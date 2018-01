(P)Review 2017/2018

Seine Meinung – Sadhu van Hemp

Was war – was kommt

2017 war wieder einmal mehr ein gutes Jahr – für die Prohibitionisten. Noch ist nicht Bilanz gezogen, aber die Statistiken der Strafverfolgungsbehörden werden sich von denen der Vorjahre kaum unterscheiden – und wenn doch, dann nicht zum Positiven hin. Allein mit den Opfern des Anti-Hanfes-Krieges auf deutschen Boden würde sich das Berliner Olympiastadion zwei- bis dreimal bis auf den letzten Stehplatz füllen lassen. Dieser Trend wird sich auch 2018 fortsetzen, da weit und breit kein politischer Wille erkennbar ist, der dem Wunsch eines Großteils der Bevölkerung nach einer Entkriminalisierung der Hanffreunde nachkommen will.

So wird das neue Jahr beginnen wie das alte endete: Abertausende Polizei- und Zollbeamte werden sich tagtäglich rund um die Uhr auf die Spur der illegalisierten Grünpflanze begeben und dafür sorgen, dass die Flut an Strafanzeigen wegen des Verstoßes gegen das Hanfverbot nicht abebbt. Millionenfach werden sich auch nächstes Jahr die Cannabiskonsumenten von Polizeibeamten in aller Öffentlichkeit betatschen und demütigen lassen. Unmengen von Urin, Schweiß und Blut werden fließen, um den ertappten Hanffreunden gerichtsfest nachzuweisen, dass sie sich eines Verbrechens schuldig gemacht haben. Wie gehabt werden an anderer Stelle dringend benötigte Steuergelder für die Treibjagd auf Cannabissünder und deren Aburteilung verplempert. Grenzenlos wird das Leid sein, das über die Betroffenen gebracht wird. Vom Fahrerlaubnisentzug, über den Arbeitsplatzverlust bis hin zur Aberkennung der Erziehungsberechtigung für die eigenen Kinder wird alles dabei sein, was der Abstrafung der Hanffreunde dient.

Doch bei aller Trübsal, die im Geleit der Hanfprohibition ist: Die Talsohle des Elends dürfte durchschritten sein. Auch 2017 zeigte sich wie die letzten Jahre zuvor ein Lichtstreif am Horizont, der stetig heller wird und den Schaden, den der Anti-Cannabis-Krieg anrichtet, sichtbar macht. Die Morgendämmerung ist längst angebrochen. Die Vernunft erwacht in den Köpfen der Menschen, die sich nicht länger von Kriegstreibern wie der Bundesdrogenbeauftragten mit der Hanflüge in die Irre führen lassen wollen. Der frische Wind der Cannabislegalisierung, der aus den USA weht, lässt aufatmen und regt dazu an, sich auch in Europa von den Fesseln der Prohibition zu lösen. Die Schreihälse der Anti-Hanf-Fraktion geraten unaufhaltsam ins Abseits, und je lauter sie gegen eine Entkriminalisierung der Konsumenten krakeelen, desto mehr geben sie sich der Lächerlichkeit preis.

Die Renaissance der heiligen Pflanze ist nicht aufzuhalten. Ein Blick über den großen Teich müsste den unbelehrbaren Prohibitionisten der Christ- und Sozialdemokratie eigentlich genügen, um zu erkennen, dass ihre restriktive Cannabispolitik obsolet ist und niemand auch nur die Spur einer Chance hat, den Anti-Hanf-Krieg zu gewinnen. Die Re-Legalisierung des Hanfes konnte selbst ein US-Präsident Donald Trump nicht aufhalten. Statt dem Bundesgesetz Geltung zu verschaffen und mit Soldaten in jene Bundesstaaten einzufallen, die Cannabis in einem illegalen Willkürakt freigegeben haben, duckt sich das Großmaul der Ewiggestrigen weg und schweigt. Ohnmächtig schaut der mächtigste Mann der Welt zu, wie aus geächteten Kiffern und Hanfgärtnern geachtete Menschen und brave Steuerzahler werden, die statt im Knast friedlich zu Hause bei Muttern auf dem Sofa sitzen. Das Weiße Haus, der Kongress, die Bundesgerichte, alle, wie sie da sind, haben 2017 die Hände in den Schoß gelegt, um erst mal auszubalancieren, ob es sich überhaupt noch lohnt, Bundesstaaten wie Colorado und Kalifornien zum ultimativen Schlachtfeld des War on Drugs zu erklären und mit Waffengewalt zu befrieden.

Der Paradigmenwechsel in den USA wird auch auf Deutschland abfärben. 2017 war bereits ein historisches Jahr, nachdem die Versorgung chronisch kranker Menschen mit Cannabis ohne Ausnahmegenehmigung zugelassen wurde. Die Weichen für eine staatliche Cannabisagentur, die den Anbau und Vertrieb von Medizinalhanf koordiniert und kontrolliert, sind gestellt. Auf dieser Schiene geht es nun in die Zukunft – und 2018 werden sich die Stimmen mehren, die den gleichen Pragmatismus für die Entkriminalisierung der Genusskiffer fordern.

Doch nicht das Bedürfnis der Cannabiskonsumenten wird im Vordergrund des politischen Denkens und Handelns stehen, sondern das profane Begehren, mit dem „grünen Gold“ Geld zu verdienen. Auch 2018 werden hiesige Geschäftemacher voller Neid über den Atlantik schielen, wo im Zuge der Cannabislegalisierung der Rubel rollt und aus Hänflingen Millionäre werden. Der in sich abgeschlossene Cannabismarkt in den USA und Kanada gleicht einem El Dorado für alle, die sich im Gewerbe rund um das Heilkraut betätigen und in nur wenigen Jahren eine ganzen Industriezweig zur Blüte bringen. Und das nahezu konkurrenzlos, solange der Rest der Welt tatenlos zuschaut und an der Prohibition festhält.

Der Unmut über die Monopolstellung der Nordamerikaner wird wachsen. Aus „Scheiße Geld machen“? Danach gelüstet es auch den Germanen – ob mit oder ohne Cannabisagentur. Über kurz oder lang bleibt der Politik gar keine andere Wahl, als das Gewerbe rund um den Hanf zuzulassen und Lizenzen zum Geldverdienen zu verteilen. Die Frage ist nur, inwieweit der neue Geschäftszweig aus sich selbst erwächst oder nur aufgepfropft wird. Alteingesessene Hanfgärtner und Fachhändler werden wohl kaum für ein paar Euro fünfzig beim zuständigen Amt eine Gewerbeerlaubnis für Produktion und Handel erhalten. Die kriminalisierte Hanfszene wird leer ausgehen. Die, die das Cannabiskontrollgesetz ausarbeiten, sind Politiker, die an die Staatsräson gebunden sind – und die duldet kein ökonomisches Paradoxon. Dass die Kleinen den Kuchen und die Großen die Krümel bekommen, sieht die „freie“ Marktwirtschaft nicht vor.

Damit alles seine Ordnung hat, werden die Vordenker die Reform des Betäubungsmittelgesetzes so gestalten, dass die Versorgung der Bevölkerung mit Genusshanf der Gesundheitsindustrie vorbehalten bleibt. Der milliardenschwere Geschäftzweig wird sich unter Aufsicht des BfArM über Pharmabuden und Apotheker auswachsen – und das ohne nennenswerten Widerstand der Cannabiskonsumenten, die vor lauter Glück über das Industrieprodukt schreien werden.

Der staatlich kontrollierte Hanfanbau und -handel wird jedoch nur zu neuen Ungerechtigkeiten führen. Längst nicht jeder Kiffer ist bereit, einen absurd hohen Preis zu zahlen, der dem Diktat der Profitmaximierung unterliegt. Auch will sich nicht jeder mit standardisiertem Kunstgras begnügen und auf die Vielfalt des in der freien Natur blühenden Hanfes verzichten. Das Cannabiskontrollgesetz wird den Import von Haschisch aus dem Orient nicht verhindern. Der Beruf des Haschischschmugglers- und dealers wird ebenso wenig aussterben wie der des Guerillagrowers. Vor allem auch deshalb, weil nicht alle Hanffreunde als Drogenkonsument registriert und staatlich überwacht werden wollen.

Wie es auch kommt, der Weg zur Entkriminalisierung, der in Deutschland beschritten wird, ist ein Holzweg. Die Köpfe, die sich das Cannabiskontrollgesetz ausdenken werden, sind Holzköpfe, die auf der Suche nach einem Konsens in eine Sackgasse laufen und sich mit jedem faulen Kompromiss weiter vom Ziel der vollumfänglichen Legalisierung entfernen. 2018 könnte das Jahr werden, das den Traum von einem Cannabis-Freihandel endgültig platzen lässt. Wer einem Cannabiskontrollgesetz den Weg bereitet, hat nicht Absicht, Mensch und Natur die verbotene Pflanze ohne Wenn und Aber zurückgegeben.