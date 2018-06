Zoll drangsaliert Besucher des Southside Festival

Polizei erhält vom baden-württembergischen Zoll Amtshilfe im Kampf gegen Cannabis-Konsumenten

Am Wochenende feierte das Southside Festival im baden-württembergischen Neuhausen ob Eck bei Tuttlingen 20. Jubiläum. Rund 60.000 vorwiegend junge Musikliebhaber waren auf dem sieben Hektar großen ehemaligen Militär- und Flugplatzgelände unterwegs, um sich drei Tage lang von Rockmusik aller Stilrichtungen beschallen zu lassen.

Für den baden-württembergischen Zoll war wie jedes Jahr mal wieder Großkampftag rund um das umzäunte Festivalgelände. Obwohl die Polizei das Southside als besonders friedlich einstuft, ließen es sich die Zöllner des Hauptzollamtes Singen nicht nehmen, eine große Anzahl an Festivalbesuchern die Anreise und den Zutritt zu verleiden. Schwerpunkte der Kontrollen waren der Bahnhof Tuttlingen sowie die Zufahrtswege zum Festivalgelände über Friedingen, Immendingen und die B 314 aus Richtung Waldshut-Tiengen. Auch am Grenzübergang zur Schweiz in Bietingen kam es zu verschärften Kontrollen.

Die Bilanz der Kontrollwut ist ernüchternd, da die Beamten wieder einmal mehr den Fokus auf das Mitführen illegaler Drogen richteten. Unter die Lupe genommen und von Rauschgiftspürhunden beschnüffelt wurden fast 1000 Personen und rund 240 Fahrzeuge. Zum Einsatz kamen auch Hundeführer der Hauptzollämter Ulm und Frankfurt/Main sowie eine mobile Röntgenanlage. Insgesamt wurden 109 Strafanzeigen gestellt, zumeist wegen des Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz. Konfisziert wurden rund 350 Gramm Cannabis, kleinere Mengen Haschisch, etliche vorgebaute Joints und allerlei andere Partydrogen, die die Besucher zum Eigenbedarf mitführten. Auch mehr als 1,5 Kilogramm „Brownies“ konnten die fleißigen Zöllner aus dem Verkehr ziehen. Apropos Verkehr: Fünf Festivalbesucher übergab der Zoll im Rahmen der Amtshilfe der Landespolizei – wegen des Verdachts des Fahrens unter Drogeneinfluss.

Die Beifänge sind dagegen eher marginal: Neben zwei verbotenen Messern, einem Schlagring und ein paar Patronen konnten die Zollbeamten 3200 nicht verkehrsfähige Zigaretten erbeuten. Ferner gab es eine Anzeige wegen des Besitzes mehrerer Rauchbomben und Bengalfackeln und einer Polizei-Warnweste. Abgerundet wurde der überaus erfolgreiche und generalstabsmäßig durchgeführte Großeinsatz des Zollamtes mit sechs Strafanträgen wegen weiterer zollrechtlicher Vergehen und Verstößen gegen das Kraftfahrzeugsteuergesetz.

Angesichts dieser kläglichen Bilanz bleibt die Frage, warum der Zoll mit Mann und Maus die ohnehin präsente Polizei auf dem Southside im Anti-Drogen-Krieg unterstützt. Man könnte fast glauben, dass das Hauptzollamt Singen unausgelastet ist, weil es im Land der Häuslebauer weit und breit keine Baustellen mehr gibt, auf denen schwarz gearbeitet wird.