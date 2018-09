Mammutprozess gegen 13 Cannabis-Gärtner

Landgericht Flensburg verhandelt aus Platzgründen am Oberverwaltungsgericht in Schleswig

Ende August startete in Schleswig-Holstein ein Mammutprozess gegen 13 Angeklagte, denen vorgeworfen wird, zwischen 2008 und 2016 gemeinsam im großen Stil Cannabis produziert und in den Handel gebracht zu haben. Gleich am ersten Verhandlungstag musste der Prozess unterbrochen werden, da die Verteidigung einiger Angeklagten einen Antrag auf Aussetzung des Verfahrens gestellt hatte. Grund dafür war, dass nicht alle Anwälte vollständige Akteneinsicht nehmen konnten, woraus sich für einige Prozessteilnehmer ein Wissensvorsprung ergäbe, der den anderen zum Nachteil gereichen könnte. Dem Gericht war der Aktenumfang ebenso wenig bekannt, so dass sich der vorsitzende Richter gezwungen sah, die Verhandlung auf den 10. September zu vertagen, um dann über den Antrag zu befinden.

Nun ist die Entscheidung gefallen: Die Erste Große Strafkammer des Landgerichts Flensburg lehnte den Antrag auf Aussetzung des Verfahrens ab. Nach Ansicht des Gerichts rechtfertigt der Umfang des Akteninhalts keine Aussetzung. Es sei für die betroffenen Verteidiger zumutbar, sich während des laufenden Verfahrens einzulesen.

Doch dazu kam es nicht: Bei Verhandlungsbeginn beantragte ein Anwalt für zwei der Angeklagten die Einbestellung neuer Pflichtverteidiger. Die derzeitigen hätten bis vor kurzem in derselben Kanzlei gearbeitet, so dass im Prozessverlauf Interessenkollision entstehen könnten. Der neue Antrag bewirkte, dass am gestrigen Montag wieder kein Angeklagter aussagen wollte. Über den weiteren Antrag will die Strafkammer heute entscheiden.

Es geht also gut los im großen Verhandlungssaal des Oberverwaltungsgerichts Schleswig, wo das „Cannabis-Tribunal“ wegen der Vielzahl an Prozessteilnehmern stattfindet. Die Staatsanwaltschaft hat sich mit 210 angeklagten Straftaten viel vorgenommen. Oberstaatsanwalt Thorkild Petersen-Thrö wirft den beiden Hauptangeklagten vor, spätestens 2008 ins illegale Cannabis-Business eingestiegen zu sein. Fünf der weiteren Angeklagten sollen den Indoor-Anbau übernommen haben, während sich die beiden mutmaßlichen Haupttäter um die passenden Örtlichkeiten, die Finanzierung und das gärtnerische und technische Know-how der Grows kümmerten. Laut Anklage nutzte die Cannabis-Kooperative für den Anbau u.a. zusammengeschweißte Lkw-Container, Heuböden und Garagen – und das an verschiedenen Orten im Kreis Schleswig-Flensburg und im Kreis Rendsburg-Eckernförde. Drei weitere Angeklagte sollen dann die Cannabis-Ernte abgenommen und weiterverkauft haben.

Von 2008 bis 2016 sollen knapp 400 Kilogramm Cannabis produziert worden sein. Nach Adam Riese sollen die beiden Hauptangeklagten einen Umsatz von insgesamt fast 1,5 Millionen Euro erzielt haben. Die drei angeklagten Cannabisfachverkäufer erzielten nach Ansicht des Staatsanwaltes Erlöse von nahezu zwei Millionen Euro brutto.

Es wird also ein richtig spannender Prozess am Oberverwaltungsgericht Schleswig, wenn er denn überhaupt richtig in Gang kommt und nicht vorzeitig platzt. Die ersten Scharmützel deuten darauf hin, dass die Anwälte nichts unversucht lassen werden, den Prozessverlauf nach ihren Maßgaben zu bestimmen.