Mortler hautnah: Cannabis-Diskussionsabend in der Oberpfalz

Ein Ausflugstipp für Hänflinge zur Sommersonnenwende

Eine Glosse von Sadhu van Hemp

Am Donnerstagabend erwarten die rund 7500 Einwohner von Postbauer-Heng im Landkreis Neumarkt in der Oberpfalz hohen, sehr hohen Besuch. Die Ehre gibt sich keine Geringere als die Drogenbeauftragte der Bundesregierung, Marlene Mortler. Punkt 19 Uhr 00 wird das bayerischstämmige Sprachrohr der bundesdeutschen Drogenprohibitionspolitik auf Einladung des CSU-Arbeitskreises „Polizei und Innere Sicherheit“ an einer Podiumsdiskussion teilnehmen. Das Thema des Abends lautet: „Freigabe von Cannabis – das Ende der Stigmatisierung oder ein falsches Signal insbesondere an Kinder und Jugendliche“.

Die Überschrift des Themenabends lässt ahnen, dass wieder einmal mehr das Kindeswohl zur Rechtfertigung des Cannabis-Verbots herhalten muss, um den Bürgern des fränkischen Landkreises tüchtig Angst vor einer Freigabe einzujagen. Und so ist es auch nicht weiter verwunderlich, dass auf dem Podium nur die Cannabis-Experten Platz nehmen dürfen, die wie Marlene Mortler den Fokus auf den Jugendschutz legen und das Elend der Kriminalisierung von Millionen volljährigen Cannabis-Konsumenten in ihrer Betrachtung ausblenden. Gemeinsam mit der Drogenbeauftragten werden sich eine Fachärztin der Psychiatrie und ein leitender Beamter der Polizeiinspektion Neumarkt mit dem Geschäftsführer der „Mudra Alternative Jugend- und Drogenhilfe Nürnberg e. V.“ darüber verständigen, dass Cannabis nicht harmlos ist und zum Schutze der Kinder besser verboten bleibt.

Alles in allem erwartet Marlene Mortler ein gemütlicher Abend im Kreise Gleichgesinnter – schön bei Schweineschäufele mit Knödel und frisch gezapftem Bier. Vielleicht ist auch manch 14-jähriger Bub dabei, der erst von Marlene Mortler über die Gefahren des Cannabis-Konsums aufgeklärt und anschließend von seinem besorgten Vater zum Biersüppeln animiert wird – völlig legal, versteht sich.

Mortlers Heimspiel in Postbauer-Heng ist die Gelegenheit, der auf freier Wildbahn kaum anzutreffenden Drogenbeauftragten mal leibhaftig und in echt gegenüberzustehen. Für den einen oder anderen Cannabis-Freund der Metropolregion Nürnberg könnte es ein unvergessliches Kulturerlebnis werden: Erst realsatirische Folklore von und mit Marlene Mortler und anschließend eine feuchtfröhliche Sommersonnenwendfeier mit ewiggestrigen Menschen, die einem das Gefühl geben, man sei noch gar nicht geboren.

Ein spontaner Ausflug in die Oberpfalz könnte sich also lohnen. Mit der S-Bahn dauert es von Nürnberg keine halbe Stunde bis nach Postbauer-Heng. Vom Bahnhof sind es dann nur noch 1000 Meter bis zum Ort des Geschehens, dem Gasthof Stiegler in der Neumarkter Straße 29 – einem traditionell geführten Familienbetrieb mit Hotel, Gasthaus und eigener Metzgerei. Genau das richtige Plätzchen für ein Tête-à-Tête mit unserem „Marlenchen vom Hopfenhof“.