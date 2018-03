Krank arbeiten oder gesund arbeitslos.

Cannabis ist in Deutschland als Medikament zwar nun endlich zugelassen, doch unvorhergesehene Hürden machen es manchem neuen Patienten schwer, sich an der verbesserten Gesundheitssituation tatsächlich zu erfreuen. Zum zweiten Mal ist einem Jäger trotz ärztlichen Vertrauens das Recht auf Ausübung des Berufes seitens offizieller Stellen beschnitten worden, weil man dem genesenden Cannabispatienten die Vertrauenswürdigkeit absprach, nun noch verantwortungsvoll mit einer im Arbeitseinsatz benötigten Waffe umgehen zu können.

Das gerichtlich gesprochene Urteil empfiehlt somit im Umkehrschluss, dass entweder krank zur Arbeit erschienen werden sollte, oder die Arbeit in gewissen Einsatzfeldern von Medizinalhanfpatienten nicht mehr länger ausgeführt werden kann. In anderen Worten: Refermadness in Germany.

Während trotz des Wissens, welche Folgen Alkohol auf die Gewaltbereitschaft ausübt, auf jedem noch so kleinen Dorfschützenfest ein umso größeres Saufgelage unbedingt dazugehört, ist ein einzelner ausgebildeter Waidmann mit Waffenschein fortan eine Gefahr für die Allgemeinheit, sollte er seine gesundheitlichen Leiden legal mit Marihuana zu lindern versuchen. Ähnlich wie im Straßenverkehrsrecht wird bei krankheitsbedingtem Marihuanagebrauch den Nutzern eine Unzurechnungsfähigkeit unterstellt, der weder wissenschaftliche Erkenntnisse noch Fallbeispiele zugrunde liegen.

Anscheinend nur zur schnellen Beruhigung gewisser konservativer Kreise lässt man die Wahrheit erneut außer Acht, ohne die folgenschweren Entwicklungen für die Zukunft zu erkennen. Sollte schließlich ein Fachmann aufgrund des ärztlich verschriebenen Marihuanakonsums nicht mehr geeignet sein, seiner Profession nachzugehen, übt diese Auffassung in vielen Bereichen des Alltags Wirkung aus. Die unausweichlich anstehende Legalisierung von Cannabis hätte in dieser Wahrnehmung sogleich verheerende Folgen. Sollten Kiffer – aus Genuss- oder Krankheitsgründen sei einmal dahingestellt – tatsächlich nicht in der Lage sein, im Beruf geforderten Verhaltensweisen verantwortungsvoll zu entsprechen, sähe es zukünftig rosig auf dem Arbeitsmarkt für Abstinenzler aus. Polizei, Bahn, Feuerwehr, Krankenhäuser und auch Kindergärten müssten einen Austausch der bisher gut funktionierenden Belegschaft vornehmen, sollten sich Konsumenten der zeitweise berauschenden Hanfsubstanzen unter ihnen befinden.

Auch in der Schwerindustrie dürfte dann kein Cannabispatient seine dort zugezogenen Leiden auch nur einen Tag länger mit Weed behandeln, will er den Job an der Maschine noch bis zur angestrebten und wohlverdienten Rente behalten. Bauarbeiter, Busfahrer, Lehrer – allesamt stellen sie eine Gefahr für Leib und Leben dar, wenn in den späten Abendstunden nach getaner Arbeit eine konische Kippe gezündet werden sollte, die die benötigte Entspannung für den kommenden Werktag verspricht.

Da neuste Überprüfungen menschlicher Gehirne wieder einmal keine sichtbaren Veränderungen der grauen und weißen Substanz bei Cannabiskonsum verrieten – jedoch bei Alkohol unwiderrufliche Verringerung des Volumens erneut markant ins Auge fiel – sollten naheliegende Erklärungen für derartig kurzsichtige Gerichtsentscheidungen wie Prohibitionsgedanken recht schnell zu finden sein. Betrunken zu arbeiten, ist in gewissen Gefilden und Kreisen schließlich überhaupt kein Problem…

Prost Mahlzeit!

Eure sich leicht diskriminiert vorkommende Redaktion