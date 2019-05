Mortler versetzt Cannabis-Community in tiefe Trauer

CSU-Sieg bei der Europawahl bedeutet Abschied für immer von der Bundesdrogenbeauftragten Marlene Mortler

Bild: Pressefoto von Marlene Mortler

Eine tagesaktuelle Glosse von Sadhu van Hemp

Fast sechs Jahre hat Deutschlands größte Spaßbremse aller Zeiten an vorderster Linie im Kampf gegen den Hanf ihren Mann gestanden – nun wirft das Marlenchen vom Hopfenhof die Flinte ins Korn und flüchtet aus der Verantwortung. Möglich macht das laut Markus Söder „ein stabiles Ergebnis in unsicheren Zeiten“, das die CSU bei der gestrigen Europawahl einfahren konnte. Nach der historischen Pleite bei der Landtagswahl 2018 landete die Christlich-Soziale Union mit 40,5 Prozent bei ihrem Ergebnis von 2014. Damit ist der Mortlerin, die auf einem wackligen sechsten Listenplatz ins Rennen ging, ein Plätzchen im Europaparlament sicher.

Nun tritt also der ungünstigste Fall ein: Die Drogenbeauftragte der Bundesregierung wird das deutsche Volk im Stich lassen – und das in „unsicheren Zeiten“. Gerade jetzt, wo es auf Messers Schneide steht, räumt die oberste Anti-Cannabis-Lobbyistin das Feld und spielt damit den Cannabis-Lobbyisten in die Karten. Ohne den beherzten Eifer der Morlerin sieht es düster aus, und die Gefahr steigt, dass das Vaterland nunmehr endgültig im Drogensumpf versinkt. Dabei wäre es Mortlers verdammte Pflicht gewesen, das einmal angefangene Werk, den Deutschen das Kiffen auszutreiben, zu vollenden und sich im kollektiven Gedächtnis als Jeanne d’Arc der Cannabis-Prohibition zu verewigen. Doch statt sich vor Ort in Berlin zum Wohle des Volkes aufzureiben, zieht es Marlene Mortler vor, künftig in Straßburg und Brüssel das entspannte Leben einer Europaparlamentariern zu genießen. Wieder einmal mehr scheint sich zu bewahrheiten, dass auf so manchen Politiker – egal welcher Couleur – in letzter Konsequenz kein Verlass ist. Inwieweit Mortlers Rückzug als Bundesdrogenbeauftragte einem Verrat gleichkommt, mögen jene Mitstreiter beurteilen, die nun ohne sie im War on Drugs auskommen müssen. Für die Cannabis-Lobbyisten und Hänflinge ist Mortlers vorzeitiges Ausscheiden aus dem Amt ein Hoffnungsschimmer.

Doch bei aller Vorfreude der Hanf-Community, bald einer neuen Bundesdrogenbeauftragten das Leben zu versauern, darf nicht vergessen werden, dass Marlene Mortler wie keine andere beste Werbung für eine Cannabis-Freigabe gemacht hat. Noch vor wenigen Tagen hat der Youtuber Rezo in seinem Video „Die Zerstörung der CDU“ aufgezeigt, was von Mortlers Kompetenz als Drogenbeauftragte zu halten ist – nämlich gar nichts. Und das Verrückte ist, dass die Mortlerin überhaupt nicht zu begreifen scheint, dass jedes Wort aus ihrem Munde das genaue Gegenteil von dem bewirkt, was sie erreichen will. Dass die Frau in Sachen Cannabis nicht im Bilde ist, belegt vor allem die Bilanz der fünfeinhalb Jahre ihres politischen Wirkens als Bundesdrogenbeauftragte. Statt einer cannabisfreien Gesellschaft hinterlässt sie ein Sodom und Gomorrha, in dem immer mehr Menschen ungeniert kiffen – trotz des stetig zunehmenden Repressionsdrucks. Ihr stures Beharren darauf, dass Cannabis verboten ist, weil es illegal ist, wirkt vor allem bei jungen Menschen geradezu wie eine Aufforderung zum Cannabiskonsum. Und wenn ihr mal jemand wie Rezo den Spiegel vor Augen hält, dann reagiert sie gereizt wie ein verzogenes Kind. Laut Donaukurier ärgert sich Mortler über die „Halbwahrheiten und Falschmeldungen“ in Rezos Video, das der CDU/CSU durchaus ein paar Stimmen gekostet hätte. „Wenn es das Ziel ist, handelnde Personen schlecht zu reden, darf man das nicht durchgehen lassen“, beschwerte sie sich. Wie sie „das nicht durchgehen lassen“ will, verriet sie nicht.

Nun gut, die Drogenbeauftragte Marlene Mortler ist heute bereits Geschichte. Wenn alles klappt und Mortler ihre Entlassungspapiere erhält, wird es fortan still um das Persönchen, das die Hanffreunde so viele Jahre amüsiert und mitunter auch zur Weißglut gebracht hat. Bleibt nur, sich für ihre ungewollte Enttabuisierung und Entmystifizierung des bösen Hanfs zu bedanken und ihr ein ebenso glückliches Händchen für die neue Aufgabe als Agrarpolitikerin in Straßburg und Brüssel zu wünschen. Vielleicht gelingt ihr ja das gleiche Kunststück, das Gegenteil von dem zu erreichen, wofür sie sich einsetzt. Umwelt- und Naturschützer würden sich bedanken.

Teilen Twitter

Facebook

LinkedIn

Tumblr

Pinterest

Pocket

Reddit

Skype

Telegram

WhatsApp

Drucken