O. Bonn-Miller, PhD1; Mallory J. E. Loflin, PhD2; Brian F. Thomas, PhD3; et al: Labeling Accuracy of Cannabidiol Extracts Sold Online

https://jamanetwork.com/journals/jama/article-abstract/2661569



Text: Robert Kania – Übersetzung aus dem Englischen: mze

