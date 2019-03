Keine Cannabis-Freigabe in Minnesota, aber New Mexico will’s wissen

Minnesotas Senatsausschuss lehnt Gesetzesentwurf zur Legalisierung von Cannabis ab – Repräsentantenhaus in New Mexico legt Gesetzesvorlage dem Senat vor

Sadhu van Hemp

Republikaner bleiben stur

Minnesota ist nach Alaska der nördlichste Bundesstaat der USA. Im Winter kann es im „Land der zehntausend Seen“ schon gehörig kalt werden – gerade richtig für Leute, die gemütlich in der warmen Stube vor dem Ofen entspannen und dazu einen Joint rauchen wollen. Im flächenmäßig zwölftgrößten US-Bundesstaat sehen es die Menschen nicht so eng – und so wundert es nicht, dass in Umfragen 80 Prozent der Bürger für eine Cannabis-Freigabe sind.

Beste Voraussetzungen also für eine Re-Legalisierung des Hanfes? Mitnichten, denn im Senatsausschuss, der Gesetzesvorlagen in einer öffentlichen Anhörung prüft, haben nicht die Demokraten die Mehrheit, sondern die Republikaner. Und so geschah gestern das, was viele befürchtet hatten. Alle republikanischen Ausschussmitglieder blieben auf Parteilinie und votierten mit 6:3 gegen die Gesetzesvorlage der Cannabis-Freigabe zu Genusszwecken. Begründet wurde die Ablehnung damit, dass der Staat noch nicht bereit sei für die Legalisierung von Freizeitmarihuana. Ebenfalls abgelehnt wurde ein Vorschlag zur Bildung einer Task Force „zur weiteren Untersuchung des Themas“.

Das rigorose Nein der Republikaner sorgte für Entsetzen bei den Demokraten und Fürsprechern der Cannabis-Legalisierung. Denn mit dieser Absage hat sich der Wunsch der Mehrheit der Bürger für dieses Jahr erst einmal erledigt. Ärgerlich ist auch, dass die republikanischen Ausschussmitglieder die Argumente für eine Legalisierung weniger gewichteten als den Kummer einer trauernden Mutter, die ihren Sohn durch einen alkoholisierten und THC-positiv gestesteten Unfallfahrer verloren hatte. Gegen die Theatralik einer weinenden Mutter verblasste der Vortrag eines Mediziners, der darum bat, den Menschen die auf Unwissenheit beruhende Angst vor Cannabis zu nehmen. Doch dazu waren die Republikaner nicht gewillt, und so durften Polizeibeamte und andere Prohibitionsbefürworter ausgiebig das düstere Bild einer Horror- und Einstiegsdroge malen.

Das Abstimmungsverhalten der Republikaner stieß bei den demokratischen Ausschussmitgliedern auf barsche Kritik. Sie werfen den Kollegen vor, den mehrheitlichen Wunsch der Bürger nach einer Cannabis-Legalisierung nicht nur zu ignorieren, sondern überdies zu boykottieren.

Repräsentantenhaus von New Mexico gibt grünes Licht

Ein ganz anderes Abstimmungsverhalten der parlamentarischen Polit-Elite zeigte sich am Donnerstag ein paar Kilometer weiter südlich in New Mexico – dem „Land der Verzauberung“. Mit 36 zu 34 Stimmen beschlossen die Abgeordneten des Repräsentantenhauses, den von den Republikanern unterstützten Gesetzesentwurf zur Cannabis-Freigabe dem demokratisch kontrollierten Senat vorzulegen. Der demokratische Abgeordnete Javier Martinez zeigte sich hochzufrieden über die „großartige Übereinkunft“ mit den Republikanern. Die Differenzen hinsichtlich des Jugendschutzes, der Verkehrssicherheit und des Schutzes des bestehenden medizinischen Marihuanamarktes wurden weitgehend ausgeräumt.

Der Besitz von bis zu einer Unze Marihuana wäre demnach künftig legal, aber nur wenn bei einer Kontrolle eine Quittung über die erworbene Rauchware nachgewiesen werden kann. Der Verkauf soll über staatliche Geschäfte erfolgen. Der Eigenbau bliebe weiterhin verboten, um mögliche Quellen für den Schwarzmarkt auszuschließen. Javier Martinez bezeichnet das verschärfte Reglement als „schwieriges Zugeständnis an die Republikaner“.

Allerdings – eine Ausnahme soll es im flächenmäßig fünftgrößten US-Bundesstaat geben: Sofern im Umkreis von 25 Meilen kein staatlicher Marihuana-Shop existiert, sollen private Abgabestellen zugelassen werden.