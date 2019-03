Marlene Mortler lästert über Cannabis-Lobby

Drogenbeauftragte der Bundesregierung besucht die Konferenz der UN-Suchtstoffkommission in Wien – und bleibt sich treu

Eine tagesaktuelle Glosse von Sadhu van Hemp

Lange hat sie nichts von sich hören lassen. Viele Bürger fragten sich schon, ob Marlene Mortler (CSU) überhaupt noch lebt oder schon im Europaparlament den Ruhestand genießt. Doch Totgesagte leben bekanntlich länger, und es gibt überhaupt keinen Anlass zur Sorge, dass die Deutschen im Kampf gegen die Cannabis-Legalisierung ohne ihre erfolgloseste Anführerin aller Zeiten auskommen müssen. Das „Marlenchen vom Hopfenhof“ ist quietschlebendig und engagierter denn je, um die Bürger von der Haschgiftsucht abzuhalten.

Und so reiste die Bundesdrogenbeauftragte im Auftrag des deutschen Volkes nach Österreich, um an der Konferenz der UN-Suchtstoffkommission in Wien teilzunehmen und bayerisch-deutsche Interessen hinsichtlich des Fortbestands des weltweiten Cannabis-Verbots zu vertreten. Da die Konferenz nicht den Beschluss fassen wird, Cannabis zu Genusszwecken freizugeben, ist eigentlich alles in Butter für Marlene Mortler. Deutschland ist sich mit China, Russland und vielen anderen lupenreinen demokratischen Ländern einig, auch zukünftig den gemeinen Hänfling bis aufs Blut zu bekämpfen. Alles bleibt so schön hübsch hässlich, wie es ist – ungeachtet der Tatsache, dass sich Kanada und weite Teile der USA längst aus dem Anti-Cannabis-Krieg verabschiedet haben.

Außer über die Zulassung von CBD-Cannabis gibt es nicht viel zu diskutieren auf der gerade stattfindenden Konferenz. Das war für Marlene Mortler Grund genug, um am Rande der Tagung die Presse zum Diktat zu bitten und sich ein bisschen Geltung als Koryphäe in Sachen Medizinalhanf zu verschaffen. Im Fokus der Mortlerschen Betrachtungen steht der abenteuerliche Verdacht, dass die Nachfrage nach Cannabis auf Rezept nicht nur rein medizinische Gründe hat und Cannabis-Lobbyisten kranke Menschen für ihre Zwecke gezielt manipulieren.

„Uns ist vollkommen klar, dass es Druck von Patienten gibt, denen von Lobbyisten eingeredet wird, dass Cannabis immer die beste Medizin ist”, beschuldigt Mortler alle Menschen, die statt Lügen die Wahrheit über das Heilkraut verbreiten. Zwar seien laut Mortler die seit zwei Jahren zugelassenen Cannabis-Arzneien für manche Patienten sinnvoll, aber eben „nicht die erste Wahl“, da es viele andere gut wirkende, besser wirkende Medikamente gebe.

Keine Frage, da spricht eine ausgewiesene Gesundheitsfachspezialexpertin, die genau weiß, was den Menschen ein Balsam ist und was nicht. Die Mortlerin kennt sich aus wie keine andere – auch was Verschwörungen wie die der Cannabis-Lobbyisten betrifft. Den Hinweis auf die Machenschaften der Hasch-Verschwörer sollte die Prohibitionslobby durchaus ernst nehmen, denn kaum ein Tag vergeht, an dem den Menschen Cannabis nicht schmackhaft gemacht wird. Mittlerweile werden selbst völlig unschuldige und keusche Frauen Opfer der Pro-Hanf-Manipulation, wenn ihnen die Cannabis-Lobby den Floh ins Ohr setzt, Haschisch und Marihuana fördere einen besseren Orgasmus.