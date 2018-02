Vincent Pfäfflin „Nicht mehr ganz so dicht“

Kommst du klar?

Vincent Pfäfflin mit „Nicht mehr ganz so dicht“ auf Tour

Komiker in Deutschland sind selten lustig. Vincent Pfäfflin – manchem vielleicht aus einigen Auftritten und Erfolgen im TV bekannt – versucht das aktuell zu ändern. Der in den USA geborene 36-Jährige geht daher nach einem viralen Achtungserfolg im Internet erneut auf Tournee, damit die Lachmuskeln der versteiften Bevölkerung wenigsten einmal wieder etwas gelockert werden. „Kommst du klar?“ war der Titel einer kürzlich erschienenen Webserie, in der Pfäfflin sich als verplanter Marihuanakonsument darstellt und mit den Gesellschaftsklischees über den Cannabisgebrauch seinen Schabernack treibt.

In ruhigen, fast meditativen Worten spricht Vini Paff während seiner Auftritte oder musikalischen Ausflüge dann aus, was viele Kiffer täglich denken. „Wohin mit den vielen Pfandflaschen?“, „Ich muss mein Leben in den Griff kriegen“, oder auch „Erst einmal einen Piefen“, dürfte manchem Freund der Hanfpflanze als Gedankengang bekannt vorkommen, auch wenn wohl die wenigsten dieser seltenen Exemplare jetzt das angesprochene Zielpublikum der überzeichneten humoristischen Einlagen darstellen dürften, die von Vincent Pfäfflin vom 05.03. – 03.05.2018 in alle erdenklichen Spielstätten Deutschlands getragen werden. Mit seiner „Nicht mehr ganz so dicht“-Tour bereist der emigrierte Ami die Bundesrepublik und darf dabei nicht die Unterschiede der Geringen-Mengen-Bestimmungen in den jeweiligen Bundesländern vergessen, wenn er zum Smoke-in lädt und seinem Publikum persönlich begegnet.

Angefangen wird bei den Berliner Wühlmäusen am 05.03.2018 – der Abschluss wird passend am 03.05.2018 in Hamburg zelebriert. In der Zwischenzeit stehen 15 andere Standorte auf dem Programm, bei denen Vincent Pfäfflin über das anstrengende Leben als Kiffer Bericht erstattet und der nüchternen Allgemeinheit hoffentlich auch einen kleinen ernsthaften Gedankenanstoß zum Thema Schwarzmarkt, Jugendschutz und Legalisierung mit auf den Weg geben kann.

Alle Infos über Vincent Pfäfflin, einige Ausschnitte seines Treibens und Genaueres über die Auftritte des kiffenden Komikers finden „high flying“ Spaßvögel unter www.vincentpfaefflin.de.

Hier dafür die Tourdaten im Überblick:

Nicht mehr ganz so dicht Berlin | Die Wühlmäuse 05.03.2018

Nicht mehr ganz so dicht Dresden | Schauburg 08.03.2018

Nicht mehr ganz so dicht Berlin | Lido 09.03.2018

Nicht mehr ganz so dicht Bonn | Haus der Springmaus 10.04.2018

Nicht mehr ganz so dicht Düsseldorf | Savoy Theater 11.04.2018

Nicht mehr ganz so dicht Essen | Weststadthalle 12.04.2018

Nicht mehr ganz so dicht Mannheim|Alte Feuerwache 13.04.2018

Nicht mehr ganz so dicht Bremen | Fritz 18.04.2018

Nicht mehr ganz so dicht Bielefeld | Komödie 19.04.2018

Nicht mehr ganz so dicht Duisburg | Grammatikoff 20.04.2018

Nicht mehr ganz so dicht Köln | Gloria 21.04.2018

Nicht mehr ganz so dicht Mainz | Frankfurter Hof 22.04.2018

Nicht mehr ganz so dicht Frankfurt | Batschkapp 25.04.2018

Nicht mehr ganz so dicht Stuttgart | Im Wizemann 26.04.2018

Nicht mehr ganz so dicht Fulda | Kulturzentrum Kreuz 27.04.2018

Nicht mehr ganz so dicht Bünde | Universum 28.04.2018

Nicht mehr ganz so dicht Hamburg | Markthalle 03.05.2018

Have fun and start laughing!