Der Winter kommt

Warme Anziehsachen nicht vergessen!

Das Jahr 2017 nähert sich so langsam dem Ende. Eine neue Regierung wurde in Deutschland gewählt und Cannabis als Medizin sorgt weiterhin für Furore. Dass damit erst der Anfang in der Wiedereinführung der Nutz- und Heilpflanze Hanf gemacht wurde, ist allen Beteiligten klar, doch der große Erfolg für die vielen Tausend Cannabispatienten muss auch einmal als solcher wahrgenommen werden. Die kalten Tage, die der anbrechende Winter nun mit sich bringen wird, dürfen in diesem Jahr daher erstmals in etwas wohligerer Wärme verbracht werden, wo mit regulärem medizinalen Kräuterdampf die sich unausweichlich anbahnende Zukunft genauer unter die Lupe genommen und ein Plan für eine Verbesserung der allgemeinen Situation für alle Marihuanaraucher geschmiedet werden darf.

Wenn in weiteren Bundesstaaten der USA – Kalifornien mit einem größeren Markt als Washington, Colorado und Oregon zusammengerechnet – Cannabis zu Genusszwecken zum ersten Mal über die Ladentheken wandern wird, werden die Presseorgane nicht still dabei zusehen, sobald die hierzulande stets beschriebenen Weltuntergangszenarien einfach nicht eintreffen wollen. Wenn wieder Steuergelder in Staatskassen übersprudeln, weil ehemals Gejagte über Nacht zu zahlungswilligen Gästen verwandelt wurden, dürften Überlegungen bei allen Vernunftbegabten einsetzen, die spätestens zu der erwarteten Freigabe von Marihuana zu Genusszwecken im Juli in Kanada ihren Höhepunkt erreichen werden und dann viele Befürworter eines Umschwunges der Drogenpolitik bei uns hinterlassen werden.

Da sich im gesamten Europa sowie dem Rest der Welt immer mehr Staatenlenker dazu entscheiden, nicht länger kontraproduktive Politik aufgrund fehlgeleiteter Dogmen durchsetzen zu wollen, sollte die künftige Kälte – die möglicherweise während der ersten Regierungstage gewöhnlichen Cannabisnutzer noch entgegengebracht wird und die spannende Thematik vielleicht vorerst aufs Eis legen lässt – schon ab dem kommenden Frühling in ein hitziges Feuer umgewandelt werden, das die ersten Genussjoints im Bundestag im Handumdrehen zum Entflammen bringen könnte.

Ein paar warme Anziehsachen bei der betroffenen Klientel der Cannabisprohibition helfen zur Überbrückung dieser Selbstfindungsperiode aller zitternden Koalitionspartner, bis nackte Tatsachen die Fortführung der Diskussion über eine Legalisierung von Cannabis in Deutschland unumgänglich machen. Es geht schließlich um Geld, Sicherheit, Bürgerrechte und die Zukunft.

Der Sommer steht vor der Tür.

Eure aus der Kristallkugel lesende Redaktion.