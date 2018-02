Neue CBD Sorte von Dutch Passion auf Samenwahl

Promotion

CBD Charlotte’s Angel

Medizinische Hanfsamen werden immer populärer. Nachdem 2017 das Verschreiben von Cannabis auf Rezept auch in Deutschland möglich ist, ist die Anzahl der Anträge rasant gestiegen. Bei den größten gesetzlichen Krankenkassen gingen über 13.000 Anträge auf Kostenübernahme ein, von denen knapp zwei Drittel genehmigt wurden. Leider kommt es wegen der großen Nachfrage zu Lieferengpässen. Derzeit wird Cannabis zur therapeutischen Anwendung aus Kanada und den Niederlanden importiert. Ab 2019 solle aber auch in Deutschland Cannabis angebaut werden. Bis dahin bleibt es, zumindest in den Ländern in denen dies legal ist, auch weiterhin eine lohnenswerte Alternative, eigenes medizinisches Gras anzubauen.

Zahlreiche Seedbanks haben mittlerweile therapeutische Sorten im Angebot. Wir wollen Euch hier die neueste CBD reiche Hanfsorten von Dutch Passion empfehlen, die Ihr auch bei Samenwahl.com erwerben könnt:

CBD Charlotte’s Angel mit einem CBD Gehalt von 10-16%, wobei der THC Anteil bei unter 1% liegt. CBD (Cannabidiol) – ist ein Cannabinoid, welches im Gegensatz zum THC keinen psychoaktiven Effekt hat und nicht auf der Liste der verbotenen Substanzen im Betäubungsmittelgesetz steht. CBD werden zahlreiche positive Eigenschaften zugeschrieben. So wirkt CBD schmerzlindernd bei Nervenverletzungen, muskelentspannend, antiseptisch, antidepressiv, hemmt Übelkeit und ist antibakteriell.

Charlotte’s Angel ist eine sativadominante Sorte, die eine starke körperliche Wirkung und eine beruhigende und angstlösende Erfahrung mit sich bringt – ohne dabei High zu werden. Die Genetik stammt von der Dutch Charlotte, die mit einer Red Angel gekreuzt wurde. Sie benötigt 9-12 Wochen in der Blüte und hat ein würziges Kräuteraroma mit harzigen Dieseluntertönen.

Obwohl der THC Gehalt stabil unter 1% liegt, sollte man sich nicht dem Trugschluss hingeben, die Sorte als legales Gras anzusehen. Zum einen darf laut Betäubungsmittelgesetz eine Cannabispflanze, um sie legal anbauen zu können, max. nur 0,2% THC beinhalten. Darüber hinaus benötigt man eine staatliche Anbaulizenz, die vermutlich die Wenigsten haben dürften.

Für Freunde von CBD reichen Sorten hat Dutch Passion übrigens auch noch den CBD Feminized Mix im Angebot, welcher die Sorten CBD Compassion, CBD Charlottes Angel und CBD Kush enthält.

