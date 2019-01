Kramp-Karrenbauer – die neue Mutti Nation?

Ade Angela Merkel.

Von Sadhu van Hemp



Nun schafft sie sich also langsam, aber sicher selbst ab, Deutschlands größte Kanzlerin aller Zeiten. Angela Merkel hat fertig, will nicht mehr, hat die Faxen dicke. Ein Pofalla würde sagen, sie kann die Fressen nicht mehr sehen. Und Recht hat sie, die Frau, die wie keine andere das Prädikat „Mutti der Nation“ verdient. Statt ihr zu danken, wird sie nur noch angefeindet – auch aus dem eigenen politischen Lager. Nein, Merkel will sich eine politische und menschliche Demontage, wie sie Helmut Kohl zwischen 1998 und 2000 erleiden musste, nicht antun. Sie tritt den geordneten Rückzug aus der Machtpolitik an – und das ist auch gut so.



Doch dieser Rückzug hat es in sich, denn er folgt einem geradezu generalstabsmäßig geplanten Plan. Anders als Kohl, dessen politisches Erbe von seinen ärgsten Widersachern binnen Kurzem auf den Müllhaufen der Geschichte geworfen wurde, will Merkel ihren Nachlass frühzeitig vor den Aasgeiern aus dem eigenen Lager sichern. Und das ist ihr auf dem 31. CDU-Parteitag im Dezember gelungen, als die Delegierten Merkels Lieblingsziehtochter Annegret Kramp-Karrenbauer zur Bundesvorsitzenden der CDU kürten. Mit diesem Votum hat die CDU ganz im Sinne Merkels geltungssüchtigen Hasardeuren wie Merz und Spahn eine Absage erteilt. Keine Experimente also! Mit Kramp-Karrenbauer alias AKK bleibt alles so hübsch christlich-asozial, wie es ist.



Und so wird die neue CDU-Vorsitzende ihrer Ziehmutti auch nicht widersprechen, wenn es um die Frage der Aufrechterhaltung des Hanfverbots geht. Innerparteilich wird die Wurzel-Saarländerin sicher keine Initiative zeigen, eine Diskussion über die Freigabe von Cannabis zu Genusszwecken anzuschieben. Eher das Gegenteil dürfte der Fall sein. Angela Merkel ist schon reichlich unmodern und geistig unbeweglich, aber Annegret Kramp-Karrenbauer ist herkunftsbedingt noch um einiges konservativer und rückständiger – obwohl sie mit 57 Jahren noch zur jungen Garde der CDU gehört.



Sie ist das Musterbeispiel einer pflichtbewussten westdeutschen Frau: gebildet, berufstätig, politisch engagiert, zielstrebig, römisch-katholisch und ihrem Ehemann seit über drei Jahrzehnten treu ergeben. Wer so tugendreich und akkurat ist, der kann sich natürlich nicht mit anderen Modellen eines selbstbestimmten Lebens anfreunden. So ist beispielweise eine Gleichstellung eingetragener Lebenspartnerschaften mit der Ehe für Kramp-Karrenbauer undenkbar. So flott und eloquent die zierliche Dame auch daherkommt, ihr Weltbild bleibt das einer biederen Hausfrau und Mutter, die allen Schweinkram wie die Ehe für alle strikt ablehnt. Inwieweit auch der Genuss von Haschisch und Marihuana ein No Go für AKK ist, hat die Merkel-Kronprinzessin bislang verschwiegen. Aber es dürfte davon auszugehen sein, dass sie, wenn sie eine dezidierte Meinung zum Thema Cannabis-Freigabe hat, ganz auf Linie des konservativ-bürgerlichen Mainstreams bleibt.



Mit Kramp-Karrenbauer wird es in der CDU keinen Sinneswandel in der Drogenpolitik geben. Das ist aus Sicht der Hanf-Community ärgerlich, denn ohne CDU wird in Zukunft nichts gehen im Deutschen Bundestag. Das Schicksal der programmatisch und personell schlecht aufgestellten SPD wird die Christdemokraten nicht ereilen. Die neue CDU-Chefin verspricht, die Partei wieder zu alter Stärke zurückzuführen. Und das könnte ihr auch gelingen – vor allem in den alten Bundesländern, wo der CDU-Filz über Generationen die Kommunalpolitik diktiert und der Pfarrer in der Sonntagspredigt seinen Schäflein den Befehl von ganz oben erteilt, bloß keine falschen Parteien wie etwa die aus dem Osten zu wählen.