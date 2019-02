Faschingswagen in Mondfeld wirbt für Cannabis-Freigabe

Polizei in Anrath kündigt zum Karneval verschärfte Cannabis-Kontrollen an

Eine Glosse von Sadhu van Hemp

Wer glaubt, Deutschland sei ein einig Vaterland, der irrt. Wie gespalten das Land ist und wie fremd sich die Deutschen zwischen Flensburg und Passau sind, lässt sich die nächsten sieben Tage daran ablesen, dass die einen arbeiten gehen und die anderen blaumachen. Grund dafür ist, dass es in Nord- und Ostdeutschland nur vier und in Süd- und Westdeutschland fünf Jahreszeiten gibt. Diese fünfte Jahreszeit heißt Karneval und dient den süd- und westdeutschen Volksstämmen ausschließlich dazu, sich auf Kosten der pflichtbewussten und asketisch lebenden Nord- und Ostdeutschen einen Lenz zu machen. Kackdreist setzen diese Faulpelze die Zipfelmütze ab und die Narrenkappe auf, um die zu verspotten und zu verhöhnen, die im Schweiße ihres Angesichts ohne Pause in die Hände spucken und den Laden am Laufen halten.

Ursächlich für dieses Ungleichgewicht ist die Bigotterie der Katholiken. Anstatt sich wie die Protestanten gottesfürchtig ganzjährig in Enthaltsamkeit zu üben, gönnen sich die Katholen eben diese fünfte Jahreszeit, um nach Herzenslust zu sündigen. Und so ist es seit Jahrhunderten bei Rheinländern, Schwaben, Alemannen etc. anerkanntes Brauchtum, ab dem 11.11. um 11 Uhr 11 Fünfe gerade sein zu lassen und bis vierzig Tage vor Ostern in einem Maße auf die Kacke zu hauen, dass am Ende alle reif für die Fastenzeit sind. Es wird gefressen und gesoffen, bis die Plauze platzt – und manch Säugling, der neun Monate später geboren wird, kann sich nicht sicher sein, ob der im kirchlichen Geburtenregister eingetragene Kindesvater auch der richtige Papa ist.

Die Auswüchse der Karnevalszeit sind seit frühester Zeit geprägt durch den hemmungslosen Genuss der härtesten Droge der Welt – dem Hanf Alkohol. Bis heute ist es für die Narren und Jecken oberstes Gebot, sich bis Oberkante Unterlippe die Kante zu geben. Mit dem Übergang vom Sitzungs- zum Straßenkarneval am „fetten Donnerstag“ vor Aschermittwoch geht die Luzie richtig ab. Die Städte der Karnevalshochburgen duften dann nach Erbrochenem und Fäkalien, und Schnapsleichen pflastern den Weg der Karnevalsumzüge. Polizei und Sanitäter sind im Ausnahmezustand, denn Alkoholvergiftungen, Schlägereien, Sachbeschädigungen und sexuelle Übergriffe gehören zum Karneval wie das Cannabis-Verbot zu Deutschland.

Die Alkoholexzesse zur Faschingszeit nehmen mittlerweile derart überhand, dass die Ordnungsämter zu drastischen Maßnahmen greifen. In Anrath am linken Niederrhein in Nordrhein-Westfalen beispielsweise gilt beim Tulpensonntagszug ein absolutes Glasflaschenverbot. Die Polizei will überdies alkoholisierte Jugendliche unter 16 Jahren und Heranwachsende „zwischen 16 und 18 Jahren mit einem Wert von über 1,1 Promille“ ins Visier nehmen. Überdies sind Kontrollen vorgesehen, um Verstöße gegen das Betäubungsmittelgesetz zu ahnden. Im Fokus stehen vor allem Jecken, die „berauschende Mittel wie Haschisch, Marihuana, Cannabis und synthetische Drogen“ mit sich führen. Auf die Idee, für jede abgelieferte Schnapsflasche den Narren ein Tütchen Cannabis zuzustecken, um Druck aus dem Kessel zu nehmen, kommt die Polizei selbstverständlich nicht.

Doch bei allen negativen Begleiterscheinungen der deutschen Faschingsfolklore – es gibt auch Lichtblicke. In Mondfeld, einem Ortsteil von Wertheim im Main-Tauber-Kreis mit 919 Einwohnern, hat sich die Karnevalsgesellschaft ein zukunftsweisendes Motto auf die Fahne geschrieben. Auf einem Motivwagen des „Gaudiwurms“ wird für die regulierte Abgabe von Cannabis geworben. Frei nach Christian Ströbele heißt es: „Gebt das Hanf frei!“ Der Slogan der Cannabis-Freigabe ist durchaus als Affront und „Verhöhnung der Machthaber“ zu werten – ganz so, wie es sich für den Fasching gehört.

In diesem Sinne „Helau“ und „Alaaf“ – und ein „Törööö! Törööö! Törööö!“ aus dem gottlosen Preußen in die Epizentren der katholischen Karnevalssaufkultur.