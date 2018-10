Ein denkwürdiges Datum

Der 17. Oktober 2018 befreit Marihuana im Westen.

Es ist so weit. Kanada wird am 17. Oktober 2018 den Konsum, Besitz und Verkauf von berauschenden Hanfgütern vollständig für die erwachsene Bevölkerung des nordamerikanischen Landes legalisieren und damit unvergessliche Geschichte schreiben. Nach über einhundert Jahren seit Beginn der ersten Verbotsversuche und deren später folgenden Umsetzung mit harter Hand, finden in diesem Jahr endlich die vernünftigen und aus Fehlern gezogenen Rückschlüsse einen Weg in die Gesellschaft, welche den kanadischen Bürgern fortan viele Vorteile im Vergleich zur Prohibition bescheren werden.

Jugendschutz, Verbraucherschutz und eine Eindämmung des Schwarzmarkthandels werden durch die Freigabe von Cannabis in einer Form gestärkt, wie es unter der in Deutschland geltenden Gesetzeslage niemals stattfinden wird. Während sich der Staatskasse Kanadas dazu durch den kontrollierten Handel neue Einnahmequellen erschließen, finden auf Arbeitssuche befindliche Personen einen aufkeimenden Sektor, der ihnen in vielen Bereichen eine Chance im Berufsleben verspricht. Nicht sehr lange nach dem 17. Oktober 2018 werden daher auch andere Länder und Staaten sich mit der Thematik intensiver beschäftigen und die stattfindenden Fortschritte in Kanada neidisch beobachten müssen, bis genügend Willen in Politik und Wirtschaft entstanden sind und vergleichbare Veränderungen durchgesetzt werden wollen. Auch wenn in anderen Gefilden – selbst den USA – von versteinerten Konservativen noch die Gefahren des Cannabiskonsums gepredigt werden, welche einen Schritt zur Freigabe unmöglichen machen, so müsste es schon mit dem Teufel zugehen, verlieren diese Argumente nicht schon in Bälde ihrer heiße Luft.

Sogar in ganz anderen Teilen der Erde wird langsam verstanden, dass das Verbot von Marihuana weder nützlich ist, noch dass es sich mit den erkämpften Menschen- oder Bürgerrechten vereinbaren lässt. So entschied erst kürzlich das Verfassungsgericht in Südafrika, dass es nicht sein könne, Menschen aufgrund ihrer im Privaten an den Tag gelegten Konsumgewohnheiten strafrechtlich zu verfolgen. Der Anbau und der Einsatz für den Eigenbedarf wurde seitens Oberster Richter daher direkt erlaubt, obwohl die Gesetzeslage von unwillig wirkenden Regierenden erst noch auf diese Entscheidung umgeeicht werden muss. Die Predigten verschiedenster Prohibitionisten geraten somit mittlerweile schon vor den spürbaren Verbesserungen aus Kanada gehörig unter Druck und lassen Zweifel an den ausgesprochenen Warnungen und angewandten Methoden wachsen, welche bisher überhaupt keine Wirkung im Kampf gegen die oft noch illegale Substanz aufzeigten.

Wenn daher durch freie Wahlen, gerichtliche Entscheidungen oder durch fundierte Fakten eine Freigabe von Hanf in verschiedenen Teilen der Erde ermöglicht wird, dann kann es nicht länger möglich sein, dass in deutschsprachigen Gefilden weiterhin die harte Hand der Prohibition mit fadenscheinigen Argumenten friedliebende Personen jagt, welche sich einzig für eine vernünftigere Rauschmethode entschieden haben. Dem Genuss von Cannabis im Westen stehen daher nur noch wenige witzige Figuren im Weg, über deren große Dummheit schon in wenigen Jahren vollbekifft gekichert werden dürfte. Der 17. Oktober 2018 befreit Marihuana endlich endgültig von diesem fiesen Menschenschlag.

Thanks to Canada – we won’t forget!

Eure Redaktion