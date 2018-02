2018 ist Zeit zum Legalisieren

Kurskorrektur in der Cannabispolitik wird öffentlich gefordert.

Noch vor wenigen Jahren las man die gut begründeten Argumente, die für eine Cannabislegalisierung sprechen, meist eher in fachspezifischen Publikationen wie dem Hanf Journal. Der Zustand des kontraproduktiven Eingreifen des Staates in die frei gewählten Gewohnheiten unbescholtener Bürger, einer Verlagerung eines finanziell höchst interessanten Marktes in die Hände von unbarmherzigen Kriminellen und der Verzicht auf die vielen nützlichen Eigenschaften der Hanfpflanze wird heutzutage aber glücklicherweise immer häufiger von aufgeschlossenen Menschen beklagt und findet somit auch endlich unverblümt den Weg in die reguläre Medienlandschaft.

So äußern sich Politiker der FDP aktuell nahezu wöchentlich zur untragbaren Situation, die das Cannabisverbot forciert, Vorsitzende der Kriminalbeamten fordern in Tageszeitungen einen längst notwendigen Umschwung in der Legalisierungsdebatte im Land in eigenen Worten, und Vereine von Staatsanwälten, Richtern und Polizisten wie LEAP verfassen Aufforderungen an die sich gerade erste wiederfindende Bundesregierung, endlich von der Stagnationsbremse den Fuß zu heben damit nicht weiterhin jämmerliches Versagen bei Veröffentlichung jährlich erscheinender Suchtberichte als Erfolg politischen Handelns gefeiert werden muss. Es geschieht also langsam eine Veränderung in der Wahrnehmung von Marihuana und den Konsumenten der Pflanzenstoffe. Diese hat jedoch noch nicht den Punkt erreicht, eine Drogenbeauftragte der Bundesregierung, oder aber gar die Frau-Bundeskanzlerin-Herself einmal klipp und klar definieren zu lassen, warum das Hanfverbot weiterhin als Zielführend verstanden wird und somit die fortlaufende Verschwendung von Steuergeldern sowie den Verzicht auf Milliardeneinnahmen gerechtfertigt erscheinen lassen können.

Was werden alle politischen Gäste aus Deutschland in Kanada nach dem 01. Juli denn schreckliches Erfahren, wenn dort die berauschenden Wirkstoffe der Hanfpflanze in Knospenform auf einmal legal über Ladentheken wandern und damit Schwarzhändler nur noch einen Kundenkreis in Grundschulen unter wesentlich erschwerten Bedingungen erreichen lassen? Welches kalifornische Kraut wird der erste auffliegende Polit-Star aus der BRD heimlich in seinem Handgepäck in die Heimat importieren wollen, weil ihm die verquere Gesetzeslage selbst nicht mehr so ganz unter den Hut passt und er dem Status von Cannabis hierzulande etwas Paroli bieten möchte? Und warum sollte ein geschäftlicher Deal zwischen verschiedenen Ländern und Firmen – über die Einfuhr von dringend benötigtem Medizinalhanf – eigentlich längerfristig als etwas anderes betrachtet werden, als der regelmäßige Einkauf von fünf Gramm Trainwreck-Weed bei einem in der Nachbarschaft ansässigen Gemischtwarenhändler, der sich zur Sicherheit noch einen Altersnachweis zeigen lässt?

Die von Prohibitionisten wohl aus sehr verständlichen Gründen bitter gefürchtete Debatte über eine ernsthafte Legalisierung von Cannabis in Deutschland hat zu Beginn von 2018 endlich die nötige Fahrtrichtung aufgenommen – es bleibt an der Zeit zum Schalten.

Kommt daher sicher in den zweiten Gang, empfiehlt heute eure Redaktion!