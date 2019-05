Französische Polizei erbeutet im Elsass elf Tonnen Haschisch

Cannabis-Community bestürzt über Rekordbeschlagnahmung in Besançon im Osten Frankreichs

Bild: Freeimages / Christian Kitazume

Einen empfindlichen Schlag mussten die Akteure einer Handelskette hinnehmen, die mit ihrem beherzten und mutigen Einsatz sicherstellen, dass Millionen kriminalisierter Hanffreunde in Nordeuropa trotz der Cannabis-Prohibition etwas zu rauchen haben. In einer Presseerklärung teilte die französische Justizbehörde am Montag in Nancy mit, dass die Gendarmerie am Freitagabend 11,2 Tonnen Haschisch beschlagnahmen und damit den größten Fang dieser Art seit 20 Jahren verzeichnen konnte. 1999 gelang es der Polizei in Boulogne-sur-Mer in Nordfrankreich, die Rekordmenge von 23,5 Tonnen Cannabis zu erbeuten und nach Abschluss der Strafverfahren dem Feuer der Müllverbrennungsanlage zu übergeben.

Der Überfall des Polizeispezialkommandos auf den Haschischtransport erfolgte laut „Les juridictions interrégionales spécialisées“ auf der Autobahn A36 in Richtung Paris. Die Falle schnappte bei Besançon im Elsass zu. Bei dem Großeinsatz konnten mehrere Personenkraftwagen und ein LKW gestoppt und vier Personen festgenommen werden. Wie erwartet wurde auf dem Anhänger des LKW, der aus Marokko kam, das avisierte Haschisch gefunden. Zeitgleich schlugen Polizeieinheiten auf der Ile-Napoléon in Mulhouse zu, wo rund eine Tonne Haschisch, die der Lastwagen zuvor angeliefert hatte, erbeutet werden konnten. Auch dort klickten für mehrere Tatverdächtige die Handschellen.

Die generalstabsmäßig geplante Polizeioperation im Elsass war der finale Schlag nach langer Ermittlungsarbeit, die im Winter 2017 begann. In der Nacht vom 16. auf den 17. Dezember, bekam die Gendarmerie in Mulhouse den Hinweis auf ein geparktes Auto, in dem 800 Kilogramm Cannabis zwischengelagert waren. Zwei Männer im Alter von 47 und 28 Jahren wurden seinerzeit in Polizeigewahrsam genommen und in Anbetracht der beachtlichen Menge entsprechend intensiv verhört. Im Zuge der Ermittlungen wurde klar, dass man auf eine internationale Handelskette gestoßen war, die die Cannabis-Konsumenten in Frankreich und den Beneluxländern im großen Stil mit Haschisch aus Marokko versorgt. Fortan wurde der Faden bis zu den Drahtziehern aufgerollt. Der nun erfolgte Zugriff im Elsass ist aber längst nicht das Ende vom Lied. Die nun festgenommenen Kuriere und Grossisten werden wie üblich im Verhör singen und Namen preisgeben, in dem Glauben, dadurch etwas glimpflicher vor Gericht wegzukommen.

In der juristischen Aufarbeitung werden also noch so einige Köpfe rollen – und das dutzendweise.