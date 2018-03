Hurra, Mortler darf weiter Cannabis verteufeln!

SPD hält den Steigbügel für die neue alte Drogenbeauftragte der Bundesregierung

Eine Glosse von Sadhu van Hemp

Es ist vollbracht: Das SPD-Mitgliedervotum hat grünes Licht für die Große Koalition mit der CDU/CSU gegeben. Leicht verspätet zum höchsten Fest der Katholiken bekommen die Bürger das zurück, was nach der Bundestagswahl im September 2017 eigentlich für tot erklärt worden war. Ja, die Deutschen sind Zeugen einer Wunderheilung geworden – vollzogen an der alten Tante SPD, die von den Toten auferstanden ist und bis zur endgültigen Abberufung in dreieinhalb Jahren noch einmal im GroKo-Gruselkabinett von Angela Merkel herumgeistern darf.

Und das ist auch gut so. Schließlich soll alles wie gewohnt seinen geregelten Gang gehen und seine Ordnung haben. Und dazu zählt auch ein funktionierender Schwarzmarkt für Drogen, der nicht nur Millionen anständige Bürger preiswert und umsatzsteuerfrei mit verbotenen Genussmitteln versorgt, sondern darüber hinaus auch viele zehntausend Menschen in Lohn und Brot bringt. Im Gegensatz zu Linken und Grünen, die den Deutschen ein Ende der Prohibition aufzwingen wollen, wissen Christ- und Sozialdemokraten um die hohe volkswirtschaftliche und kulturelle Bedeutung der Btm-Schattenwirtschaft, die nur dann floriert, wenn die Handelsware verboten ist.

Und so soll großer Dank an die Sozialdemokraten gehen, die mit ihrem Ja zur GroKo zugleich Nein zur Cannabis-Freigabe sagen. Somit ist die Zukunft des illegalen Cannabisgewerbes bis 2021 gesichert. Kein Straßendealer muss fürchten, von einem legalen Coffeeshop verdrängt zu werden, kein Homegrower Panik schieben, dass schon morgen industrielle Großgärtnereien den Markt mit lieblos gezogenem Billiggras fluten. Weiterhin wird die Nachfrage das Angebot bestimmen, die Preise bleiben auf stabilem Niveau, und Importeure von Haschisch können ihren zollfreien Gewinn in neue Schnellboote, Düsenjets und Waffen investieren.

Und wenn das nicht schon schön genug wäre: SPD sei Dank ist SIE wieder da – unsere über alles geliebte Marlene vom Hopfenhof, die von ihrem Ziehvater Horst Seehofer eine zweite Amtszeit als Drogenbeauftragte der Bundesregierung geschenkt bekommen hat. Einen besseren Gefallen hätte die SPD der verfemten Haschgift-Community nicht tun können. Mortler ist unser Mann im Kampf gegen die Hanffreigabe. Ohne dass sie es weiß, ist ihr beherzter Einsatz gegen die Cannabis-Legalisierung von unschätzbarem Wert für die organisierte Kriminalität. Die Mortlersche trägt dazu bei, dass die geächtete Hanfpflanze für den Wirtschaftsstandort Deutschland genauso wichtig ist wie Braunkohle, Bier und Glyphosat.

Damit auch alles so hübsch hässlich bleibt und „Cannabis weiterhin verboten ist, weil es illegal ist“, gilt es nun, die neue alte Drogenbeauftragte darin zu bestärken, nicht all zuviel über eine Cannabis-Freigabe nachzudenken. Lassen wir die Mortler in dem Glauben, dass Genusskiffer eine Art schlafende Guerilla sind, die in ihrer stillen Gefährlichkeit nur den Reichsbürgern vergleichbar ist. Nicht dass noch der Groschen fällt und ihr die kontrollierte Abgabe für Erwachsene in den Sinn kommt. Schließlich will niemand, dass plötzlich auf Bahnhöfen und Spielplätzen Ebbe herrscht. Denken wir insbesondere an unsere kiffenden Kinder, die auch ein Recht auf Rausch haben und die ersten unschuldigen Opfer einer Legalisierung wären.