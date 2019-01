Marlene Mortler und die Lobbyisten

Feuer auf Marlene Mortler

Beitrag von Hans Cousto

Lobbyisten in der Hauptstadt haben einen großen Einfluss auf die Gesetzgebung. Schätzungen gehen von 6.000 Lobbyisten in Berlin aus, die politische Entscheidungen in ihrem Interesse beeinflussen wollen. Doch auf welche Gesetze die Interessenvertreter Einfluss nehmen, kommt nur sehr selten heraus.

Während es in anderen Ländern klare Transparenzpflichten für Lobbyisten gibt, fehlen diese in Deutschland. Alle Versuche, wirksame Transparenzregeln zu beschließen, sind bisher vor allem an der Unionsfraktion gescheitert. Sie war es übrigens auch, die den Lobbyisten am meisten Hausausweise für den Bundestag verschafft hat. CDU/CSU sehen in Sachen Lobbytransparenz bis heute keinen Handlungsbedarf und versuchen statt dessen, mit abstrusen Behauptungen die Angst der Bürgerinnen und Bürger vor einem Lobbyregister zu schüren. Besonders der frühere CSU-Abgeordnete Hans-Peter Uhl machte immer wieder von sich Reden wegen seines Widerstandes gegen mehr Transparenz in Sachen Lobbyismus.

So sehr die Unionsparteien als Schutzpatron der Lobbyisten sich in Verruf gebracht haben, so sehr verwundert es viele, dass die Drogenbeauftragte der Bundesregierung, Marlene Mortler (CSU), sich über eine Lobbygruppe empört und diese mit den abstrusesten Behauptungen zu diskreditieren versucht. So behauptete Mortler im Juli 2015 in einem Interview: „Ich habe in meinen 13 Jahren in Berlin keine Lobby erlebt, die so brutal argumentiert wie die Hanflobby.“

Marlene Mortler weist darauf hin, dass vor allem US-Investoren schon ein gutes Geschäft mit Cannabis auf dem deutschen Markt witterten. Der Druck nehme zu, Cannabis zu legalisieren, sagte die CSU-Politikerin am 18. August 2017 bei der Vorstellung des Drogen- und Suchtberichts 2017 in Berlin. Nach den Worten Mortlers bestehe ein hoher Druck der Cannabis-Lobby. „Es geht um ein großes Geschäft“, sagte sie und fügte hinzu, selbst für Hedgefonds – insbesondere aus den USA – sei das reiche Deutschland ein „hoch interessanter Markt“. Diese Investoren warten nur darauf, dass Cannabis hier legalisiert werde.

Immer wieder warnt Mortler davor, Cannabis „als bloßes Lifestyleprodukt zu bagatellisieren“. Die Cannabis-Legalisierung, die von einer starken Lobby in Deutschland eingefordert würde, wäre das „falsche Signal“, so Mortler.

Offensichtlich hat sich die Drogenbeauftragte noch nicht mit der Pharmalobby befasst, sonst wüsste sie, dass diese mit weit schlimmeren „falschen Signalen“ ihr großes Geschäft ankurbeln. Im US-Bundesstaat Arizona wurde im November 2016 die Legalisierung von Cannabis für den Freizeitgebrauch mit knapper Mehrheit der Stimmbürger abgelehnt. Einer der Hauptsponsoren der Gegner der Legalisierung war das Pharmaunternehmen Insys Therapeutics, Inc. Das Unternehmen stellt das Medikament Subsys her – ein Spray zur Schmerzlinderung mit dem Wirkstoff Fentanyl. Mehr als zwei Drittel der Aktien gehören dem Milliardär John Nath Kapoor, der auch wesentliche Anteile von der Firma Akron besitzt. Akorn Pharmaceuticals ist wie die Insys Therapeutics Hersteller von Opioiden.

Wenige Wochen nach der Abstimmung in Arizona wurde der Geschäftsführer CEO Michael Babich und fünf weitere leitende Mitarbeiter der Firma Insys Therapeutics von Agenten des FBI verhaftet. Ihr Vergehen: Sie haben Ärzte überredet, Patienten, die auch nur leichte Schmerzen hatten, ihr Medikament Subsys zu verschreiben. Zudem haben sie auch Ärzte begünstigt, wenn sie große Mengen dieses Medikamentes verschrieben haben.

OxyContin ist der Markenname der Firma Purdue Pharma des Opioids Oxycodon. Oxycodon ist ein semisynthetisches Opioid, das aus dem in Mohnpflanzen enthaltenen Thebain hergestellt wird. Im Jahr 1996 betrug der Umsatz mit OxyContin 48 Millionen Dollar, im Jahr 2000 waren es bereits 1,1 Milliarden Dollar, in den folgenden Jahren pendelte sich der Umsatz auf 1,3 Milliarden Dollar pro Jahr ein.

Am 10. Mai 2007 bekannte sich das Unternehmen Purdue Pharma schuldig, die Öffentlichkeit über das Abhängigkeitsrisiko von OxyContin in die Irre geführt zu haben, und stimmte der Zahlung von 600 Millionen US-Dollar zu. Der Präsident des Unternehmens Michael Friedman, der Top-Anwalt Howard R. Udell und der ehemalige Chief Medical Officer Paul D. Goldenheim erklärten sich schuldig und stimmten der Zahlung von Geldstrafen in Höhe von insgesamt 34,5 Millionen US-Dollar zu (Friedman 19 Mio. USD, Udell 8 Mio. USD und Goldenheim 7,5 Mio. USD).

Die Brüder Sackler respektive ihre Erben sind Eigentümer von Purdue Pharma in den Vereinigten Staaten und Kanada sowie des Pharmakonzerns Mundipharma mit Fabriken in Europa, Asien und Afrika. Mit diesen Firmen hat die Familie Sackler Milliarden verdient. Gemäß Forbes beträgt das Vermögen der Familie 13 Milliarden US-Dollar. Kein Mitglied der Familie Sackler wurde wegen irreführender Werbung oder Verbreitung „falscher Botschaften“ angeklagt.

Die US-Regierung verpasste die Gelegenheit, den Verkauf des Medikaments einzudämmen, welches die Opioid-Epidemie in Gang setzte. Purdue Pharma stellte Rudolph Giuliani, den ehemaligen New Yorker Bürgermeister und jetzt Anwalt von Donald Trump, ein, um entsprechende Einschränkungen abzuwehren. Während Giuliani die strafrechtliche Verurteilung wegen Purdues in die Irre führenden Behauptungen bezüglich der Sicherheit und Wirksamkeit von OxyContin nicht verhindern konnte, gelang es ihm, eine Vereinbarung zu treffen, die die weitere Verfolgung des Pharmaunternehmens stark einschränkte und seine leitenden Angestellten aus dem Gefängnis fernhielt.

Nach seiner Markteinführung im Jahr 1995 wurde OxyContin als medizinischer Durchbruch gefeiert als ein lang anhaltendes Narkotikum, das Patienten mit mäßigen bis starken Schmerzen helfen kann. Die Droge wurde zum Blockbuster und soll für Purdue einen Umsatz von mehr als 30 Milliarden US-Dollar erwirtschaftet haben. OxyContin gilt jedoch auch als Einstiegsdroge in die Opioidkrise in den USA. Mehrere Hunderttausend Menschen sind in den letzten Jahren an Überdosierungen mit Opiaten respektive mit Opioiden gestorben. Allein im letzten Jahr waren von den 72.300 „Drogentoten“ in den USA über 49.000 ursächlich durch Überdosierungen mit Opiaten und/oder Opioide bedingt.

Am 30. Oktober 2017 resümierte Patrick Radden Keefe im New Yorker, dass zwischen 2006 und 2015 Purdue Pharma und andere Hersteller von Schmerzmitteln zusammen mit ihren dazugehörigen gemeinnützigen Organisationen fast 900 Millionen Dollar für Lobbyarbeit und für Spenden an politischen Parteien ausgegeben haben – acht Mal mehr als die Waffenlobby in dieser Zeit. Welche Lobbyisten sind denn die brutalsten, Frau Mortler?