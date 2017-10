Zu Mortlers Kritik an Lobbyisten

Feuer auf Marlene Mortler

Beitrag von Hans Cousto

Die Drogenbeauftragte der Bundesregierung, Marlene Mortler, ist Mitglied der CSU, also jener Partei, die zusammen mit der CDU sich am stärksten gegen ein Lobbyistenregister wehrt. Die CDU/CSU-Bundestagsfraktion hat mehr als doppelt so viele Bundestagshausausweise an Lobbyisten herausgegeben wie alle anderen Parteien zusammen. Insgesamt 757 Vertreter von Unternehmen, Verbänden und Organisationen erhielten seit der letzten Wahl einen Bundestagshausausweis über die Union – zum Vergleich: Alle anderen Fraktionen bewilligten zusammen gerade einmal 346 Zugangsscheine.

Inzwischen offen gelegte Unterlagen zeigen, wie CDU und CSU im Laufe der juristischen Auseinandersetzung mit abgeordnetenwatch.de versucht haben, die Herausgabe der Lobbyliste zu verhindern. Vor diesem Hintergrund ist es schon verwunderlich, dass Marlene Mortler als Vertreterin einer Lobbyistenpartei CSU sich über Lobbyisten aufregt – allerdings tut sie das nur im Zusammenhang mit der Cannabislobby. Negative Äußerungen betreffend die Pharmalobby hat sie in dokumentierten Interviews nie gemacht.

Die Legalisierungsdiskussion habe viel dazu beigetragen, sagte Marlene Mortler neulich der Frankfurter Allgemeinen Woche, dass „die Gefahren, die von der Droge ausgehen, auf erschreckende Weise unterschätzt werden„. Hinter vielen Legalisierungsforderungen stünden handfeste wirtschaftliche Interessen, sagte Mortler: „Cannabis ist in den USA zu einem großen Geschäft geworden, und viele dort halten Deutschland für den großen Markt der Zukunft. Selbst Hedgefonds drängen in dieses Geschäft.“ Sie habe den Eindruck, so Mortler, dass die Cannabislobbyisten heute nicht nur in den Vereinigten Staaten, sondern auch in Deutschland in manchen Parteien ein und aus gehen. Bereits vor zwei Jahren sagte sie in einem Interview mit der Zeitung Die Zeit: „Ich habe in meinen 13 Jahren in Berlin keine Lobby erlebt, die so brutal argumentiert wie die Hanflobby.“

Im US-Bundesstaat Arizona wurde im November 2016 die Legalisierung von Cannabis für den Freizeitgebrauch mit knapper Mehrheit der Stimmbürger abgelehnt. Einer der Hauptsponsoren der Gegner der Legalisierung war das Pharmaunternehmen Insys Therapeutics, Inc. Das Unternehmen stellt das Medikament Subsys her – ein Spray zur Schmerzlinderung mit dem Wirkstoff Fentanyl. Mehr als zwei Drittel der Aktien gehören dem Milliardär John Nath Kapoor, der auch wesentliche Anteile von der Firma Akron besitzt. Akorn Pharmaceuticals ist wie die Insys Therapeutics Hersteller von Opioiden.

Wenige Wochen nach der Abstimmung in Arizona wurde der Geschäftsführer CEO Michael Babich und fünf weitere leitende Mitarbeiter der Firma Insys Therapeutics von Agenten des FBI verhaftet. Ihr Vergehen: Sie haben Ärzte überredet, Patienten, die auch nur leichte Schmerzen hatten, ihr Medikament Subsys zu verschreiben. Zudem haben sie auch Ärzte begünstigt, wenn sie große Mengen dieses Medikamentes verschrieben haben. Der Wirkstoff Fentanyl ist mehr als 100-mal so potent wie Morphin. Auch das Abhängigkeitspotenzial von Fentanyl wird als sehr groß beschrieben. Im letzten Jahr sind in den USA über 50.000 Menschen aufgrund von Überdosierungen mit Opioiden verstorben.

In Bundesstaaten ohne legale Abgabestellen für medizinisches Cannabis (medical marijuana dispensaries) werden deutlich mehr Mittel gegen Schlafstörungen, Psychosen, Angstzustände, Übelkeit, Schmerzen, Depressionen und Krampfanfällen verschrieben, als in Bundesstaaten, in denen es solche Abgabestellen gibt. In Bundesstaaten, in denen Cannabis als Medizin zugelassen ist, verschreiben Ärzte pro Jahr im Schnitt 28.166 Tagesdosierungen an Schmerzmitteln, in den Bundesstaaten, in denen Cannabis als Medizin nicht zugelassen ist, sind es hingegen 31.810, das sind 3.644 respektive 12,9% mehr Verschreibungen.

In Bundesstaaten, in denen Cannabis als Medizin zugelassen ist, liegt die Prävalenz von Todesfällen durch Überdosierungen mit ärztlich verschriebenen Opioiden (Schmerzmittel) durchschnittlich um ein Viertel niedriger als in Bundesstaaten, in denen Cannabis als Medizin nicht verfügbar ist. Die Todesrate durch solche Überdosierungen war im ersten Jahr nach der Legalisierung von Cannabis als Medizin um 20 Prozent geringer, als in Bundesstaaten, in denen Cannabis als Medizin nicht verfügbar ist. Drei Jahre nach der Einführung von Cannabis als Medizin lag die Rate um 24 Prozent niedriger und sechs Jahre danach sogar um 33 Prozent niedriger. Medizinisches Cannabis hat in den USA schon Tausenden von Menschen das Leben gerettet.

Es ist offensichtlich, dass die Lobbyisten und Sponsoren, die die Gegner einer Cannabislegalisierung unterstützen, handfeste kommerzielle Interessen verfolgen. Wo gekifft wird, werden weniger Medikamente gebraucht und somit auch weniger Umsatz mit Medikamenten gemacht. Doch wie der Fall bei dem Pharmaunternehmen Insys Therapeutics zeigt, sind diese kommerziellen Interessen mit einer größeren Zahl an Todesfällen durch Überdosierungen verbunden. Dass die Drogenbeauftragte die Lobbyisten der Pharmabranche nicht noch heftiger kritisiert als jene der Cannabisbranche zeigt, dass sie sich mit der Materie nur sehr oberflächlich oder überhaupt noch nicht beschäftigt hat respektive sich diesbezüglich nicht richtig sachkundig gemacht hat. Oder vielleicht sind für sie die Interessen der Pharmabranche doch wichtiger als das Wohlergehen der Bevölkerung.