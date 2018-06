Keine Cannabis-Diskussion mit Mortler in der Oberpfalz

Drogenbeauftragte der Bundesregierung lässt ihre Fans und Verehrer vor verschlossenen Türen stehen

Eine Glosse von Sadhu van Hemp

Es hätte eine richtig schöne Sommersonnenwendfeier werden können letzten Donnerstag im oberpfälzischen Postbauer-Hengen. Angekündigt war ein Tête-à-Tête mit der Drogenbeauftragten der Bundesregierung, die der CSU-Arbeitskreis „Polizei und Innere Sicherheit“ zu einer Podiumsdiskussion eingeladen hatte. Zur Debatte stand die Frage: „Freigabe von Cannabis – das Ende der Stigmatisierung oder ein falsches Signal insbesondere an Kinder und Jugendliche“.

Die Vorfreude auf den hohen Besuch aus dem fernen Berlin war groß. Das Städtchen am Fuße des Dillbergs hatte sich herausgeputzt, die Häuser waren mit Fahnen geschmückt und die Kinder mit blauweißen Winkelementen ausgerüstet, um Deutschlands oberste Hüterin von Anstand und Sitte einen würdigen und zugleich überschwänglichen Empfang zu bereiten. Halbstündlich karrte die Eisenbahn Mortler-Fans aus nah und fern an, und manch Einheimischer war mehr als überrascht, dass in Zeiten der Politikverdrossenheit ausgerechnet ein CSU-Urgestein aus Mittelfranken wie ein Popstar gefeiert wird.

Doch alle Freude auf einen unvergesslichen Folkloreabend mit Deutschlands Spaßbremse Nr. 1 war umsonst. Am Veranstaltungsort war von der menschenscheuen Polit-Diva weit und breit nichts zu sehen. Zeugen berichten, dass an der Eingangstür des Gasthofes ein Pappschild mit der Aufschrift „CSU fällt aus“ prangte. Der Grund der kurzfristigen Absage wurde nicht genannt. Auch zeigte sich niemand vom CSU-Ortsverband Postbauer-Hengen bereit, den enttäuschten und weinenden Mortler-Fans Rede und Antwort zu stehen, ob und wann es einen Ersatztermin für den ins Wasser gefallenen Diskussionsabend zum Thema Cannabis gibt.

Was bleibt, ist große Sorge um die Frau, die ganz Deutschland wie keine andere ins Herz geschlossen hat. Das beharrliche Schweigen der CSU, warum und wieso das gesellige Beisammensein mit Marlene Mortler bei Zwiebelrostbraten und frisch gezapftem Bier ohne vorherige Ankündigung ausfallen musste, gibt Rätsel auf. War sie unpässlich, verkatert, oder hatte sie nur keinen Appetit? Was ist da los? Ist sie krank? Leidet die viel zu oft zu Unrecht gescholtene Mortler unter einem Burnout, bedingt durch eine von Hanflobbyisten ausgelöste Angststörung mit einhergehender Sozialphobie, so dass sich derzeit alle öffentlichen Auftritte verbieten? Fragen über Fragen, die die CSU dringend beantworten sollte, um die Menschen im Lande, die die Bundesdrogenbeauftragte ob ihrer Fürsorglichkeit verehren und lieben, nicht unnötig zu beunruhigen.

Wie es auch sei, von Seiten der Hanf-Community sollen Marlene Mortler die besten Wünsche begleiten. Möge sie ins Leben zurückfinden und ihren Fans noch möglichst lange erhalten bleiben. Der Anti-Hanf-Krieg macht nämlich ohne das „Marlenchen vom Hopfenhof“ nur halb soviel Spaß. Und ein bisschen Spaß muss schon sein, wenn man sonst nichts zu lachen hat – als Cannabis-Verbrecher.