Dresdner Polizei erbeutet 12 Gramm Cannabis

Großeinsatz gegen Drogenkriminalität verursacht geschätzte Kosten von mehr als 17.000 Euro

Ein Kommentar von Sadhu van Hemp

Am 4. Januar gab die Dresdner Polizeiführung den Marschbefehl für die erste Großoffensive im neuen Jahr. Doch es ging nicht etwa um die längst überfällige Trockenlegung des braunen Sumpfes in und um Dresden, sondern darum, ein bisschen im „Drogensumpf“ zu fischen. Gegen zwölf Uhr mittags rückte eine 40 Mann starke Polizeischwadron unterstützt von der sächsischen Bereitschaftspolizei zur “Bekämpfung der Straßen- und Betäubungsmittelkriminalität” in die Innenstadt aus, um nach Bürgern Ausschau zu halten, die ins Fahndungsraster des Hänflings passen und aus Heimatschutzgründen aus dem Stadtbild zu entfernen sind.

Doch anders als in der Hauptstadt der Deutschen, wo jeder zweite Bürger so aussieht, als sähe er so aus, gleicht die Jagd nach Cannabis-Verbrechern in der Hauptstadt der Sachsen einer Suche nach der Stecknadel im Heuhaufen. Zwar dürfen in Dresden unter den 550.000 Einwohnern auch 35.000 „übliche Verdächtige ohne sächsische Staatsbürgerschaft“ frei herumlaufen, doch zum Leidwesen der Polizei verstoßen nur die wenigsten auf offener Straße gegen das Betäubungsmittelgesetz.

Und so gestaltete sich die Treibjagd der Polizei in der Elbstadt an jenem Donnerstag mehr als zäh. Acht Stunden lang suchten die „Freunde und Helfer“ in allen Ecken und Ritzen nach geeigneten Opfern der Cannabis-Prohibition, doch so richtig wurden sie nicht fündig. Und so wundert es nicht, dass die Ausbeute der fröhlichen Kiffer- und Dealerjagd eher mager ausfiel: 14 Personen konnte die Jagdgesellschaft der Polizei eingefangen und ausweiden, doch nur fünf Strafanzeigen wegen des Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetzes schreiben. Beschlagnahmt wurden schlappe 12 Gramm Cannabis. Das ist deutlich zu wenig für 40 Drogenfahnder. Das reicht gerade mal für eine Haschgiftspritze pro Nase.

Der Aufwand des Großeinsatzes steht in keinem Verhältnis zum Ergebnis. Genaugenommen hat sich die Dresdner Polizei lächerlich und zugleich der Verschwendung von Steuermitteln schuldig gemacht. Eine Rüge des Bundesrechnungshofes an die Adresse der Dresdner Polizei wäre zwingend auszusprechen. Laut einer Berechnung der Münchner Polizei aus dem Jahr 2016 kostet den Steuerzahler die Arbeitsstunde eines Polizeibeamten 54 Euro. Das macht für den achtstündigen Einsatz von 40 Volkspolizisten rund 17.000 Euro. Dazukommen kommen Verwaltungs- und Justizkosten für die Abstrafung der ertappten Hanfverbrecher.

Demgegenüber stehen 12 Gramm konfisziertes Cannabis im Wert von vielleicht 100 Euro, die am Ende in der Müllverbrennungsanlage landen.

Angesichts dieses Irrsinns bleibt nur, Mitleid mit den Beamten der Dresdner Polizei zu haben. Schließlich grenzt es schon an Masochismus, sich in aller Öffentlichkeit der Peinlichkeit des Anti-Hanf-Kriegers auszusetzen, der völlig sinnbefreit mit Kanonen auf Spatzen schießt – und das auch noch meilenweit daneben.