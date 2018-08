Österreich im Anti-Cannabis-Rausch

Propaganda gegen Cannabis schürt in der Bevölkerung zunehmend Ängste und Fremdenhass

Ein Kommentar von Sadhu van Hemp

Die österreichischen Brüder und Schwestern sind wirklich nicht zu beneiden, seitdem das Kurz/Strache-Regime die Alpenrepublik für die Zukunft fit macht – einer Zukunft, die in der Vergangenheit liegt und nichts Gutes verheißt. Entgegen des weltweiten Trends der Cannabis-Legalisierung haben die beiden Führer der Regierungsparteien eine landesweite Offensive im guten alten Anti-Hanf-Krieg gestartet, unterstützt von der Regenbogenpresse. Kein Tag vergeht, an dem nicht das noch so kleinste Vergehen gegen das Cannabisverbot mit einer Schlagzeile gewürdigt wird, um der Bevölkerung einzutrichtern, dass die Cannabis-Prohibition dem Heimatschutz dient. Heimatschutz deshalb, weil Kiffer und Cannabis-Patienten in den Augen der Anhänger der Österreichischen Volkspartei (ÖVP) und der Freiheitlichen Partei Österreichs (FPÖ) skrupellose Verbrecher sind, die mit unerwünschten Asylbewerbern, Kriegsflüchtlingen und Migranten illegale Suchtgiftgeschäfte machen.

Richtig viel Wasser auf die Mühlen der Prohibitionisten war nun eine Erfolgsmeldung der Wiener Polizei, die sich unter der rechten Ägide ganz besonders regimetreu zeigt und auf alles Jagd macht, was auch nur annähernd wie ein Drogendealer aussieht. Am Samstagabend gelang einer Einsatzgruppe zur Bekämpfung der Straßenkriminalität (EGS) im Rahmen einer Schwerpunktaktion am Wiener Praterstern in der Leopoldstadt ein nicht gerade alltäglicher Zugriff, der zugleich die ganze Absurdität der verfehlten österreichischen Drogen- und Flüchtlingspolitik aufzeigt. Laut Polizei konnten die Beamten einen erst elf Jahre alten Buben in flagranti beim Dealen ertappen und fünf Gramm Cannabis beschlagnahmen. Doch die Horrormeldung wäre keine richtige Horrormeldung, wenn das Knäblein kein afghanischer Kinderdealer wäre. Erst die Information über die Herkunft und Nationalität des verdächtigten Elfjährigen macht die Meldung aus dem Polizeiticker zur Schlagzeile, die die bauchpinselt, die aus dem Bauch heraus schon immer wussten, dass Afghanen bereits als Drogendealer geboren werden. Dieser Beiklang der Meldung ist es dann auch, der wenig Zuversicht gibt, dass Österreich in absehbarer Zeit den Spuk der Prohibition beendet. Das Hanfverbot scheint unentbehrlich, um unliebsame Subjekte auszugrenzen und zu kriminalisieren.

Die Frage, wieso und weshalb ein elfjähriges afghanisches Flüchtlingskind mit dem Genussmittel Cannabis auf der Straße Handel treibt und nicht in der Schule sitzt, will sich die Mehrheit der Österreicher offenbar nicht wahrheitsgemäß beantworten. Stattdessen flüchtet sich der Vielvölkerstaat Österreich in die diffuse Angst vor „Überfremdung“, die nur mit „dichten Grenzen“ bekämpft werden kann. Die österreichische Losung lautet: Vorwärts nimmer, rückwärts immer – auch in Sachen Cannabis-Legalisierung.