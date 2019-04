Seniorin wegen Anbaus von medizinischem Cannabis verurteilt

Amtsgericht Pforzheim kennt keine Gnade für 72-jährige Medizinalhanfgärtnerin

Während derzeit zwei kanadische Aktiengesellschaften Deutschlands größte Indoor-Cannabis-Plantagen aufbauen, um künftig völlig legal standardisierte Industrie-Hanfblüten zur medizinischen Verwendung zu produzieren, sind deutsche Gerichte unermüdlich damit beschäftigt, Cannabis-Gärtner, die Medizinalhanf für den Eigenbedarf anbauen, aufs Empfindlichste abzustrafen. Vor dem Gesetz sind Homegrower Gewohnheitsverbrecher, die den Aktionären der börsennotierten Kapitalgesellschaften die Butter vom Brot nehmen wollen. Und das Schlimme ist, dass immer mehr Rentner eine späte Karriere als Cannabisverbrecher starten, um mit dem Anbau des Heilkrauts sich selbst und anderen auf die alten Tage etwas Gutes zu tun.

Das illegale Handwerk gelegt werden konnte nun einer 72-jährigen Rentnerin in Baden-Württemberg – also jenem süddeutschen Bundesland, in dem ein grüner Ministerpräsident alles andere als grüne Politik betreibt. Am Montag hatte sich die Seniorin aus dem westlichen Enzkreis vor dem Amtsgericht Pforzheim zu verantworten. Der Beschuldigten wurde über den illegalen Cannabis-Anbau hinaus vorsätzlicher, unerlaubter Handel mit Betäubungsmitteln zur Last gelegt.

Im Prozessverlauf konnte der völlig überzogene Vorwurf des Drogenhandels nicht aufrechterhalten werden. Die Angeklagte gab bei ihrer Einlassung an, den Cannabis-Grow deshalb bei sich zuhause gestartet zu haben, um ihren krebskranken Ex-Mann mit schmerzlindernden Medizinalhanfblüten zu versorgen. Der Richter merkte dazu besserwisserisch an, dass Cannabis bei der Schmerztherapie von Krebspatienten in Deutschland zugelassen und in Apotheken erhältlich sei. Somit bedürfe es seiner Ansicht nach keiner „illegalen Experimente“.

Die Anwältin der Rentnerin plädierte nach Abschluss der Beweisaufnahme auf Freispruch. Die Angeklagte beteuerte in ihrem Schlusswort, dass sie, die immer wie ein „Gutmensch“ gelebt habe, einen großen Fehler begangen hätte. Ihr täte alles sehr leid. Staatsanwaltschaft und Richter blieben jedoch hart und sahen keinen Milderungsgrund, die vollumfänglich geständige Seniorin nicht wegen unerlaubten Cannabis-Anbaus schuldig zu sprechen und zu bestrafen. Statt des erhofften Freispruchs erhielt die Delinquentin eine Geldstrafe von 90 Tagessätzen zu jeweils 40 Euro. Darüber hinaus hat die Verurteilte die Prozesskosten zu tragen.

In der Urteilsbegründung führte der Richter an, dass die Angeklagte einem „vermeidbaren Verbotsirrtum“ unterlag. Sie hätte wissen müssen, dass der Cannabis-Anbau in Deutschland illegal ist – selbst wenn es sich dabei um einen vergleichsweise kleinen Grow für Medizinalhanf handelt. Unterm Strich könne sich die Angeklagte mit dem Urteil sogar noch glücklich schätzen, da die beschlagnahmten Hanfpflanzen noch geradeso als geringe Menge durchgingen. Der Richter betonte, dass es zudem völlig irrelevant sei, dass das Kriminalkommissariat Pforzheim bei der Untersuchung des konfiszierten Pflanzenmaterials keinen hochkonzentrierten THC-Gehalt feststellen konnte. Die beschlagnahmten Blätter und Stängel seien Beweis genug, um die Angeklagte wegen illegalen Cannabis-Anbaus zu verurteilen.