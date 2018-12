Luxemburg plant Cannabis-Freigabe

Koalitionsparteien der künftigen Regierung einigen sich auf Legalisierung von Cannabis als Genussmittel

Sadhu van Hemp

Was mit einem Trommeln im Wahlkampf begann, endet nun mit einem Paukenschlag, der über die Landesgrenze Luxemburgs hinaus bis in den letzten Winkel der Europäischen Union schallt. Die drei Koalitionsparteien, die die neue Regierung stellen werden, wollen wahrmachen, was sie den Wählern und Wählerinnen versprochen haben: die Legalisierung von Cannabis als Genussmittel.

Anders als die Niederländer, die seit 1976 den Cannabiskonsum tolerieren, aber aus Angst vor internationaler Ächtung nicht gänzlich legalisieren, wollen die Luxemburger für klare Verhältnisse sorgen. Somit wäre das zwischen Belgien, Frankreich und Deutschland eingeklemmte Großherzogtum das erste Land in der EU, das den völkerrechtlichen Vertrag des UN-Einheitsabkommen über Betäubungsmittel bricht. Zugleich brüskiert der Zwergstaat jene Mitgliedstaaten der EU, die an der Prohibition bis zum bitteren Ende festhalten wollen.

Die Hauptschuld am Ausstieg der Luxemburger aus dem Anti-Hanf-Krieg trägt die viertstärkste Partei in der Abgeordnetenkammer – und das sind Déi Gréng (Grünen), die seit 2013 in einer Dreierkoalition mit der Demokratischen Partei (DP) des Premierministers Xavier Bettel und der Lëtzebuerger Sozialistesch Aarbechterpartei (LSAP) die Geschicke des Beneluxstaates lenken. Unermüdlich haben die Grünen gegen die Hanfprohibition gekämpft – und das mit Erfolg: Ende Juni schuf das Parlament die rechtlichen Grundlagen zur Versorgung der Patienten mit Medizinalhanf und den internationalen Börsenhandel mit Cannabis-Aktien. Zuletzt unterstützen die Grünen eine Bürgerpetition mit der Forderung nach einer vollständigen Marihuana-Legalisierung. Nachdem die Petition binnen eines Tages die erforderlichen 4500 Unterschriften erreicht hatte, um ins Parlament eingebracht zu werden, sahen sich auch die Koalitionspartner mit Blick auf die bevorstehenden Neuwahlen gezwungen, auf den Zug der Grünen aufzuspringen und die Cannabis-Legalisierung ins Wahlprogramm aufzunehmen.

Und so kam es, wie es kommen musste: Am 14. Oktober erhielt die blaurotgrüne Regierungskoalition vom Wähler den Auftrag, die Versprechen, zu denen auch ein Nulltarif im Personennahverkehr und eine Anhebung des Mindestlohnes zählen, einzulösen. Am 5. Dezember soll der Koalitionsvertrag unter Dach und Fach sein, und es wird davon ausgegangen, dass die neue Regierung noch vor Weihnachten vereidigt und mit dem Jahreswechsel ans Werk gehen wird.

Man darf also gespannt sein, wie die Luxemburger die Hanffreigabe gestalten und ob der Wunsch der mehr als 7000 Petitionsunterzeichner in Erfüllung geht, die Versorgung mit Cannabisprodukten unkompliziert über Coffeeshops zu regeln.