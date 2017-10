Wiener Polizei macht Ernst gegen Cannabis-Handel

Schwerpunktaktionen im gesamten Stadtgebiet

Vor einer Woche sind die Österreicher politisch nach rechts gerückt, mit dem Wunsch, mit allen zur Verfügung stehenden Mitteln Suchtmittelkonsumenten, Drogen- und Cannabisdealer und andere unerwünschte Personen aus dem öffentlichen Raum zu entfernen. Die neue Regierung ist noch nicht vereidigt, schon werden die Strafverfolgungsbehörden in vorauseilendem Gehorsam hyperaktiv und eröffnen die Jagdsaison.

Freitag und Samstag führte die Bereitschaftseinheit der Wiener Polizei im gesamten Stadtgebiet eine 24-stündige Schwerpunktaktion gegen oben genanntes Klientel durch, die zeigen soll, dass sich künftig niemand mehr sicher fühlen kann, der einen Krümel Haschisch, ein Tütchen Cannabis oder andere verbotene Substanzen spazieren trägt. Gleiches gilt für Leute, die so aussehen, wie sie aussehen.

Die Bilanz der Wiener Polizei ist nicht die schlechteste: Insgesamt wurden 28 Personen festgenommen. Allein 15 Festnahmen erfolgten wegen des Verstoßes gegen das Suchtmittelgesetz. Dabei wurden 77 Cannabis-Tütchen sichergestellt, sowie fünf Kokainkugeln und zwei Rauchpieces Haschisch.

Zugleich gab es ordentlich Beifang, der den Befürwortern einer verschärften Drogen- und Ausländerpolitik unwiderlegbare Argumente liefert. So entfernte die Polizei auch sieben Personen, die nach den fremdenrechtlichen Bestimmungen nicht ins Stadtbild Wiens passen. Auch zwei zur Suche ausgeschriebene Minderjährige wurden aufgegriffen und in staatliche Obhut genommen. Zu guter Letzt konnte noch eine Festnahme nach dem Verwaltungsstrafgesetz und die Festnahme eines Tatverdächtigen, der ein gestohlenes Handy bei sich trug, verbucht werden. Durchgeführt wurde die Säuberungsaktion von zwölf Einsatzgruppen mit rund 60 Beamten über Tag, in der Nacht waren neun Gruppen mit rund 45 Beamten im Einsatz.