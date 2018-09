Das Ende eines Sommers

Der Beginn von etwas Neuem!

Mit dem 22. September endet auch für Astronomen der diesjährige Sommer, der wohl aufgrund der übermäßigen Hitze noch etwas länger in der kollektiven Erinnerung haften bleiben wird. Viele sonnige Ferientage und Wochenenden gestatteten nicht nur Daheimgeblieben ausgiebige Bäder unter dem grellen Gestirn sowie in angewärmten Gewässern, sondern sorgten auch für prachtvolle Knospenbildung bei heimlich ausgesetzten Cannabisgewächsen, die sich nun langsam auf ihren Erntezeitpunkt vorbereiten dürften.

Somit lässt sich der verabschiedenden Jahreszeit mit einem weinenden und einem lachenden Auge hinterherschauen, da der anstehende Herbst unter den richtigen Umständen zumindest ein äußerst üppiges Erntedankfest versprechen kann. Ähnlich sieht es im Feld der Hanfveranstaltungen aus, deren heißeste Phase bereits zwar überschritten wurde, aber sich noch lange nicht dem Ende neigt. Genügend politischer Wind wird beispielsweise nach der erfolgreich durchgeführten Hanfparade in Berlin erneut in der Hauptstadt raus gepustet, wenn im November der Deutsche Hanfverband zum Stelldichein auf der zweiten Cannabis-Normal!-Konferenz mit Experten wie Fachleuten die Stellschrauben in Richtung Hanflegalisierung in Deutschland weiterdreht.

Zu diesem Zeitpunkt haben unsere entfernten Nachbarn in Kanada bereits schon einige Wochen Erfahrungen mit der vollständigen Freigabe von Marihuana für Erwachsene, sodass viel Redebedarf auf dem gesamten Planeten entstehen dürfte, falls der moralische Untergang im nordamerikanischen Land anschließend nicht stattzufinden droht. Während sich die Erde also auf die Zielgerade zur nächsten Umkreisung der Sonne befindet, und den Weg Richtung Sommer 2019 einschlägt, bleibt die Diskussion über den sinngemäßen Umgang mit Cannabis im öffentlichen Leben weiterhin mit Spannung zu verfolgen, auch wenn hierzulande auf politischer Führungsseite meist das ganze Jahr über Winterschlaf gehalten wurde. Die vielen positiven Aspekte des Rohstoffs Hanf und die vielen negativen Aspekte der krampfhaft am Laufen gehaltenen Prohibition werden zum kommenden Herbst und anstehenden Winter auch in unseren Gefilden eine derartige Intensität gewinnen, sodass die Hoffnungen auf einen nun doch etwas schneller stattfindenden Gezeitenwechsel mehr als nur fiebrige Träume darstellen, die der letzte Sonnenstich verursachte.

Mit dem Ende des Sommers 2018 beginnt daher global das Zeitalter des freigekämpften Hanfs.

(Erfolgreich agierende Outdoor-Guerillas sollten vorerst dennoch sehr vorsichtig beim Einfahren ihrer Ernten bleiben …)

Eure Redaktion