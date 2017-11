Räuchermischungen & Co.

Die Cannabis-Prohibition der Bundesregierung auf dem Prüfstand!

Christian Rausch

Es rauschte überhaupt nicht gewaltig im Blätterwald, wie es ansonsten bei dergleichen Meldungen sonst immer tut. Dennoch war glasklar der Presse zu entnehmen, dass beinahe 100 Drogentote 2016 an den Folgen des Konsums sogenannter „Legal Highs“ starben. „Legal Highs“ sind allgemeinhin als Räuchermischungen oder Badesalze bekannt und bieten ein vermeintlich sicheres Schlupfloch für diejenigen Konsumenten, die Cannabis konsumieren.

Nun gibt es leider verschiedene stichhaltige Gründe, die grünen Pflanzen der Götter links liegen zu lassen. Die in Deutschland herrschende Gesetzgebung verbietet nämlich den Freizeitgenuss von Cannabis. Konsumenten bekommen dadurch Angst vor Sanktionen wie Polizeirepression, möglichem Führerscheinverlust, Stress mit dem Arbeitgeber, gesellschaftlichen Repressalien und Stigmatisierung im familiären und Bekannten-Umfeld. Manchmal fehlt den willigen THC-Konsumenten auch einfach die Gelegenheit, gutes Marihuana zu kaufen. Was tun? Konsumenten, die gerne high wären, aber Repressalien befürchten oder nicht in der Lage sind, sich Gras oder Hasch auf dem Schwarzmarkt zu besorgen, greifen gerne zu den „Legal Highs“. „Legal Highs“ können nämlich trotz zweifelhafter Versuche des Gesetzgebers das Problem in den Griff zu kriegen, weiter relativ problemlos über das Internet gekauft werden.

Kritiker der deutschen Bundesdrogenbeauftragten Marlene Mortler (CSU) kreiden deshalb dem Vernehmen nach die knapp 100 Toten, die im vergangenen Jahr im Zusammenhang mit den „Legal Highs“ verstorben sind, ihrer verfehlten Cannabis-Politik an. Eigentlich wäre doch alles durch eine simple THC-Legalisierung einfach gelöst, wie etliche Beispiele eindrucksvoll zeigen (USA, Uruguay, Niederlande). Zentrale Argumente für eine Legalisierung sind z.B. 1. ein Plus an Jobs, 2. mehr Steuereinnahmen und 3. weniger von den Ärzten verschriebene Opioide. Als viertes, wichtigstes Plus käme hinzu: Es gäbe keine durch die Substanzen von Mutter Natur verursachten Toten, denn es ist noch kein einziger offiziell bestätigter Fall bekannt, in denen ein Drogentoter auf den reinen Cannabis-Genuss zurückgeführt werden konnte.

„Legal Highs“ – was ist das denn?

Das sind neue psychoaktive Substanzen! Die in „Legal Highs“ vorkommenden Stoffgruppen sind A) 2-Phenethylamin oder B) Cannabimimetika.

Wo gibt es „Legal Highs“ zu erwerben?

Sie werden im Internet, in Smartshops oder in Headshops verkauft.

Es ist zumeist eine veritable Wundertüte, was in den bunten, professionell aufbereiteten Päckchen für ein chemischer Cocktail enthalten ist. Die Namen „Infinity“, „AK 47“, „Gorby Mix“ oder „Bionic Spheres“ suggerieren Exotisches, beinahe Mystisches, aber zumindest einen heftigen Rausch und plötzlichen Knall in der Birne. Es gibt leider immer neue Substanzen und Stoffgruppen, die in den Ländern der EU noch nicht verboten sind, andere enthaltene Stoffe hingegen fallen bereits unter das Betäubungsmittelgesetz (BTMG). Diese Gemengelage führt zu dem Problem, dass der Konsument also weder weiß, was er sich reinzieht und wie stark er Leib und Leben dadurch gefährdet, noch ob er rechtlich auf der sicheren Seite ist. Die hohen gesundheitlichen und juristischen Risikofaktoren einer vermeintlich „sicheren Sache“ können an dieser Stelle gar nicht genug betont werden.

Hinzu kommt, dass am 26.11.2016 das Neue-psychoaktive-Stoffe-Gesetz (NpSG) in Kraft trat. Dies sollte die bis dato herrschende Gesetzeslücke zu schließen. $ 2 des NpSG besagt nämlich, dass ein neuer psychoaktiver Stoff „ein Stoff oder eine Zubereitung eines Stoffes eine[r] … genannten Stoffgruppen“ ist. Damit steht fest, im Gegensatz zum einzelstofflichen Ansatz des Betäubungsmittelgesetzes favorisiert das NpSG eine Stoffgruppenregelung, um der Verbreitung und der damit verbundenen Gefahr der Neuen psychoaktiven Stoffe besser begegnen zu können, welche die Produzenten der Räuchermischungen und Badesalze immer aufs Neue aus dem Ärmel schütteln. Die vom NPS aufgeführten Stoffgruppen sind Amphetamin verwandte Stoffe und synthetische Cannabinoide. Stoffe, die eine der beiden Stoffgruppen zuzurechnen sind, sind in Deutschland verboten und werden strafrechtlich verfolgt. Damit stehen sie juristisch auf einer Stufe mit Verstößen gegen das Betäubungsmittelgesetz, die durch THC-haltige Produkte hervorgerufen werden. Und vor allem Deutschlands süddeutsche Staatsanwaltschaften stehen laut Pressemeldungen in dem Ruf, beinahe grundsätzlich jegliche Käufe von Räuchermischungen und Badesalzen, deren sie durch die Beschlagnahmung von Dateien gebusteter Online- oder Headshops habhaft werden können, strafrechtlich zu ahnden.

Konkret heißt das, wenn ein „Legal High“-Konsument in einer Dateienliste identifiziert wird, die der Staatsmacht in die Hände fällt, ist mit einer Anzeige zu rechnen. Punkt. Insofern bieten „Legal Highs“ keinen Vorteil gegenüber Gras und Hasch und sind nicht legal. Es gibt unzählige schockierende Berichte im Netz, die voller Verbitterung über diese unnachgiebige strafrechtliche Verfolgung klagen, wo doch die Räuchermischungen vertreibenden Internet-Shops nicht müde werden zu betonen, dass alles 100% legal sei.

Trotz der recht habhaften Vorgehensweise gegen „Legal High“-Konsumenten und der ungewissen Gesetzeslage finden sich in der bunten Welt des World Wide Web mehr als genügend Shop, die ihre „Legal Highs“ bewerben und die scheinbaren Vorzüge deutlich herausstellen. Es finden sich Warnungen von „Legal High“-Usern, dass sie sich mit der Staatsmacht konfrontiert sahen. Das „Spiel“ geht eine Zeitlang gut und der User bestellt munter im Internet seine Räuchermischungen und pfeift sich im schlimmsten Fall allabendlich das Zeug rein. Doch irgendwann wird der Shop von der deutschen Polizei „hops genommen“. Und dann fallen den Gesetzeshütern alle notwendigen Daten in die Hände, um Strafverfahren gegen die in den Listen verzeichneten Konsumenten anzuregen. Da online bestellt und bezahlt wird, sind Namen, Lieferadresse und Zahlungsmodalitäten hinterlegt. Bald darauf flattert Post von der Staatsanwaltschaft ins Haus. Die Beweislage ist eindeutig.

Deshalb haben wir uns in der Schattenwelt umgehört und erfahren, dass es Räuchermischungen in manchen großen Städten auch unter dem Ladentisch gibt. Manche der Headshops machen auch mehr oder weniger offen Werbung dafür, immer mit der Gefahr im Nacken, bald von der Staatsmacht einkassiert zu werden. Also erwerben wir unter der Ladentheke vier Päckchen Räuchermischungen, die Namen wie „“Infinity“, Gorby Mix“, „Bionic Spheres“ oder „AK 47“ tragen. Die Verpackungen sind bunt, leuchten wie ein Weihnachtsbaum und tragen exotische Namen. Die Räuchermischungen enthalten Warnhinweise wie, das Zeug soll für Kinder unzugänglich aufbewahrt werden und sei auf keinen Fall für den menschlichen Konsum vorgesehen. Das gilt auch für Anwendungen am tierischen Körper. Die Betreiber der Online-Shops sind in diesem Punkt ehrlich. Niemand unter 18 Jahren darf die Produkte erwerben.

Im Netz findet sich entgegen der Warnhinweise ein wahrer Hype an Blogs und Foren, welche die Wirkung von Räuchermischungen beschreiben. Entsprechend den Warnhinweisen werden simple Codierungen benutzt. Die Bedeutung von Aussagen wie „Ich verräucherte zwei „Züge“ am Stäbchen und der Raum war voll von einem intensiven Duft“, dürfte klar sein. Und wenn von einem Köpfchen die Rede ist, das ein sehr starkes Aroma entfaltet, dann gibt es wohl keine Zweifel, was gemeint ist. Das Zeug ist – entgegen menschlicher Vernunft – zum Rauchen gedacht. Hier sei noch einmal an die knapp 100 Toten erinnert, die 2016 an diesem Dreck gestorben sind. Presseberichte sind voll von Horrorszenarien, wie Menschen, die Räuchermischungen und/oder Badesalze konsumiert haben, sich aus der Welt schafften, z.B. Amok laufende Typen, die sich zuerst in der Badewanne die Kehle durchzuschneiden versuchen, um sich im Anschluss zwei Kugeln in den Kopf zu jagen. So etwas würde keinem normalen „THC-Konsumenten“ einfallen. In einem bekannten Headshop in einer deutschen Großstadt erwerben wir vier Päckchen Räuchermischungen. Denn eine Packung kostet 30 € – zwei gibt es für 50 €.

Was hat unser „Test“ ergeben?

Heftig, heftig, heftig und bitte auf keinen Fall nachahmen! Alle Räuchermischungen haben mich in einen Zustand des sinnlosen Nirwanas katapultiert. Manchmal reichten schon zwei kleine Fingerspitzen der Räuchermischung und zwei Züge von der Tüte, um beinahe für einen Blackout zu sorgen. „AK 47“ war in dieser Hinsicht das heftigste Beispiel. Nach wenigen Zügen war ich orientierungslos und verfiel in einen minutenlangen Schlaf. Das scheint ein untrügliches Indiz dafür zu sein, dass der Räuchermischung ein Anästhetikum beigemischt worden ist. Nach dem Konsum von „Gorby Mix“ überfiel mich ein unsäglicher Durst, aber kein THC-gewohnter Trink-Flash, sondern ein durch pure Chemie induziertes Verlangen nach Wasser, das sofort gestillt werden musste, da ich sonst zu sterben glaubte. „Bionic Spheres“ evozierte Illusionen, sodass sich Küchengeräte auf einmal – je nach Wirkung und Menge – in Gesprächspartner verwandelten oder der Mischhahn im Waschbecken mitunter ein Eigenleben entwickelte, das nur schwer zu bändigen war. Am ehesten einem hochgezüchteten Ideal ähnlich war noch „Infinity“. Dafür schmeckte „Infinity“ so chemisch, dass es sicherlich auch keinen Unterschied macht, wenn man bei der Anlagestelle BASF Ludwigshafen einen Schluck Rheinwasser zu sich nimmt. Und alle Räuchermischungen evozierten unglaubliche, sehr unangenehme Nebenwirkungen.

Meistens waren spätestens am nächsten Tag heftige, katerähnliche Kopfschmerzen die Folge. Außerdem fühlte sich der Organismus verbraucht und „ausgelutscht“ an. Wer keine psychische und physische Rossnatur besitzt, wird an den Folgen des Räuchermischungskonsums am nächsten Tag aller Wahrscheinlichkeit heftig zu knabbern haben. Kurzum, das Zeug ist der letzte Mist und bringt keine erwünschten Effekte – von nicht kontrollierbaren, völlig sinnlosen Fressattacken vielleicht einmal abgesehen. Wer Räuchermischungen benutzt, der hat entweder sehr viel Angst oder er weiß es nicht besser.

Fazit: Nicht kaufen, nicht konsumieren

Für alle getesteten Räuchermischungen gilt mein klares Fazit: Nicht kaufen, nicht konsumieren, das ist ein Spiel auf Leben und Tod! Das ist russisches Roulette! Man weiß nämlich nie, wann die Kugel in der Kammer steckt und es einen erwischt! Vielleicht nicht sofort, vielleicht auch nicht morgen, aber irgendwann werden einen spätestens die Langzeitfolgen dieser synthetisch-chemischen Teufelsdrogen einholen.

Was bleibt? Es spielt keine Rolle, wie das Individuum den Konsum von „Legal Highs“ wahrnimmt. Es mag im Einzelfall zutreffen, dass das Spaß macht, eine gute Zeit beschert und hilft, das Grau des Alltags zu vergessen, was ich mir bei den getesteten Produkten allerdings auf keinen Fall vorstellen kann. Trotz der Bemühungen des Gesetzgebers inklusive Stoffgruppenverbote konnte er die Problematik nicht in den Griff kriegen. Der Profit, den „Legal Highs“ abwerfen, ist zu hoch, als das Hersteller und Zwischenhändler die Finger davon lassen. Der Kauf von jedem Päckchen „Legal High“ ist ein Wagnis, denn die chemische Zusammensetzung kann unterschiedlich ausfallen. Dies kann juristische Gründe haben. Sobald ein Stoff oder eine Stoffgruppe vom Gesetzgeber verboten ist, machen sich die Hersteller auf die Suche nach einem Stoff, der nicht unter die Stoffgruppe fällt. Wie der Stoff auf den Menschen wirkt, welche Auswirkungen er auf die Psyche besitzt, ist den Produzenten egal, denn Hauptsache die Kasse klingelt. Alle Versuche der Gesetzgeber des Problems Herr zu werden scheitern offensichtlich. Und Blogs, die für „Legal High“-Konsumenten eingerichtet wurden, triefen vor Hohn gegenüber dem Gesetzgeber, dass dieser nicht in der Lage ist, den Spaß mit dem Zeug zu verderben.

Es ist höchste Zeit für ein Umdenken und einen Wandel der Cannabis-Politik in Deutschland. Von einem Verbot und der Kriminalisierung von Verkäufern und Konsumenten müsste der Trend wie in zahlreichen anderen Ländern auch hin zur Legalisierung gehen. Daran wird sich vermutlich leider auch nach der Bundestagswahl vermutlich wenig ändern. Schade, denn wenn Cannabis erst einmal legalisiert wäre, würde der Markt für „Legal Highs“ in Deutschland mehr oder weniger auf einen Schlag wegbrechen. Wie gesagt, es würden Jobs und Steuereinnahmen in Millionenhöhe entstehen und die Ent-Stigmatisierung und Ent-Kriminalisierung von Hunderttausenden deutscher Marihuana-Konsumenten wären wichtige Meilensteine für eine progressive und das Selbstbestimmungsrecht der Menschen ernst nehmende Politik. Und dann wäre auch Schluss mit dem möglicherweise tödlich endenden russischen Roulette der Legal Highs.