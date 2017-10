Onkologe hält nichts vom Cannabis-Trend in der Krebstherapie

„Medizin sollte keinen Trends folgen, sondern auf wissenschaftlichen Erkenntnissen basieren“

Das Klinikum Ingolstadt startete am Samstag eine Vortragsreihe über innovative Krebstherapien. Gleich der erste Beitrag rund um Cannabis und Methadon wurde von vielen interessierten Patienten, ihren Angehörigen und Medizinern besucht, was den Chef-Onkologen Andreas Bühler nicht überraschte.

Und so kam es im voll besetzten Veranstaltungssaal des Klinikums auch zu Wortmeldungen aus dem Publikum, darunter eine Frau, die Schmerzpatientin ist. „Ich nehme Cannabis, und das erfolgreich“, verriet sie. Sie habe festgestellt, dass sie bedingt durch Stress und Wechseljahre einen Mangel an körpereigen hergestellten Cannabinoiden habe. Deshalb führe sie ihrem Körper Cannabis zu. „Das funktioniert wunderbar“, sagte sie unter dem Applaus der Zuhörer im Saal.

Die zahlreichen Wortmeldungen auf seinen Vortrag über „medizinisches Cannabis“ waren für Andreas Bühler, den Oberarzt der Hämato-Onkologie an der Medizinischen Klinik II, ein Beleg dafür, dass „das Thema aufgrund der medialen Berichterstattung enorme Brisanz gewonnen hat.“ Doch gerade in Bezug auf das synthetische Opiat Methadon, bedauerte er, dass das Interesse nicht nur an den dokumentierten Behandlungserfolgen liege.

Er erläuterte, dass Methadon im klinischen Alltag schon länger als Reserveschmerzmittel eingesetzt wird. Die Veröffentlichung der Ulmer Krebsforscherin Claudia Friesen habe auch in Ärztekreisen eine lebhafte Diskussion ausgelöst, doch seien die Ergebnisse aus Reagenzglasuntersuchungen und Tierversuchen kaum überprüft. Inwieweit Hirntumorzellen unter Methadoneinfluss „wieder empfindlicher für eine Chemotherapie oder Bestrahlung würden“ müsse weiter erforscht werden. Bislang sei die Studie nur darauf ausgerichtet, die Verträglichkeit von Methadon ergänzend zu herkömmlichen Behandlungsmethoden zu untersuchen. Der Effekt des Heroinersatzstoffes auf Krebszellen wurde nicht belegt, und weitere Studien haben keine statistische Signifikanz gezeigt.

Dass die viral verbreitete Publikation große Hoffnung geweckt habe, missbilligte der Onkologe. „Der Stand ist, dass tumorspezifische Therapien kein Bereich sind, in dem Methadon angewandt werden sollte“, mahnte er. „Wir brauchen mehr Informationen.“

Natürlich nehme er sehr wohl die „besorgniserregend wachsende Skepsis gegenüber der Schulmedizin“ wahr. Die Schuld daran trüge vor allem die mediale Berichterstattung. „Ich möchte keine Medienschelte betreiben, aber Berichte über ‚Durchbrüche’ lösen falsche Hoffnungen aus.“

Auch bei der Therapie mit Cannabis sieht Bühler eine ähnliche Überhöhung hinsichtlich der Wirkung. Dass Cannabispräparate zu therapeutischen Zwecken verordnet werden dürfen, hält der Onkologe durchaus für hilfreich. Für die schmerzstillende Wirkung oder Appetitstimulation, unter Umständen auch bei Tumorpatienten als Begleittherapie sei Cannabis ein Alternative bzw. Ergänzung. „Der Wirksamkeitsnachweis ist, ehrlich gesagt, nicht sehr hoch, aber es ist eine Option“, gab Bühler den Zuhörern zu bedenken.

Die Ansatzpunkte, inwiefern Cannabinoide einen Antitumoreffekt haben, seien nur gering. „Bisherige Erkenntnisse sind nicht ausreichend für klinische Studien am Menschen“, sagte der Schulmediziner, mit einem Verweis darauf, dass diverse Berichte im Internet ohne medizinische Grundlage veröffentlicht worden seien.

Das Resümee des bayerischen Schulmediziners war für die Zuhörer eher ernüchternd: „Medizin sollte keinen Trends folgen, sondern nach wie vor auf wissenschaftlichen Erkenntnissen basieren.“ Viele der anwesenden Betroffenen gingen nicht in allen Punkten d’accord: „Mein Verstand sagt mir, dass ich ihm glauben muss“, sagte eine Frau eines Krebspatienten. „Aber wenn man verzweifelt ist, dann möchte man alles ausprobieren. Ich denke nicht, dass Cannabis schädlicher als Krebs sein kann.“